«ОНАЙ» высокой проходимости

С 1 августа проезд за наличные станет дороже

С 1 августа размер альтернативной наличной формы оплаты за проезд в автобусах и троллейбусах повысится до 150 тенге. Для пассажиров, рассчитывающихся карточками «ОНАЙ» или посредством СМС, стоимость проезда останется прежней – 80 тенге.

Таким образом городские власти намерены усилить борьбу с теневым оборотом денежных средств и повысить рост привлекательности со стороны пассажиров к безналичному способу оплаты за проезд.

Для льготников тариф останется прежним.

Ожидается, что прогнозируемое среднемесячное количество транзакций после внедрения дифтарифа увеличится с 15 до 21 миллиона тенге.

Напомним, систему электронного билетирования внедрили в мегаполисе осенью прошлого года. За это время проведено почти 175 миллионов транзакций. Ежедневно проезд картой «ОНАЙ» оплачивают проезд 478 тысяч горожан, а сумма дохода превышает 25 миллионов тенге.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

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