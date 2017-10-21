Обращение участников торжественного собрания, посвящённого 25-летию духовного согласия в городе Алматы

От имени служителей всех религиозных обьединений города Алматы, представителей общественности с полной ответственностью за сохранение духовного состояния сограждан мы принимаем следующее обращение, направленое на его упрочение и дальнейшее развитие. Мы призываем всех небезразличных к судьбам грядущих поколений:

– объединять всех алматинцев, независимо от личного религиозного состояния, принимать постоянное активное участие в деле укрепления межрелигииозного мира, согласия, толерантности как неприложных факторов развития общества;

– быть непримиримыми к религиозному экстремизму и терроризму, ксенофобии, радикально-националистическим, деструктивным религиозным течениям;

– прилагать все возможные усилия к воспитанию подрастающего поколения в духе взаимного миролюбия, веротерпимости, казахстанского патриотизма и толерантности;

– содействовать развитию диалога и совместных действий различных религиозных и национально-культурных общностей в предотвращении преступлений на религиозной почве;

– участвовать в формировании высокой гражданственности, казахстанского патриотизма, социально-культурной и духовной активности населения;

– способствовать формированию представлений о роли семейного воспитания, духовного воспитания подрастающего поколения и преодоления негативных этноконфессиональных установок;

– укреплять духовное, культурное и межконфессиональное согласие как фактор интеграции общества, консолидации людей в противостоянии глобальным угрозам;

– продолжить воспитание в сфере формирования правовой культуры, имея целью дальнейшую профилактику деструктивных явлений;

– развивать информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов и др.);

– совершенствовать процесс объективного информирования населения мегаполиса по результатам деятельности информационно-пропагандистских групп;

– формировать религиозную и межнациональную терпимость, патриотизм, приоритеты общечеловеческих ценностей;

– содействовать совершенствованию деятельности общественных и религиозных объединений, их взаимодействию со СМИ, в проведении мероприятий и прочее.