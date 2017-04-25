От всего сердца и города

Алматинцев призывают протянуть руку помощи пострадавшим от паводков в Карагандинской области

Вслед за акцией в поддержку жителей Актюбинской области от волонтеров «Первого творческого объединения» у горожан появилась возможность помочь попавшим в беду карагандинцам. О сборе гуманитарной помощи Центральному региону, пострадавшему от большой воды, объявило благотворительное сообщество «Ихляс». Акция пройдет с 28 по 30 апреля во всех крупных мечетях Алматы. Координационный центр волонтеров будет располагаться в Центральной мечети.

Алматинцы могут сделать вклад в доброе дело, пожертвовав продукты питания с длительным сроком хранения, средства гигиены, подгузники.

Адресаты не менее остро нуждаются в одежде, обуви, постельном белье, одеялах и подушках. Добровольцы просят приносить вещи в чистом и опрятном состоянии.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Районные пункты приема гуманитарной помощи:

Медеуский – Центральная мечеть;



Алмалинский – мечеть «Толе би»;



Ауэзовский – мечеть «Аксай»;

Наурызбайский – мечеть «Абу Бакр»;

Алатауский – мечеть «Бекет Ата»;

Бостандыкский – мечеть в мкр. Орбита-3;

Жетысуский – мечеть «Аль Мадина»;

Турксибский – мечеть «Фирали».

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