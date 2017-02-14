Отчёт пошёл

руководители районов начали отчетные встречи с горожанами

Алатауский район

Жителям Алатауского района обещают решить транспортные проблемы.

Острые вопросы, связанные с общественным транспортом, на особый контроль поручил взять аким Алатауского района Багдат Манзоров. На первую в этом году отчетную встречу с населением были приглашены жители микрорайонов Айгерим-1 и Айгерим-2, Кок-Кайнар, Шанырак-5, Саялы, 13-й и 14-й территорий, а также представители профильных ведомств и служб, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных и неправительственных организаций. Приняли участие в мероприятии депутаты городского маслихата Кали Сарсенбай и Нурия Ниязова.

Аким ознакомил собравшихся с итогами социально-экономического развития района за отчетный период, подчеркнув, что с момента создания района сделано немало и дальнейший рост показателей является приоритетной целью.

Главным событием для района, подчеркнул Багдат Манзоров, стало успешное проведение крупнейшего в истории страны спортивного проекта – XXVIII Всемирной зимней Универсиады, оставившей алматинцам социальное наследие и принесшее колоссальный экономический эффект. Благодаря Студенческим играм Алатауский район получил мощный импульс к развитию, ведь именно здесь построены главные объекты – «Алматы Арена» и Атлетическая деревня. Жилой комплекс с готовой полноценной инфраструктурой будет передан 1700 семьям.

Жители получили возможность напрямую обратиться к властям с наболевшими вопросами. Наиболее острыми и востребованными оказались темы общественного транспорта, регистрации по месту жительства, водоснабжения и канализации, а также уличного освещения и асфальтирования дорог. Так, жителя микрорайона Кок-Кайнар Нуржана Амантаевича беспокоят сразу три последних аспекта.

– Мы поэтапно ведем работу в микрорайоне Кок-Кайнар. Провели газ, заасфальтировали несколько улиц, однако, да, есть вопросы по освещению и другим сферам. Решать эти проблемы будем пошагово, – прокомментировал обращение Багдат Манзоров. – Канализацию мы провели в пяти микрорайонах, Кок-Кайнар не входит в перечень, но на 2018–2019 годы внесем. Возможно, и в этом году. Сегодня у нас 23 микрорайона. Это означает, что если ежегодно будем работать по четырем-пяти, то в течение двух-трех лет полностью их завершим. Будем работать.

Опасаются за своих детей из-за отсутствия освещения и жители улицы Есенина. Фонарные столбы, по их словам, стоят, только света жители все никак не дождутся. Энергетики пообещали выехать на место и решить проблему в кратчайшие сроки. Наибольшее возмущение алатаусцы адресовали транспортному ведомству. Жители негодуют, что водители не менее пяти маршрутов игнорируют остановку «Аврора», а некоторые автобусы принципиально не останавливаются перед пенсионерами. Сетуют жители и на отсутствие культуры водителей как таковой.

Вместе с тем председатель совета ветеранов Алатауского района Кудайберген Кабдолдин напомнил, что прошедший год принес внушительные плоды старшему поколению района. Местным аксакалам есть чем гордиться.

– Сегодня в районе проживают 14 253 пенсионера, из них 24 участника войны и 751 – трудового фронта. Без наших ветеранов не обходится ни одно районное мероприятие, а в культурном и спортивном отношении наша ветеранская организация занимает ведущее место в городе, – сказал Кудайберген Кабдолдин. – Активно наши ветераны участвуют и в патриотическом воспитании школьников, передавая знания и опыт подрастающему поколению. В целом из года в год жизнь в нашем районе улучшается – строятся жилые дома, школы, детские сады, поликлиники. Если восемь лет назад численность населения не превышала 159 000 человек, то сейчас это уже

220 000 жителей.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Алмалинский район

В школе-гимназии № 62 состоялась встреча местных жителей с акимом Алмалинского района Жасуланом Естеновым.

– Глава государства в нынешнем Послании народу Казахстана определил пять ключевых приоритетов в развитии нашей страны, – сказал Естенов. – Первый приоритет – ускоренная техническая модернизация, повышение производительности всех отраслей. Это касается успешно развивающейся промышленности, малого и среднего бизнеса. Доля промышленного производства в нашем районе составляет 19 процентов от общегородского. По итогам прошлого года предприятиями района произведено продукции на сумму 125 млрд тенге. Район имеет все возможности для расширения деятельности всех сфер деятельности бизнеса. Именно у нас открываются гостиницы, клубы общественного питания. За последние два года на 34 процента увеличилось число активно действующих предприятий малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем Естенов отметил, что одной из наболевших проблем района является сфера жилищно-коммунального хозяйства, проблемы, связанные с реконструкцией тепловых сетей, газификацией и водоснабжением.

Большой блок вопросов касается деятельности КСК. В районе насчитывается 1426 домов, которые обслуживает 206 КСК. Количество жалоб на их работу увеличивается. Если в 2015 году их было 38, то в прошлом году – уже 97.

– Закон о жилищных отношениях с момента его принятия в 1997 году не менялся. Сегодня мы не имеем права прийти и проверить работу КСК. Это вправе сделать только ревизионная комиссия, то есть сами жильцы. Но в прошлом году мы организовали несколько проверок жилищной комиссии совместно с ревизионными комиссиями ваших КСК. Что-то удалось решить. Для устранения пробелов в деятельности КСК при нашем акимате была образована рабочая группа с участием депутатов маслихата, членов общественного совета, представителей ассоциаций КСК. По ее итогам был подготовлен пакет поправок, который мы направили в Мажилис Парламента. Жители района поблагодарили Естенова за то, что были удовлетворены их прежние просьбы в адрес местной власти, в то же время они не довольны работой КСК, состоянием общественного автотранспорта, в частности грязью в автобусах, а также хамством кондукторов и водителей. Оставляет желать лучшего и состояние некоторых остановок.

