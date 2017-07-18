Обязали возместить ущерб

Истец С. обратился в суд с иском к ответчикам ТОО «Х», третьему лицу, ПК. В доме, который входит в состав ЖК, где проживает истец, произошла кража личного имущества истца. На основании договора на оказание охранных услуг территория ЖК охранялась сотрудниками ТОО «Х». Договор на охрану объекта был заключен с ПК, членом которого является истец. По условиям данного договора охранное агентство приняло на себя обязательства по осуществлению контрольно-пропускного режима на охраняемом объекте, охрану движимого и недвижимого имущества ЖК и консультативные услуги. Дом находится рядом с КПП и офисом ПК и охватывается камерами видеонаблюдения. Истец просит суд взыскать с ТОО «Х» в его пользу 3 500 000 тенге и судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 35 000 тенге.

По условиям договора охранное агентство приняло на себя обязательства по осуществлению КПП на охраняемом объекте, охрану движимого и недвижимого имущества ЖК и консультативные услуги.

При этом исполнитель должен был обеспечить ограничение доступа на территорию ЖК посторонних лиц и автотранспорта.

Исходя из недобросовестного отношения работников охраны к своим служебным обязанностям, проявленным со стороны сотрудников охранного агентства, неправомерного бездействия, неисполнения ТОО «Х» своих договорных обязательств, суд данные обстоятельства считает одним из оснований для удовлетворения иска в части возмещения ущерба.

Решением суда иск С. удовлетворен.

Решение суда вступило в законную силу.

Районный суд № 2 Алмалинского района г. Алматы