Общество против коррупции

АНАПИН Максатхан Анапияевич руководитель Управления профилактики коррупции Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы:

Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуренция» обозначил пять приоритетных направлений.

Пятый приоритет – институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией – направлен на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом.

Глава государства обозначил, что основной акцент должен быть направлен на борьбу с последствиями коррупции и усиление работы по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции.

Эти реформы уже проводятся в стране в реализацию пяти институциональных реформ Плана нации «100 конкретных шагов».

Так, с прошлого года уже вступили в силу 59 законов и более 400 подзаконных актов.

Приняты меры, настраивающие государственный аппарат на работу в условиях меритократии без каких-либо теневых условий и предпочтений.

Как система равных возможностей утверждена новая карьерная модель государственной службы. Внедрена трехступенчатая система отбора на государственную службу самых компетентных и грамотных специалистов.

В государственном аппарате не будет больше уравниловки в оплате труда. Тот, кто лучше работает, будет и больше получать.

Принят новый Этический кодекс государственных служащих, закрепивший ценности и принципы государственной службы, а также стандарты поведения государственных служащих на работе и в быту.

Внедрен институт уполномоченного по этике, разграничены коррупционные и этические правонарушения.

Новым Законом «О государственной службе Республики Казахстан» определен перечень дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, а также действия госслужащего и ответственность при получении подарков и неслужебных услуг.

Так, если подарок получен в ходе официальных встреч, необходимо передать его в течение семи дней в Комитет государственного имущества Министерства финансов. Если подарок не передан в срок, предусмотрена ответственность: при стоимости подарка свыше 2 МРП – уголовная (расценивается как взятка), при стоимости до 2 МРП – дисциплинарная или административная.

Сейчас реформа государственной службы вышла на очередной этап, связанный с проведением аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

В сфере государственных услуг проводится активная работа по сокращению прямых контактов государственных служащих с гражданами и минимизации коррупционных рисков.

Новый Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года предусматривает новые превентивные институты борьбы с коррупцией.

Это антикоррупционный мониторинг, внешний и внутренний анализ коррупционных рисков, формирование антикоррупционной культуры и антикоррупционные стандарты.

Эффективность этих институтов прямо зависит от активности гражданского общества в борьбе с коррупцией, от нулевой терпимости населения к проявлениям коррупции.

Граждане это понимают, и с каждым годом соратников в борьбе с коррупцией становится больше.

С 2015 года по инициативе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции функционирует открытое соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции через сайт www.adaldyk.kz. На сегодня данное соглашение подписали более 1000 жителей, 210 юридических лиц города Алматы.

Благодаря активной поддержке Управления образования города Алматы в 201 школе города Алматы созданы школьные клубы «Адал ұрпақ».

Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы на постоянной основе проводится внешний анализ коррупционных рисков в государственных органах и организациях города. В прошлом году анализом и антикоррупционным мониторингом охвачено __ госорганов и __ организаций, а также 59 госуслуг. По их результатам госорганам внесено 173 рекомендации по устранению коррупционных рисков.

В результате мониторинга государственных закупок отменены конкурсы 11 организаций и сэкономлено более 86 млн тенге.

В целях формирования антикоррупционной культуры населения Департаментом совместно с акиматом города, НПО и Палатой предпринимателей проведено 264 различных мероприятия по разъяснению антикоррупционной политики государства в вузах, учреждениях здравоохранения, образования, в субъектах.

В целях усиления борьбы с коррупцией принят Закон «О доступе к информации», регламентирующий открытость и прозрачность деятельности государственных органов и принятия политических решений.