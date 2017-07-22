Оспаривание бизнесом правомочности действий и решений госорганов

Горсправка

В Республике Казахстан споры между гражданами и организациями с одной стороны, государственными органами и должностными лицами – с другой регулируются главой 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан «Производство по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих».

Каждый гражданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, действия (бездействие) государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностного лица, государственного служащего в суде.

Споры между гражданином, юридическим лицом и государственным органом рассматриваются судом. В случаях, когда споры возникают между предпринимателем, организацией и государственным органом, они рассматриваются специализированным межрайонным экономическим судом. Такой процесс имеет свои особенности, выражающиеся в процессуальной обязанности государственных органов доказать законность обжалуемых действий и других факторов.

Гражданин и юридическое лицо вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении прав, свобод и законных интересов. Пропуск трехмесячного срока для обращения с заявлением в суд не является основанием для суда в отказе о принятии заявления. Ходатайство о восстановлении указанного срока либо о применении этого срока рассматривается в предварительном судебном заседании или в судебном заседании. Если срок не восстановлен, суд выносит решение об отказе в удовлетворении заявления.

В настоящее время в Казахстане проводятся серьезные реформы, по которым сокращены административные барьеры, упрощены процедуры оказания государственных услуг для населения, сокращены сроки рассмотрения государственных услуг и проверки со стороны государства. Государственные органы проводят круглые столы, семинары, информация освещается в средствах массовой информации.

С каждым днем функционирование государственного аппарата и должностных служащих становится открытым и прозрачным, также ограничивается участие государства в предпринимательской деятельности.

Это применяется для того, чтобы уменьшить возникающие вопросы оспаривания частным бизнесом правомочности действий (бездействий) государственных органов.

Талгат Тойбаев, руководитель Управления юстиции Наурызбайского района