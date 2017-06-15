Обновлять старое, строить новое

УМНЫЙ ГОРОД: МОДЕРНИЗАЦИЯ

Жетысуский район Алматы исторически сложился как индустриальный и по-прежнему сохраняет за собой этот статус. На него приходится пятая часть всего промышленного производства города, которое остается одним из основных источников пополнения бюджета. Впрочем, настало то время, когда финансовые вливания стали остро необходимы самим предприятиям – новый этап модернизации национальной экономики обозначил все признаки наступающей промышленной революции. Аким Жетысуского района Талгат РАЗАКОВ рассказал нашей газете, как отвечают на требования перемен производственные отрасли и бизнес-среда.

– В Послании Президента «Третья модернизация Казах­стана» перспектива устойчивого экономического роста исходит из модернизации именно несырьевых, производственных отраслей. Какие в этом плане перспективы у промышленного сектора района и в какой поддержке он нуждается в свете поставленных задач?

– Действительно, наш район остается крупнейшим торговым и промышленным центром Алматы. При населении 160 тысяч человек здесь действуют 45 крупных и средних промышленных предприятий. В городской экономике они занимают лидирующее место по объему производства – только в прошлом году ими выпущено продукции на 50 млрд 650 млн тенге в действующих ценах, а индекс физического объема составил 105,7 процента. Сохранение и развитие такого производственного потенциала теперь уже невозможно без обновления технической и технологической базы, поэтому процесс модернизации производств становится постоянным и необходимым.

Так, в 2016 году высокие технологии и современное оборудование внедрено на восьми предприятиях, среди которых крупные производства строительных материалов, отопительного оборудования, бытовой химии, швейных и обувных изделий. Общая сумма инвестиций в эти проекты превысила четыре миллиарда тенге, удалось создать 291 новое рабочее место. В этом году запланированы преобразования еще на девяти предприятиях, в их числе «Хлебозавод № 7», АО «Келет», поставляющее и выпускающее промышленное оборудование, торгово-производственная компания «Cалават БС», специализирующаяся на изготовлении бетона, производитель питьевой воды Golden Rill Trade, ТОО «Royalfood», широко известное благодаря своей продукции – специям, приправам, супам быстрого приготовления, предприятия легкой промышленности – ТОО «КазСПО-Н», швейная фирма «Семирамида» и другие. На обновление этих производств будет потрачено более пяти миллиардов тенге, дополнительно создано 230 рабочих мест. А поскольку базисом экономики Жетысуского района остается малый и средний бизнес, одной из основных задач в его поддержке остаются улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров.



– Вместе с этим стратегия индустриализации предполагает становление современных высокотехнологичных отраслей. На примерах бизнес-структур вашего района можно ли оценить успешность государственной поддержки инноваций и внедрения их в производство, кто и с каким успехом пользуется такими возможностями?

– Как известно, для обеспечения устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в различных секторах экономики, а также для сохранения действующих и создания новых постоянных рабочих мест государство предложило целый ряд специальных программ. Об их успешности говорит тот факт, что предприниматели охотно принимают каждое такое предложение. Например, за четыре последних года в рамках «Дорожной карты бизнеса – 2020» поддержку получили 57 проектов с общей суммой кредитования 19 млрд 885 млн тенге и суммой субсидирования 3 млрд 285 млн тенге. Благодаря реализации этих проектов в районе удалось создать 12 000 новых рабочих мест.

Успешно работает «Карта поддержки предпринимательства г. Алматы 2015–2019 гг». Одобрение получил 21 проект, общая стоимость которых едва не достигла 10 млрд тенге, и удалось обеспечить занятость на 2371 рабочем месте: 265 вновь созданных и 2106 сохраненных. К слову, благодаря «карте» на территории района открылись новые промышленные предприятия – уже упомянутые мною «Хлебозавод № 7» и TOO «DOCTOR GREEN», работу здесь получили почти 200 человек.

Хорошие результаты у региональной программы финансирования малых и средних предприятий «Жибек жолы». А предприятия обрабатывающей промышленности имеют возможность финансирования по программе «Даму-Өндіріс». По ней в Жетысуском районе профинансированы 20 производств, а трем предприятиям были предоставлены гранты на развитие бизнеса.



– Очевидно, что масштабные преобразования, о которых Президент говорит в каждом из своих программных заявлений, невозможны без обеспеченного кадрового потенциала. Какие реформы должна пережить и уже переживает система профессионально-технической подготовки специалистов для новой национальной экономики?

