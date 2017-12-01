Омурзак Толобеков: В Кыргызстане 20 тысяч детей с гордостью носят имя Нурсултан

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

Нурсултан Назарбаев со своим кыргызским другом детства Маратом Акматаевым. 1959 год.

Нурсултан Назарбаев (верхний ряд, третий справа) после окончания Высшего профессионального училища в Днепродзержинске. Село Кичи-Кемин. 1960 год

В соседнем Кыргызстане снят документальный фильм «Мировой Назарбаев». Его создал известный кыргызский журналист, писатель и режиссер Омурзак Толобеков. Документальная кинолента повествует не только о вкладе Главы Казахстана в мировую политику, но и о его юности и жизни вне президентского кресла. На основе биографии Нурсултана Назарбаева кыргызский режиссер рассказал о неразрывном братстве Казахстана и Кыргызстана.

– Как возникла идея фильма?

– По роду журналистской работы я регулярно бываю в Казахстане и вижу, как динамично, успешно развивается соседняя с нами страна. За небольшой по историческим меркам промежуток времени, прошедший с момента обретения Независимости, Казахстан добился впечатляющих успехов. Причем по всем направлениям, будь то политика, экономика, социальное развитие или культура. И, безусловно, за всеми этими преобразованиями стоит личность Президента вашей страны.

И я загорелся идеей снять фильм о Нурсултане Абишевиче Назарбаеве, начал искать средства, меня поддержал мой друг-казах, живущий в Кыргызстане, Сабыржан Сейдахметов. Мы снимали более года, было отснято много фото- и видеоматериалов. Они уложились в ленту на 3,5 часа. Пришлось сокращать материал, и в конечном варианте он занял 42 минуты. Титры и подписи у нас вышли на русском языке, сама же лента – на кыргызском. Есть у нее и 25-минутный вариант, полностью русифицированный, его презентовали в Москве. В будущем мы планируем перевод фильма на русский язык, чтобы его можно было показать на всем постсоветском пространстве.

– В каком жанре снят фильм?

– Это фильм-очерк. На экране политик предстает перед зрителем обычным юношей со своими увлечениями, мечтами и друзьями – таким, каким его запомнили современники в Киргизской ССР, где он провел часть молодости.

В фильме рассказывается как о юности будущего Президента РК, так и о его политическом вкладе в развитие не только своей страны, но и всего Центрально-Азиатского региона, а также СНГ.

– Скажите пожалуйста, почему фильм начинается с показа видов Москвы, а не Алматы или Астаны?

– Этим я хочу сказать, что после распада СССР во многом благодаря Нурсултану Абишевичу удалось сохранить связь между бывшими республиками СССР. Причем не просто сохранить, а вывести их на новый уровень.

Помните то время? Некоторые лидеры постсоветского пространства увлеклись «игрой» в независимость и забыли о собственном народе. Это стало причиной различных конфликтов, человеческих драм и трагедий. В Казахстане же все происходило совсем иначе. Благодаря взвешенной политике лидера и его соратников было обеспечено межнациональное согласие. И своим примером Казахстан показал в первую очередь тогдашнему российскому руководству, Кремлю, как надо развиваться в нынешних реалиях.

Видя такой подход, по стопам Нурсултана Назарбаева пошло кремлевское руководство девяностых и другие его коллеги по странам СНГ. Собственно, Нурсултан Абишевич был инициатором создания интеграционных структур на пространстве бывшего СССР. Вслед за образованием СНГ появились ОДКБ, ЕврАзЭС, а затем и Евразийский экономический союз.

Таким образом, на одной шестой части суши были сохранены традиционные связи.

– Скажите, а как возникла идея сделать переход от политической деятельности Нурсултана Назарбаева к его детским и юношеским годам?

– Тут все закономерно, ведь именно в детстве и юношестве формируется личность.

К слову, он в молодости бывал в Киргизии, знает наш язык, народ, культуру. В процессе работы над картиной я обратился в Союз писателей Кыргызстана, дабы обнаружить какие-нибудь материалы. Мне повезло, там я встретил Гульсайру Момунову – автора одной из книг о Главе Казахстана. Она много рассказала о периоде его жизни, связанном с Кыргызстаном. В последующем она познакомила меня с друзьями Нурсултана Назарбаева, которые росли вместе с будущим Президентом РК.

