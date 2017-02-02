Основа развития страны

В Алматы активно обсуждают Послание Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

В Доме дружбы прошло республиканское совещание с руководителями республиканских этнокультурных объединений, членами совета Ассамблеи народа Казахстана.

В заседании приняли участие заместитель председателя АНК, заведующий секретариатом Ералы Тугжанов, заместитель председателя АНК Леонид Питаленко, члены совета АНК, актив республиканских этнокультурных объединений, представители молодежных организаций, научно-экспертного совета Ассамблеи, творческой интеллигенции, руководители СМИ этнокультурных объединений и других структур АНК.

Во время встречи состоялось обсуждение Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также вопросы выработки предложений по конституционной реформе.

– Послание Главы государства – это экономическая основа новой модели развития нашей страны, ответ на все глобализационные вопросы, которые сегодня поставлены, – отметил Ералы Тугжанов. – Задача, которая обозначена Нурсултаном Назарбаевым, – продолжение конституционной реформы Казахстана. Именно создание мощной экономической базы, социальной основы развития нашей страны является гарантией обеспечения демократизации нашего общества. Документы, которые предложены Главой нашего государства, имеют четкую и ясную логическую последовательность. Сегодня мы рассмотрим все базовые вопросы, которые были обозначены. В том числе мы поговорим и о новых технологиях, которые необходимо внедрять в Казахстане. Это базовый вопрос для формирования в Казахстане интеллектуальной нации. Только в этом случае мы сможем обеспечить тот уровень развития страны, который обозначил Нурсултан Назарбаев, войти в 30 высокоразвитых стран мира. Одно из главных направлений, которое стоит на повестке дня, – формирование социальной базы, решение комплекса социальных проблем. Это целый комплекс вопросов, который включает образование и касается всех граждан нашей страны. Безусловно, благополучие каждого гражданина Казахстана – общественное согласие, национальное единство, укрепление независимости нашей страны. Исполнение тех задач, который поставил Глава государства, будет предметно рассмотрено на Совете общественного согласия.

послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» также обсудили в коллективе ТОО «КазАгроТехСнаб». Для одного из крупнейших на рынке поставщиков тракторной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники документ о третьем этапе экономической модернизации имеет особое значение. Необходимость ускоренного технологического обновления экономики, уверены сотрудники компании, вызвано веянием времени.

– Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана, в условиях роста конкуренции и отсутствия стабильности в мире возрастает актуальность предложенной народу в 2012 году Стратегии-2050. Экономическая политика «Нұрлы жол» и План нации «100 конкретных шагов» помогли предвидеть предстоящие сложности, – сказал директор ТОО «КазАгроТехСнаб» Сейткали Ашимов. – Глобальная реальность меняется. В условиях сложной трансформации перед нами ставятся новые задачи. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит конкурентоспособность страны.

Единогласно коллектив поддерживает и проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», касающийся перераспределения полномочий между ветвями власти.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Аида МАМЕТОВА

Александр Дедерер, председатель ассоциации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение», президент Казахстанско-Германской ассоциации предпринимателей:

– Послание нашего Президента настолько глубокое и взвешенное, что сложно его комментировать. Однако я полагаю, что важность этого документа в том, что он призывает все наше гражданское общество, каждого человека проникнуться основной идеей третьей модернизации нашей страны. За нашими плечами 25-летний юбилей успешного становления государственности Казахстана. В Послании как раз и изложено стратегическое видение дальнейшего пути развития нашей страны. Этот документ очень важен, потому что глобальные планы руководителя страны позволяют каждому человеку приподняться над собой, раздвинуть свои горизонты и увидеть будущее. Тогда он станет не только хорошим исполнителем, но и генератором инициатив. Развитие Казахстана без развития гражданского общества невозможно. Амбициозная задача войти в число 30 самых развитых стран мира, безусловно, предусматривает и развитие экономики, и общества. Здесь огромный потенциал и в первую очередь обогащение опытом международного сотрудничества. В этом контексте нужно более энергично продвигать и государственно-частное партнерство. Оно, к сожалению, еще не развивается в полном масштабе. Зачастую это касается только сферы экономики, но я вижу большие перспективы в социальной сфере, сфере культуры. Надо смелее задействовать частный сектор в управлении объектами культуры. Социальная модернизация обязательно должна сопровождать наши планы экономического переустройства, как это совершенно правильно подчеркнул Глава нашего государства. Профессия социального работника должна стать массовой, когда каждый наш гражданин будет уверен в своей старости. В этом случае мы будем ощущать, что наше общество достигло больших высот.

