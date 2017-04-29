Общественность против коррупции

Антикорруцпионная мобильная группа Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы продолжает совместную работу с неправительственными общественными организациями, членами Общественного совета города Алматы, депутатами маслихата города Алматы по разъяснению Послания Президента народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуренция», где пятым приоритетом обозначены институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией, и обсуждению статьи Главы государства «Болашаққа бағдар рухани жанғыру».

Были проведены встречи с трудовыми коллективами Алматинского технико-экономического колледжа путей сообщения, Алматинского государственного колледжа сервисного обслуживания, с трудовыми коллективами Ауэзовского района, а также жителями Наурызбайского района с участием представителей РУВД района, прокуратуры, управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, здравоохранения, образования, природных ресурсов и регулирования природопользования с проведением общественной приемной.

Спикерами встреч – руководителем Управления профилактики коррупции Максатхан Анапиным, руководителем аппарата Ауэзовского района Батимой Алияровой, руководителем ОО «Общественный проект» Александром Братенковым и другими – было подчеркнуто, что важным направлением противодействия коррупции является формирование антикоррупционной культуры посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера. Это образовательные программы по воспитанию и обучению, начиная от детских садов до вузов, осуществляемые в целях нравственного, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью, что Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции проводится полномасштабная комплексная работа по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 гг., утвержденная Указом Президента РК 26 декабря 2014 года.

На сегодняшний день новые институты превенции коррупции подразумевают смещение акцента с карательных мер на превенцию.

А также были озвучены направления, применяемые агентством в работе по предотвращению коррупции: антикоррупционный мониторинг, антикоррупционные ограничения и стандарты, анализ коррупционных рисков, меры финансового контроля, антикоррупционное просвещение.

Агентством в масштабе страны начаты совместно с неправительственными организациями акции «В будущее без взяток. Вместе!», «От двери к двери» по широкому информированию населения о механизмах противодействия коррупции.

В рамках акции антикоррупционной мобильной группой проводятся разъяснительные встречи и выездные общественные приемные.

В общественных местах размещаются плакаты (в государственных органах, учреждениях образования, здравоохранения, ЦОНах, общественном транспорте, метро, на LED экранах, коммунальных квитанциях и т. д.) о недопустимости коррупции с указанием телефона доверия 1424.

Азат АЛТЫБАЕВ