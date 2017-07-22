Обсудили земельные отношения

Круглый стол на тему «Вопросы, возникающие при рассмотрении судами гражданских дел, связанных с земельными спорами»,

В Наурызбайском районном суде города Алматы был проведен круглый стол на тему «Вопросы, возникающие при рассмотрении судами гражданских дел, связанных с земельными спорами», на котором обсудили судебную практику рассмотрения земельных споров.

В мероприятии приняли участие неправительственная общественная организация «Жилье – без барьеров», представители акимата Наурызбайского района, Управления земельных отношений, Департамента юстиции города Алматы, департамента «Научно-производственный центр земельного кадастра» филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан», Алматинской городской коллегии адвокатов ЮКА № 10, РОО «Центр развития медиации».

Модератором заседания выступил судья районного суда Калиев Нурлан Муратович.

Открывая работу круглого стола, председатель Наурызбайского районного суда Тулепбергенов Серикбай Алдабергенович отметил, что в настоящее время споры по данной категории имеют большой общественный резонанс.

– От их правильного и своевременного разрешения зависит не только развитие и совершенствование земельно-правовых отношений, но и социально-политическое состояние общества, – сказал он.

Председатель районного суда назвал неотложной задачей формирование единого правового поля и выработку правоприменительной практики в области регулирования земельных отношений.

С докладом выступил судья Калиев Н.М., в котором были отмечены проблемные вопросы, приведены конкретные примеры по земельным спорам. Также были отмечено, что причиной возникновения споров по границам земельных участков является то, что многие земельные участки вообще не поставлены на кадастровый учет либо поставлены на кадастровый учет без определения их границ.

В ходе встречи участники круглого стола отметили, что основной причиной возникновения споров является нарушение норм земельного законодательства при предоставлении или прекращении права собственности и права землепользования, незаконность решений областного акима и постановлений акиматов области о предоставлении гражданам прав на земельные участки, определении их границ, неправомерность действий либо бездействие уполномоченных в сфере земельных отношений государственных органов.

Отмечено, что причиной возникновения споров по границам земельных участков является то, что многие земельные участки вообще не поставлены на кадастровый учет либо поставлены на кадастровый учет без определения их границ.

В завершение участники еще раз подчеркнули актуальность темы, необходимость проведения таких обсуждений в целях выработки единообразной судебной практики.

Пресс-служба Наурызбайского

районного суда города Алматы