– Модернизация системы технического и профессионального образования необходима для приведения в соответствие объемов и качества подготовки специалистов с запросами индустриально-инновационной экономики и более того – с реальными требованиями конкретных предприятий. От современного рабочего требуются глубокие и всесторонние знания технологии, техники, оборудования, умение эффективного и рационального их использования на производстве. И с другой стороны – должно быть обеспечено трудоустройство обучающихся.

Как раз на эти цели сориентирована государственная программа развития образования на 2011–2020 годы. Формат ее реализации включил ряд мероприятий, наиболее значимыми из которых, на мой взгляд, являются внедрение двухуровневой подготовки специалистов и повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения за рубежом. Вообще, дуальная система обучения – одна из самых эффективных форм подготовки кадров в мире. Ее особенность заключается в том, что профессиональные знания будущие специалисты получают большей частью не в учебном заведении, а на предприятии. В итоге такая система гарантирует высокий процент трудоустройства выпускников, так как обучение максимально приближено к запросам производства, а у студентов возникает высокая мотивация в получении знаний, ведь теорию они осваивают через практику и решение реальных профессиональных задач.

Расположенный в Жетысус­ком районе Алматинский автомеханический колледж почти 38 лет готовит высококвалифицированных специалистов по обслуживанию автотранспорта. По дуальной системе обучения здесь работают пятый год. И этого срока достаточно для оценки актуальности такого вида подготовки – она обеспечивает высокий процент трудоустройства выпускников и повышает экономические возможности предприятий. Еще одним хорошим опытом для колледжа стала практика социального партнерства. Она позволяет учебному заведению взаимодействовать с работодателями в организации профессиональной практики, привлечении к процессу обучения специалистов с производства, оценке профессиональной подготовленности выпускников. Система социального партнерства с ведущими компаниями нашего района внедрена в Алматинском автомеханическом колледже более 10 лет назад. Примерами взаимовыгодного партнерства стало сотрудничество с такими компаниями, как ТОО «СВС», «Интерсервис», «Айнабулак-авто».

Также с 2001 года колледж является экспериментальной площадкой Министерства образования РК, на его базе апробируются планы модернизации в системе технического и профессионального образования республики и учебные планы в соответствии с требованиями работодателей. Поэтому мое убеждение заключается в том, что именно сейчас нужна всемерная поддержка дуального образования в тесном сотрудничестве с работодателями и социальными партнерами, заинтересованными в его развитии.



– А что, по-вашему, кроме реформы профобразования может повлиять на содержание рынка труда?

– В послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» третьей комплексной задачей первого приоритета обозначена модернизация рынка труда. Тем самым определяется значимость этой проблемы. А ориентир взят, как мы уже говорили, на создание эффективной системы получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков, плюс к тому – развитие массового предпринимательства. Для обеспечения продуктивной занятости населения и совершенствования системы рынка труда с 2017 года начата реализация госпрограммы, на которую направляется 8,5 млрд тенге. Она позволит получить профессиональную квалификацию 5360 гражданам. Стоит напомнить, что речь идет о бесплатном профтехобразовании. Им будут охвачены в основном выпускники 9–11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения, ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и члены малообеспеченных семей, а также иные безработные граждане среднего возраста.



– Второй год подряд Жетысуский район ведет «большую стройку» – обновляется жилой фонд. Стоит сказать, что развитие рынка жилья также обозначено в планах Третьей модернизации. Как вы оцениваете потенциал сектора массового жилищного строительства в районе?

– Все верно, это результат действия программы «Снос ветхого жилья в г. Алматы». В планах 2017 года – демонтировать 10 старых домов по улице Боткина и проспекту Райымбека. На их месте будет возведено 11 многоквартирных 9-этажных домов с общим количеством квартир 513, жилой массив займет площадь 37 410 квадратных метров. Важно отметить, что проект этот реализуется на условиях государственно-частного партнерства при участии АО «Жилстройсбербанк» и ТОО «Риголит». Компании выступают в качестве инвесторов строительства нового комплекса. Как раз такой механизм привлечения внебюджетных источников финансирования позволяет решать сразу несколько проблем, в том числе поддержки строительной отрасли и развития массового жилищного строительства.





Новое оборудование АО «Келет»

Людмила ГОРДЕЕВА