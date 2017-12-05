Оспаривание административного регулирования

Сегодня в Казахстане все чаще говорят о внедрении полноценного института административной юстиции и института административных процедур. Началом основных дискуссий на данные темы послужили положения Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. Именно в этом документе впервые на официальном политическом уровне употреблен термин «административная юстиция».

Эффективность законодательства в оспаривании административного регулирования является одним из 114 показателей в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Традиционно в теории права и на практике выделяются два возможных способа обжалования – административный и судебный. Административный предполагает обращение заинтересованного лица в вышестоящий орган по отношению к органу, принявшему обжалуемый акт. Судебный способ предполагает обращение заинтересованного лица в суд.

В настоящее время отдельные нормы об административном способе обжалования предусмотрены Законом РК «Об административных процедурах», в котором имеется ссылка на Закон «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», в котором раскрывается порядок рассмотрения жалоб.

Вместе с тем существующий порядок административного обжалования требует кардинального пересмотра указанной процедуры. Так, Министерством юстиции РК ведется работа по разработке проекта Закона «Об административных процедурах» в новой редакции, в которой предполагается закрепить новый порядок обжалования решений государственных органов.

Законопроектом закрепляются принципы и стадии административных процедур, требования, предъявляемые к административным актам. Также законопроектом урегулированы основания их отмены, правила обжалования и исполнения.

Порядок обжалования решений уполномоченных лиц будет таким же, как и порядок подачи заявления, при этом он будет иметь свои особенности в виде необходимости истребования материалов дела. Особенность будет и в проведении процедуры заслушивания, поскольку здесь появится вторая сторона – ответчик в лице должностного лица органа, принявшего обжалуемый акт.

Алма Искакова, рукодитель Управления юстиции

Медеуского района г.Алматы,

член филиала РОО «Казахстанского союза юристов»