В процессе работы над фильмом я узнал, что юный будущий Президент Казахстана часто бывал в Киргизии. Его малая родина, Шамалган, граничит с Кыргызстаном, если говорить точно, то находится в 50 км от границы. Его отец Абиш-ага был заведующим фермой, вместе с сыном он выходил на жайляу в сторону Киргизии, и там будущий Президент знакомился со своими сверстниками, и эти дружеские связи сохранились на долгие годы. Он показал себя как настоящий, преданный товарищ.

В настоящее время, когда Нурсултан Назарбаев бывает в Кыргызстане, он обязательно встречается с друзьями детства.

– На ваш взгляд, у наших народов общий исторический путь?

– Именно это я и стремлюсь показать в фильме. У нас многовековое общее прошлое, наши культуры очень близки, а по Кордайскому перевалу в обе стороны движутся большие потоки машин. Это красноречиво говорит о том, что связи между нами неразрывны.

К слову, в фильме показана встреча Президента Казахстана с именитым писателем Чингизом Айтматовым. И Глава казахстанского государства подчеркивает, что творчество Айтматова неразрывно связано и с Кыргызстаном, и с Казахстаном.

Исторически так сложилось, что мы не просто соседи, а самые ближайшие родственники. Ну а авторитет Президента Н. Назарбаева очень высок, его искренне любят все кыргызстанцы – от мала до велика. Посудите сами, только в нашей небольшой республике на сегодняшний день имя Нурсултан с гордостью носят свыше 20 тысяч ребят. Две школы, в Оше и Бишкеке, носят имя Президента РК. А в городе Чолпон-Ата воздвигнут памятник Лидеру Казахстана.

Лично я убежден, что наши народы не разделишь.

– Нурсултан Абишевич Назарбаев посмотрел ваш фильм?

– Да, отозвался одобрительно. Ему понравилась идея, заложенная в фильме, показать, что наши народы очень близки.

– Вы отсняли материал более чем на три часа, планируете ли его использовать в дальнейшем?

– Я планирую сделать серию фильмов, посетить Европу, США, Азию и там записать интервью с политическими лидерами о Главе Казахстана. Ведь Нурсултан Назарбаев имеет огромный авторитет на международной политической арене. Благодаря Главе Казахстана Астана стала мировой диалоговой площадкой. В столице Казахстана за стол переговоров сели противоборствующие стороны сирийского конфликта, здесь прошли переговоры по иранской ядерной программе.

Я хочу сделать интервью с Франсуа Олландом.

– Почему именно с ним?

–Потому что во многом при посредничестве вашего Президента смогла состояться историческая встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, где обсуждалась ситуация на Донбассе.

Все это красноречиво свидетельствует о том, что Нурсултан Назарбаев – политик мирового масштаба.

– Вы сказали, что часто бываете в Казахстане. Какое впечатление на вас производят два мегаполиса – Алматы и Астана?

– Алматы – южный оазис – и великолепная столица Астана производят огромное впечатление, как и вся страна. Я очарован темпами роста Казахстана. Алматы – это пример того, как нужно развивать реальный сектор, малый и средний бизнес. Астана – пример стремительного и очень успешного городского развития.

В Казахстане возводятся дома, предприятия, а значит, у людей есть работа. В странах СНГ вы практически не найдете трудовых мигрантов из Казахстана, это говорит о том, что людям комфортно в своей стране, есть работа, хороший доход.

Хочу пожелать Казахстану, лично Нурсултану Абишевичу Назарбаеву всего самого доброго!

– Наряду с документалистикой вы снимаете художественное кино, расскажите о ваших творческих планах в этом направлении.

– В конце января будущего года в казахстанский прокат выйдет мой фильм «Любовь миллионера», хочу сказать, что практически во всех моих проектах есть сюжетная линия, посвященная Казахстану. Я с большим уважением отношусь к вашей стране.

Юрий КАШТЕЛЮК