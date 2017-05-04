Особый цветок

В Парке Первого Президента зацвели необычайные тюльпаны

В этом году тюльпановые угодья в парковой копилке насчитывают 2000 соцветий. А всего в Алматы в эти весенние дни цветет 300 тысяч этих цветов, имеющих исторические и генетические казахстанские корни.

– Среди тех, что посажены в Парке Первого Президента, – 1000 тюльпанов носят имя «Президент Назарбаев» (на фото), – рассказывает руководитель основного цветоводческого и озеленительного городского предприятия ТОО «Грин ланд» Гульзада Калдыбаева. – Они выведены в Голландии, и в прошлом году мы приобрели посадочный материал. Приходите посмотреть на результат – цветы только что начали раскрываться.

Одна из особенностей тюльпана «Президент Назарбаев» – крупные листья, а на них красно-бордовые вкрапления, форма самого цветка напоминает бокал с красным вином, края лепестков немного выгнуты наружу.

Сегодня в мире уже есть сорта тюльпанов, носящие имена лидеров стран: «Клинтон», «Буш» и «Король Нидерландов». Есть те, которые названы в честь знаменитых артистов. Отрадно цветок «Президент Назарбаев» назван в честь нашего лидера – он первый из президентов Центральной Азии, который удостоился такого необычного уважения. Специально выведенный для Казахстана этот сорт тюльпана способен выдержать холод и ветер – говорит цветовод Гульзада Калдыбаева.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

Фото автора