Ограничить публикации изображений и персональных данных детей

Об этом в ходе республиканского открытого обсуждения проекта изменений и дополнений в Закон по вопросам информатизации и коммуникаций сообщил вице-министр информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев.

– Предлагаемые поправки нацелены на защиту прав детей. Отмечу, что ряд СМИ и интернет-изданий пошли нам навстречу и уже соблюдают эти нормы. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить журналистское сообщество за взаимопонимание и проявленную солидарность, – подчеркнул он.

Еще одна норма призвана допускать детей в школах только к «очищенному» интернет-контенту.

– Будет подаваться информация, соответствующая возрасту ребенка, – уточнил суть предлагаемой поправки Алан Ажибаев.

Для защиты прав людей с ограниченными возможностями предлагается обеспечить в прайм-тайме трансляции с сурдопереводом или с субтитрами.

– Если говорить о гражданских правах, то мы считаем важным, чтобы СМИ получали согласие на распространение семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных охраняемых законом тайн за исключением случаев, когда сведения указаны в официальных источниках, – сказал вице-министр, уточнив, что это практика, распространенная во всех странах мира.

Согласно проекту закона в телеэфире планируется ограничить объем рекламы в одном часе. Предлагается, чтобы с начала 2018 это было 25 процентов, с 2019 года – 20, а с 2020 года – 15.

– Это снизит общественное недовольство от злоупотребления так называемым эфирным временем в угоду рекламным доходам, – озвучил идею поправок Ажибаев.

Также предлагается ряд изменений в нормы, касающиеся области связи.

– В частности, мы хотим, чтобы операторы не могли распространять рекламу по сетям связи без согласия абонентов, изменять и упрочнять тарифный план, нарушать порядок расчетов за предоставляемые услуги, – сказал он.

Кроме того, министерство предусмотрело ряд поправок на создание условий для всестороннего развития средств массовой информации.

– К примеру, в целях снижения расходов печатных СМИ предлагается, чтобы в уполномоченный орган направлялась не бумажная, а исключительно электронная форма газеты или журнала, – проинформировал Алан Ажибаев.

Министерство также планирует обязать госорганы и организации, вокзалы и аэропорты транслировать для публичного просмотра только отечественные телеканалы.

Планируется упорядочить вопросы взаимодействия со СМИ.

– В частности, предусматривается наличие в госорганах уполномоченного лица либо уполномоченного подразделения по взаимодействию со средствами массовой информации, – сказал он.

В проекте закона изменено понятие «официальное сообщение» и подробно прописан порядок его распространения.

– В целом для дальнейшего продвижения информационной культуры предложено зафиксировать такие принципы действия СМИ, как добросовестность, объективность, законность, достоверность, патриотизм, соблюдение социальной ответственности, сохранение общественных интересов, репутация юридических лиц, предоставление равного доступа к информации лиц с ограниченными физическими возможностями, соблюдение кодекса этики журналистов, – подчеркнул вице-министр.

Он отметил, что главным критерием предварительных поправок стал общественный опрос.

Юрий ЮРОВ