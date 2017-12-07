Оформил вовремя пенсию – не потеряешь в деньгах

Почему важно не упустить сроки?

Почему важно не упустить сроки, рассказала заместитель руководителя Департамента труда социальной защиты и миграции по Алматы Ризвангуль Дараева.

– Мы уже неоднократно разъясняли людям об увеличении пенсионного возраста женщин. Так, начиная с января следующего года женщины будут выходить на пенсию по достижении 58,5 лет, с января 2019 года – в 59 лет и так далее. На протяжении десяти лет возраст выхода на пенсию постепенно будет увеличиваться, и с 1 января 2027 года и мужчины и женщины будут иметь право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 63 лет.

Поэтому женщинам 1959 года рождения, которые еще не оформили пенсию, следует обращаться с документами для ее оформления в районные отделения департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» или ЦОН по месту жительства до

31 декабря текущего года. В случае обращения за назначением пенсионных выплат в январе 2018 года пенсионный возраст выхода на пенсию законодательно закреплен 58,5 лет, то есть пенсия им будет назначена только через полгода.

Следует отметить, что пенсионный возраст выхода на пенсию для многодетных матерей, родивших пять и более детей и воспитавших их до 8-летнего возраста, сохраняется 53 года. Также сохранено право льготного выхода на пенсию для граждан, проживавших в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее пяти лет. В соответствии с Законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» женщинам по достижении 45 лет, мужчинам – 50 лет.

Виктория Избицкая