В прошлом году мы провели международную конференцию с группой ведущих политиков Германии и активистами этно-культурных объединений по вопросам развития модели межэтнического мира и согласия. Политики из Германии отметили зрелость развития нашего общества. Для нас было важно открыть новые возможности международного сотрудничества. Ассамблея народа Казахстана может успешно взаимодействовать с гражданским обществом Германии, Европейским Союзом в области поддержки гражданских инициатив, практики работы компактного электронного правительства.

Георгий Кан,зампредседателя Алматинского национального корейского центра, член Ассамблеи народа Казахстана

– Сегодня мы все ознакомились с Посланием нашего Президента. Перед этим внимательно изучали обращение Главы государства по распределению полномочий среди ветвей власти. Это единая реформа политической и экономической системы нашего государства.

Нашим Президентом даны замечательные ориентиры демократизации и перераспределения полномочий. Даны на мировом уровне ориентиры экономического развития страны, создание новой модели нашей экономики. Но самое главное, ключевую роль в этом играет человеческий капитал. Мы должны стремиться не только к политической модернизации нашего общества, экономической составляющей, но к модернизации общественного сознания, самого человека. Ведь именно мы, казахстанцы, и являемся главной целью данных перемен, их ключевым фактором.

Если прежние две модернизации, которые прошел Казахстан, были ориентированы на новые парадигмы развития нашего общества, новые идеалы, то сегодня поставлена задача, чтобы человеческий капитал вошел в гармонию с новыми интерактивными веяниями. Мы должны овладеть новыми технологиями, инновациями. Мы будем работать над тем, чтобы наши граждане в век новых технологий не превратились бы в их придаток, а сохранили свои личностные качества, этничность, своеобразие и в условиях глобализации несли свою национальную особенность. Каждое этнокультурное объединение сегодня разрабатывает свой план, где предусмотрены вопросы обучения новым технологиям, воспитания, разъяснения. Залогом всего этого является стабильность, согласие и единство народа.

Фарида Агибаева, главный врач городской поликлиники № 4, член политсовета Бостандыкского районного филиала партии «Нұр Отан», член комиссии партийного контроля:

– Члены нашего коллектива с большим интересом ознакомились с Посланием Президента «Третья модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность». Перед нами поставлены глобальные задачи по всем сферам жизнедеятельности страны и они должны стать основой нашего единения. В обществе должны быть мир и стабильность, согласие и сплоченность нации – это главное условие успешной реализации задач нового этапа развития страны. В самые трудные годы истории Казахстана наш народ достойно выходил из сложнейших ситуаций благодаря единству народа, проживающих у нас, в многонациональной стране.

Преобразования в рамках пяти институциональных реформ в стране все реальнее обретают свои впечатляющие образы прогресса, и у нас есть твердая уверенность в завтрашнем дне и прочные традиции единства народа.

Каждый гражданин сопричастен к происходящим сейчас в республике событиям. Поэтому если каждый человек на своем месте будет честно и добросовестно выполнять свою работу и тем самым помогать государству достичь определенных целей, мы добьемся всего того, о чем мечтает каждый гражданин нашей необъятной страны.

Достижения отечественного здравоохранения в это нелегкое время в условиях мирового кризиса немалые, но, несмотря на это, Президент поручает большую часть бюджетных средств направить для повышения благосостояния наших граждан, ставит более высокие цели и задачи для системы здравоохранения и медицины в целом, что в конечном счете ведет к улучшению человеческого ресурса страны, являющегося приоритетом дальнейшего развития страны. Мы, медики, убеждены в том, что порядок и развитие в стране напрямую связаны со здоровьем населения. Этому способствует внедрение системы обязательного социального медицинского страхования, основанного на солидарной ответственности государства, работодателей и самих граждан. Эффективность такой системы доказана мировой практикой, вследствие чего каждый гражданин будет иметь возможность получать широкий спектр медицинских услуг, невзирая на социальное и материальное положение.

Мы рады, что перед установлением высоких задач перед медициной Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердил правильность выбранного пути, отделив полномочия Министерства здравоохранения РК, ранее бывшего в составе Министерства социального развития и здравоохранения РК, в отдельное ведомство, показав, какое значительное внимание уделяется государством этому спектру услуг для населения. Ежегодное повышение рождаемости детей до 400 тысяч человек, увеличение средней продолжительности жизни населения до 72 лет, строительство лечебных учреждений, использование передовых преобразований и механизмов в медицине, привлечение различных инвестиций для развития, первоочередное обеспечение жильем медработников, постоянное повышение размера их зарплат – все это результат особой заботы Президента РК и верность курса действий в охране здоровья казахстанцев. Нельзя обойти и вопрос регулирования цен на лекарственные препараты, это также является одной из государственных задач. Такая систематизированная программа действий страны вызывает одобрение среди сотрудников нашего коллектива и не может оставить равнодушным ни одного человека к резервам модернизации системы здравоохранения республики.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Виктория ИЗБИЦКАЯ