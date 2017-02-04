Обсуждение Послания Президента РК народу

Учёные КазНАУ вместе с активом Медеуского района обсудили Послание Президента РК

Во встрече, посвященной Посланию Главы государства Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», приняли участие профессорско-преподавательский состав университета и актив Медеуского района. Также присутствовали руководители государственных органов, районных структур, представители сферы здравоохранения и образования, бизнеса, общественных и неправительственных организаций.

Глава административной единицы Ержан Жилкибаев, открывая заседание, отметил, что реализация пяти основных приоритетов, обозначенных Президентом, обеспечит высокие темпы роста во всех отраслях экономики. Аким района также подчеркнул, что Алматы отводится особая роль в достижении поставленных целей.

– Наш мегаполис всегда был и остается в авангарде экономических и политических процессов. Задачи определены, для достижения этих целей актив нашего района должен всесторонне разъяснять и реализовывать основные положения Послания, – сказал Ержан Жилкибаев. – Для этого нам нужно активизировать работу членов информационно-пропагандистских групп района, довести до каждого жителя района суть основных приоритетов Послания, в доступной форме изложить механизмы его реализации, доказать актуальность и своевременность поставленных целей в рамках разъяснения Послания Президента.

Ректор КазНАУ академик Тлектес Есполов в свою очередь подчеркнул, что новый программный документ является логическим продолжением политики Главы государства, направленной на повышение уровня жизни казахстанцев в условиях новой реальности.

Особое внимание в Послании уделено развитию агропромышленного комплекса страны, который должен стать новым драйвером экономики. Перед АПК Казахстана поставлены кардинальные задачи по устойчивому развитию и наращиванию сельскохозяйственного производства, увеличению выпуска экспортно ориентированной, конкурентоспособной продукции на мировом рынке и обеспечению продовольственной безопасности страны, – резюмировал глава вуза.

Марина Пестрякова

В Национальной библиотеке РК состоялось обсуждение Послания Президента РК народу

Собрание коллектива открыл директор Национальной библиотеки РК Жанат Сейдуманов. Он призвал всех как можно активнее участвовать в обсуждении важнейшего документа, в котором обозначены цели и задачи для укрепления благосостояния страны.

– Мы должны продемонстрировать активную гражданскую позицию, ведь в Казахстане будут жить наши внуки и правнуки, а значит, мы хотим, чтобы государство процветало, и должны сделать для этого все возможное, – отметил Жанат Сейдуманов.

На собрании присутствовала также депутат Мажилиса Парламента РК Галина Баймаханова. В своей речи она особо отметила важность проведения третьей модернизации на базе Плана нации «100 конкретных шагов».

– Послание Главы государства я расцениваю как призыв мобилизоваться и перестроиться, проявить инициативу и предприимчивость, осознавая ответственность не только за себя, но и за свою страну, – сказала она.

На встрече много говорили о вкладе Национальной библиотеки РК в реализацию основных направлений Послания Главы государства. В частности, о внедрении программы «Цифровой Казахстан». По этому направлению сотрудники библиотеки РК проводят большую работу. В заключение встречи Жанат Сейдуманов подчеркнул, что коллектив библиотеки полностью поддерживает политику, проводимую Президентом страны.

Вероника ЛЮБИМОВА

Динар Нукетаева, депутат маслихата города Алматы, председатель постоянной комиссии по вопросам местного государственного управления и жилищной политики, ректор КазГосЖенПУ:

– Аттестация государственных служащих – один из векторов успешной реализации Плана нации. Благодаря постоянному контролю работы и тестированию навыков чиновники будут ответственно относиться к выполняемой деятельности. Это, в свою очередь, позволит нашей стране подняться на новый уровень развития и сформировать хорошие условия для экономического роста и улучшения жизни всех казахстанцев.

Наша страна живет в условиях новой правовой институциональной базы, сформированной, в частности, принятыми новыми законами и актами. Внедрена также и новая модель оплаты труда государственных служащих, которая производится в соответствии с достигнутым работником результатом. Я считаю, что это очень справедливо. Формирование профессионального государственного аппарата – первое направление «100 конкретных шагов» – предполагает комплексную модернизацию госаппарата. В конце 2015 года принят новый Закон «О государственной службе». Всего в рамках первого направления на сегодняшний день реализованы почти все шаги, остальные находятся на разных стадиях исполнения. Сейчас Казахстан перешел на карьерный принцип построения системы госслужбы. На первый план выходят компетенции и личные качества служащих, а для карьерного роста обязателен опыт работы на нижестоящих должностях. Это тоже подстегивает служащих госаппарата ответственно относиться к работе и пресекает коррупцию на корню. При этом претендентам установлен обязательный испытательный срок. Это гарантирует, что после строгого приема и постоянных проверок на государственной службе будут работать лучшие из лучших.

Радует и то, что на государственной службе сокращены внеконкурсные назначения, в частности упразднен институт кадрового резерва и сокращены случаи переводов, также максимально сократилась бюрократия, бумажная волокита, осталось больше времени для обслуживания нужд народа.

К тому же в Казахстане разработан и уже действует новый Этический кодекс госслужащего. Во всех государственных органах введена должность уполномоченного по вопросам этики. Это тоже является большим шагом к развитому государству, примером дальновидной политики Главы государства.

Шавкат Умаров, депутат маслихата города Алматы, член постоянной комиссии по вопросам местного государственного управления и жилищной политики, директор школы-гимназии № 153 им. А. Розыбакиева:

– Комплексная аттестация государственных служащих корпуса «Б» – это логическое продолжение первой институциональной реформы, провозглашенной Президентом страны, а также актуальное и необходимое своевременное требование времени, которое было прописано Президентом Республики Казахстан

Н. А. Назарбаевым в 15-м шаге Плана нации «100 конкретных шагов», где говорится «о проведении комплексной аттестации действующих государственных служащих после принятия нового закона о госслужбе, усиления квалификационных требований и внедрения новой системы оплаты труда». После удачного прохождения аттестации планируется дифференцированная оплата труда, выплата бонусов, оказание материальной помощи, надбавок к окладам в зависимости от характера, объема и результатов выполняемой работы служащими. Индикаторами в определении размера заработка, конечно, станут сложность работы, уровень ответственности, то есть вклад в достижение стратегических и поставленных целей и доведение начатого дела до конца с определенными результатами. Также на сегодняшний день аттестация государственных служащих корпуса «Б» необходима для постройки эффективной и устойчивой современной системы управления страной. Аттестация государственных служащих, несомненно, поднимет авторитет, социальный статус государственного служащего, престижность, особую ответственность и гордость за результаты своей работы во имя общества, страны.

Аттестация должна дать толчок каждому аттестуемому и аттестующему к самоанализу, самообразованию и постоянному профессиональному росту. Значит, аттестация госслужащих не должна быть аттестацией ради аттестации. Должен быть глубокий анализ дальнейшей модернизации требований к каждому сотруднику по его компетентности, профпригодности и, наконец, его патриотизму, любви и уважению к своей работе. Это необходимо для всесторонней, комплексной оценки в целях дальнейшего роста госслужащих во время перехода в эпоху третьей модернизации Казахстана, где необходима глобальная конкурентоспособность каждого казахстанца!