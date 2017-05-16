Обучись и трудись

В нынешнем году стартовала Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы

О ходе ее реализации рассказала руководитель городского Управления занятости и социальных программ Айгуль Ахметова.

– В Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент страны Нурсултан Назарбаев особое внимание уделил вопросам модернизации рынка труда. Внедрение новых технологий в традиционных отраслях и связанные с этим процессы высвобождения трудовых ресурсов требуют принятия мер по повышению занятости населения. В связи с этим по поручению Главы государства правительством разработана и с этого года реализовывается Программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства по трем направлениям.

Первое направление – массовое обучение. Планируется охватить техническим и профобразованием со сроком обучения 2,5 года 2500 человек из числа выпускников 9–11 классов, не набравших пороговый балл ЕНТ, а также членов малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выделено из средств трансфертов общего характера (ТОХ) 495,8 млн тенге с учетом стипендий (16 759 тенге) и горячего питания. Обучение будет организовано в 34 колледжах с дуальным образованием по рабочим профессиям: автослесарь, токарь, электрик и другим.

– Краткосрочное профессиональное обучение с элементами дуальной модели подготовки кадров для молодежи в возрасте до 29 лет, безработных и самозанятых. По потребностям работодателей план по количеству направляемых на краткосрочные курсы увеличен с 500 до 922 человек, перечень специальностей расширен с 27 до 43. Обучение пройдет в девяти учебных организациях города по следующим специальностям: туристический агент, горничная, няня, социальный работник по уходу за пожилыми людьми, водитель и другие.

В учебных программах также предусмотрены часы по навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам предпринимательства.

Выделено из средств трансфертов общего характера 144,8 млн тенге, с учетом стипендий в размере 16 759 тенге, единовременной материальной помощи на проезд в размере 4 МРП, или 9076 тенге. Кроме того, в целях большего охвата безработного и непродуктивно занятого населения в текущем году на краткосрочное проф-

обучение будет дополнительно направлено 6975 человек, выделено 1 744,6 млн тенге.

Планируем обучить молодежь инновационным профессиям (конструктор одежды с использованием IT-технологий, вышивальщица нитями и бисером/пайетками с использованием IT-технологий, Fashion-дизайнер на основе международного опыта с использованием IT-технологий, дизайнер мебели с использованием 3D-технологий, Hair-стилист, имиджмейкер, стилист, визажист, внутренний аудитор по системе экологического менеджмента по международному стандарту ISO14001:2015).

По второму направлению – массовое предпринимательство планируется предоставить микрокредиты более 227 гражданам. Микрокредиты будут предоставляться после прохождения курсов обучения основам предпринимательства либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках других программ в течение последних двух лет. Микрокредиты предоставляются при условии создания новых постоянных рабочих мест. Срок кредитования составляет не более 7 лет, максимальная сумма микрокредита – до 8 тысяч МРП, или 18,1 млн тенге.

В настоящее время ведется работа по подписанию трехстороннего кредитного договора между акиматом Алматы, МФ и МНЭ, а также по разработке кредитного договора с АО «ФРП «Даму». После подписания кредитных соглашений начнется выдача микрокредитов в соответствии с планами финансирования.

Третье направление предусматривает реализацию задач:

1) содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых:

– общественные работы – план 3000 безработных, выделено из МБ – 120,7 млн тенге; заработная плата участников общественных работ составляет две минимальные зарплаты, установленные в РК, –

48 918 тенге, на руки – 42 069 тенге за полный отработанный месяц;

– социальные рабочие места – план 640 человек. Субсидирование части заработной платы лиц, трудоустроенных на социальные рабочие места, составляет 35% от установленной работодателем зарплаты, но не более одной минимальной заработной платы, или 24 459 тенге.

– молодежная практика – 531 человек, выделено из РБ – 181,0 млн тенге; Оплата труда участников молодежной практики составляет 25 МРП, или 56 725 тенге, на руки – 44 156 тенге.

2) создание единой цифровой площадки по трудоустройству.

Министерством труда и соцзащиты на базе действующего портала www.enbek.kz создается единая информационная база «Биржа труда» для поиска работы и содействия в подборе персонала как для соискателей, так и для работодателей, частных агентств занятости.

Виктория ИЗБИЦКАЯ