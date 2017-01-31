Он был ответсеком от бога

Ушел из жизни один из корифеев казахстанской журналистики Юрий Николаевич Кулибаба.

Его знал всякий, кто приходил на работу в редакции алматинских газет. Открытый в суждениях, щедрый душой, веселый нравом человек Кулибаба притягивал к себе людей, делился с ними опытом жизни и профессии ответственного секретаря. И на том и на другом поприще Юрий Николаевич имел колоссальный опыт.

Жизнь не баловала его с детских лет. Сын «врагов народа», он в десять лет стал самостоятельным обеспеченцем, имеющим на иждивении малолетнюю сестренку. Потом их разлучили и отвезли в разные детские дома. Юрий попал в военный оркестр, воспитанником которого стал на долгие годы. Но военной карьере предпочел журналистику. Работал в различных изданиях – «Целинный край», «Боевое знамя» и других – новостным и спортивным репортером. Был замечен в областных СМИ и переведен в тогдашнюю столицу Казахстана Алматы.

Настоящей вершиной творческой деятельности для него стала наша газета, в которой Кулибаба – уважаемый мэтр и наставник молодежи – проработал 15 лет. Он исполнял сложнейшую работу ответственного секретаря ежедневной газеты, и оценить это смогут лишь те, кто когда-либо сталкивался с редакционным секретариатом – гигантский, можно сказать, рабский труд, не отпускающий ответсека ни на день.

Юрий Николаевич был уважаем и любим не только в семье, но и в нашем коллективе. Даже находясь на пенсии, он частенько захаживал к нам в редакцию – предлагал темы, спорил, рассказывал байки, а рассказчиком он был великолепным, умел быть в фарватере бурных процессов нынешнего бытия.

Светлая память нашему Юрию Николаевичу! Скорбим вместе с родными ему людьми. И да пребудет душа его в царствии небесном.

Вечеркинцы