Особые метры

Новосёлами домов Атлетической деревни стали ещё 168 семей

Ключи от новых квартир вручил им аким города Бауыржан Байбек. Среди новоселов алматинцы с особыми потребностями, многодетные и неполные семьи, госслужащие, бюджетники и военнослужащие.



– В течение двух недель больше 400 семей в городе получили собственные квартиры в Атлетической деревне. За 25 лет независимости количество доступных квадратных метров увеличилось вдвое – до 42 миллионов, – подчеркнул аким.

Он отметил, что новоселье стало возможным благодаря программам Елбасы – «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер».

Атлетическая деревня располагает 1748 квартирами. Из этого числа в 1665 заселяются алматинцы, прошедшие жилищную комиссию. Заключены договоры аренды с последующим выкупом на 900 квартир.

Бауыржан Байбек подчеркнул, что жилой комплекс окружен прекрасной инфраструктурой досуга. Это киноконцертный комплекс «Алатау», «Алматы Арена», ресторан казахской кухни Nomads. На территории Атлетической деревни созданы необходимые социальные условия. В частности, открыта новая поликлиника. Вместе с новоселами ее посетил глава города.

Главный врач лечебного заведения Майра Бекбергенова подчеркнула, что поликлиника оснащена современным оборудованием для оказания первичной медицинской помощи.

– В кабинет УЗИ куплен аппарат последнего поколения, и этим мы гордимся. Мы проводим эхокардиографию малышам, делаем нейросонографию, что не все клиники могут себе позволить, – сказала Майра Бекбергенова.

Возвращаясь к теме доступного жилья, аким особо отметил, что за последние пять лет в Алматы распределено почти 10 тысяч квартир. До конца текущего года планируется распределить еще 4,5 тысячи квартир. Таким образом, по итогам года каждая четвертая семья, стоящая в очереди, получит свое жилье.

В городе принимаются все меры по достижению максимальной прозрачности в распределении жилплощади. Теперь постановка в очередь производится только в электронном режиме на портале электронного правительства. Впервые внедрена электронная инвентаризация очереди, поэтому теперь людям не нужно ежегодно приходить в Управление жилья на перерегистрацию, это производится дистанционно, применяется практика СМС-рассылок.

До конца года будет внедрен автоматический механизм распределения квартир среди очередников, без участия человеческого фактора. Кроме того, в целях прозрачности все списки претендентов на получение жилья в Атлетической деревне согласованы с прокуратурой Алматы.

Комплекс Атлетической деревни занимает территорию более 23 гектаров и состоит из 14 жилых домов. Его территория оснащена современными системами видеонаблюдения. Здесь будут действовать ЦОН, супермаркет, фитнес-центр, салон красоты, отделения банка и почты, опорный пункт полиции.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА