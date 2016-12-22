Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с экспозицией нового музея Алматы.

20 декабря Глава государства посетил новый музей, который является крупным научным и культурным центром, представляя весь спектр историко-культурного наследия региона.

Музейные коллекции насчитывают около 40 тысяч экспонатов, среди них произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики и другие.

Экспозиция проходит в 11 залах музея, где с использованием мультимедийных технологий представлена история Алматы от древнейших времен до современности.

– В любом большом городе мира очень много музеев, нам также следует уделять этому особое внимание. Музеи важны для привлечения туристов в большом количестве, а туризм – значимая часть экономики любого государства, – отметил Президент Казахстана.

В этот же день в Алматинской резиденции Президент провел встречу с общественным деятелем Умирзаком Айтбаевым и ветераном Великой Отечественной войны Аманжолом Каликовым.

В ходе беседы Умирзак Айтбаев рассказал Нурсултану Назарбаеву о деятельности международного общества «Қазақ тiлi», подчеркнув значимую роль государства в поддержке казахского языка.

Президент поблагодарил общественного деятеля за его вклад в развитие государственного языка.

Во время встречи с Аманжолом Каликовым Глава государства поблагодарил своего собеседника за труд во благо развития страны, пожелав ему здоровья и благополучия. В свою очередь ветеран отметил неоценимый вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление независимости нашей республики, улучшение благосостояния населения.

Виктор АНДРЕЕВ