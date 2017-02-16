Ориентир на семейные ценности

Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике Алматы и Союз кризисных центров Казахстана провели круглый стол по обсуждению Послания Президента Казахстана, конституционных реформ.

-За 25 лет независимости наша страна прошла этап становления, – говорит секретарь комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы Назира Тогизбаева. – Президент дал поручение Правительству и Парламенту РК по решению социальных вопросов, которые волнуют сегодня казахстанское общество. Для обеспечения перехода к новой модели роста в новой глобальной реальности красной нитью проходит концепция модернизации страны. 50 процентов нашей комиссии – руководители предприятий, госслужащие и предприниматели, то есть представители той сферы, которой в своем Послании Глава нашего государства уделяет пристальное внимание. Именно от нашего профессионализма, стремления сделать нашу страну процветающей зависит и будущее Казахстана.

– Любое Послание Президента вселяет дух и оптимизм нации, – отметила директор Алматинского государственного бизнес-колледжа Гульфайруз Касымова. – Наше учебное заведение, как и вся система среднего специального образования, полностью поддерживает Послание нашего Президента в плане развития предпринимательской среды, усиления роли человеческого фактора. Президент ставит перед нами задачу не отставать от мирового сообщества, стремиться вперед. На это влияют многие факторы – развитие мировой экономики, глобализация. Но не менее важен и патриотизм, который необходимо воспитывать с юного возраста.

– То, что мы являемся частью нового этапа развития Казахстана, подтверждает, что женщины не остаются в стороне от решения проблем общества, являются проводниками курса, который предложен Главой нашего государства, – отметила руководитель Союза кризисных центров Казахстана Зульфия Байсакова. – Модернизация государства зависит от развития человеческого потенциала. Поэтому не случайно сама концепция семейной политики, которая на сегодняшний день принята, органично вливается в предложенные Президентом страны направления развития нашего государства. Сегодня очень важно, что члены комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике играют большую роль в формировании культуры семейных отношений. Сегодня мы обращаем большое внимание на образовательный уровень женщин, их процент участия в принятии политических решений. Все вместе мы стараемся решить гендерные вопросы, формировать культуру ненасильственных отношений в обществе, обращаем внимание на развитие и личностный рост подрастающего поколения. Все это входит в реализацию тех планов, которые исходят из самой концепции развития государства и ускоряют процесс вхождения Казахстана в тридцатку конкурентоспособных государств. По мнению члена комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы, члена общественного Совета города Майры Сагымбековой, третья модернизация – не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее навстречу Стратегии-2050.

– Бренд Made in Kazakhstan должен стать эталоном экологически чистой продукции, эффективного использования земли, создания кооперативов. Именно аграрному сектору необходимо быть драйвером нашей экономики. Другой приоритет – улучшение бизнес-среды, который обозначил Глава государства в своем Послании. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны – не менее 50 процентов – тоже вполне достижимая задача, с которой наши бизнесвумен вполне смогут справиться.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