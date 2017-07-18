Самый престижный в мире конкурс вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго, учрежденный самим великим оперным певцом и дирижером, впервые пройдет в Казахстане.

XXV Всемирный конкурс оперного искусства состоится с 24 по 29 июля 2017 года на сцене «Астана Опера» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

В «Опералии» могут принять участие певцы – обладатели любых типов голосов (от баса до сопрано) в возрасте от 18 до 32 лет. В Астану прибудут 40 талантливых вокалистов из разных уголков земного шара. Предварительный отбор по электронным заявкам состоялся в период с декабря 2016-го по февраль 2017 года. Сам же конкурс пройдет в три тура и завершится гала-концертом с участием финалистов в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением самого маэстро Доминго.

Общий призовой фонд составляет от 180 тысяч долларов США. Помимо первой, второй и третьей премий среди мужских и женских голосов в числе призов также премия Б. Нильсон за лучшее исполнение репертуара из опер Р. Вагнера и Р. Штрауса, премии Пепиты Эмбил де Доминго и Пласидо Доминго – старшего за лучшее исполнение сарсуэл (испанский музыкально-сценический жанр, близкий оперетте), приз зрительских симпатий и др.

Напомним, что конкурс был основан в Париже в 1993 году, где он впервые прошел на сцене знаменитого Гранд-опера. С тех пор «Опералия» ежегодно проводится в разных странах на самых престижных площадках.

Азат АЛТЫБАЕВ