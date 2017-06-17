От города тысячи красок

Подведены итоги конкурса среди журналистов «Мың бояулы қала – город тысячи красок»

В преддверии Дня работников связи и информации лучших представителей мегаполиса в информационной сфере наградили аким Алматы Бауыржан Байбек, вице-министр информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев, а также руководители ведущих СМИ страны.



Конкурс проводился по семи номинациям. В категории «Лучший газетный материал» победила журналист газеты «Түркістан» Динара Желдибаева. Приз за лучший радиоматериал разделили между собой музыкальный редактор радио «Астана» Айгерим Билялова и журналист «Қазақ радиосы» Аман Тасыған. Редактор сайта Всемирной ассоциации казахов Ерлік Кебекбай забрал приз за лучший материал в интернет-ресурсах. Лучшим в инфографике стал генеральный директор дизайн-бюро IGRAPHIC Баглан Айдашов. Жанна Ахметова опубликовала лучший пост в социальных сетях, лучшим фотоматериалом признана работа Максима Золотухина. А в номинации «Лучший телевизионный сюжет» победы удостоились журналисты Алматинского филиала АО «Агентство «Хабар» Улан Нарынбек и телеканала «Астана» Адиль Онербаев.

Аким города также посетил новый современный павильон телеканала «Алматы», площадь которого составляет более 500 кв. м. В течение последних полутора лет велась работа по модернизации канала: оборудование, производственный тракт переведены в цифровой формат 16х9 высокой четкости, закуплена современная телевизионная техника на общую сумму 1,2 млрд тенге у известных мировых производителей.

Сегодня «Алматы» имеет передвижную телевизионную станцию с возможностью выходить в прямой эфир с любой точки города и показывать любые сложные мероприятия. Зона покрытия канала расширилась по всей республике, благодаря чему он представлен во всех сетях вещания – аналоговом, цифровом, спутниковом, кабельном и интернет-сегменте.

В текущем году доля телепросмотра канала, по данным агентства «ТНС Гэллап Медиа», выросла на 26% в сравнении с 2015 годом. Все это делает телеканал более привлекательным для рекламодателей. Так, по итогам прошлого года собственный доход канала вырос на 112% и составил 256 млн тенге. Впервые с момента создания канал показал положительную финансовую деятельность. С вводом нового студийного павильона, оснащенного современной аппаратурой, вещание телеканала «Алматы» переходит на качественно новый уровень.

Алия КАЗБАЕВА