– Что касается оборудования детских площадок и скверов, то здесь должен быть обоюдный интерес, – сказал аким района. – В районе Тастака мы отремонтировали сквер, построили хорошие футбольную и баскетбольную площадки. Но буквально через девять месяцев некоторые из этих объектов пришли в негодность. У каждого из них мы не можем поставить участкового. Вам нужно проводить работу с жильцами, бережнее относиться к инфраструктуре ваших дворов, пресекать акты вандализма.

Естенов пообещал передать жалобы жителей по поводу работы автотранспорта, а также решить вопрос по переоборудованию заброшенных остановок и совместно с Управлением транспорта и полицейскими навести порядок по незаконным парковкам.

Депутат маслихата Рахман Алшанов призвал горожан активнее поднимать волнующие их вопросы. Со своей стороны народный избранник обещал способствовать их разрешению.

– В отношении транспортных остановок мы активно работаем с Управлением общественного транспорта, – отметил Алшанов. – Что касается деятельности КСК, не нужно обращаться по вопросу плохой работы их председателей к Президенту страны. Давайте решать их на месте и общими усилиями. Жителям нужно наконец понять, что они вправе сами избирать председателей КСК и освобождать от возложенных на них обязанностей.

Как руководитель Общественного совета Алматы, я в составе комиссии несколько раз выезжал в несколько КСК по жалобам наших жителей и помогал решать их вопросы.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Турксибский район

В школе № 76 состоялась отчетная встреча акима Турксибского района Владимира Устюгова с населением. В ней приняли участие руководители городских и районных служб, представители интеллигенции и общественных организаций.

Глава района ознакомил присутствующих с пятью приоритетами Послания Президента «Третья модернизация Казахстана», рассказал о социально-экономическом развитии вверенной ему административно-территориальной единицы и охотно ответил на все вопросы жителей. В частности, людей волнует дальнейшая судьба рощи Баума, представляющей интерес не только для жителей района, но и для всех алматинцев.

– Акимом города направлено письмо в правительство с просьбой передать рощу Баума Алматы с последующей реконструкцией, сделать там зону отдыха. То есть этот вопрос находится на контроле. Думаю, к 20 февраля, когда состоится отчетная встреча акима города с населением, мы сможем получить более точную информацию, – сказал аким.

На обращение о недостаточном уличном освещении на некоторых участках аким района ответил, что наружное освещение представлено 12 747 светоточками, протяженностью 450 км, а временные сбои связаны с модернизацией всей городской осветительной системы.

Жители улиц Белинского и Жансугурова сетуют на недостаток общественного транспорта. Раньше здесь курсировал маршрут № 16, а теперь, когда его упразднили, детям приходится пешком идти в школу три остановки.

– Ваша проблема мне знакома. Все ваши предложения по этому поводу мы собрали и передали в городское Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, там нам пообещали помочь в соответствии с городской Программой развития общественного транспорта, – заверил аким.

– По улице Василевского напрашивается пешеходный переход. Окажите, пожалуйста, в этом содействие, – просят жители.

– Дело в том, что если в районе 600 метров с обеих сторон уже существуют пешеходные переходы, то устанавливать еще один нецелесообразно. Тем не менее ваш вопрос я передам в дорожную инспекцию, там рассмотрят возможность установки пешеходного перехода и дадут конкретный ответ, – сказал Владимир Устюгов.

По поводу жалоб на неудовлетворительную работу КСК глава района сказал, что из года в год они увеличиваются. К примеру, если в 2015 году поступило 17 жалоб, то в прошлом – уже 39.

– В основном это жалобы жителей на отсутствие прозрачности в расходовании средств и на бездействие председателей. К сожалению, все эти факты стали возможными из-за отсутствия должного контроля со стороны самих жильцов. Поэтому призываю жителей быть более активными.

Свидетелем конструктивного диалога власти с народом стал председатель Уйгурского национально-культурного центра Ахмеджан Шардинов. Вот что он сказал по этому поводу:

– Указом Президента определены отчеты акимов всех уровней перед населением, что очень значимо для нашего общества. Сегодняшняя встреча созвучна с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева. Да, действительно, мы с вами пережили тяжелый период, когда не было света, газа, наблюдались веерные отключения. В 1990-х годах бюджет Алматы был всего 9 млрд тенге. Сегодня – 522 млрд. Поэтому жители уже не идут с жалобами на то, что не платят пенсию, зарплату, потому что фактически весь спектр социально-экономического развития и района и города находится на достаточно высоком уровне. Вы сами видите, какими темпами строится жилье, дороги, школы, поликлиники, то есть все делается для того, чтобы Алматы был удобным для проживания. Турксибский район называют воротами в город, и этот статус ярко проявился при проведении Универсиады на высочайшем уровне.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Ауэзовский район

Аким Ауэзовского района Алтай Рахимбе­тов провел отчетную встречу с населением в Казахском университете путей сообщения

В ходе встречи глава района в своем докладе ознакомил жителей с социально-экономическим развитием района за 2016 год, достижениями, а также реализацией реформ на территории города и района за прошедший год, также рассказал о поставленных задачах и основных направлениях развития на будущий год.

Заслушав выступление главы района, присутствующие задали наболевшие вопросы и внесли предложения.

Ветеран ВОВ, труженик трудового фронта, жительница микрорайона Мамыр-1 сказала:

– В первую очередь хочу поблагодарить вас за доклад и сказать спасибо за благо­устройство нашего района. С каждым годом он становится все более комфортным для проживания. Очень приятно, что вы прислушиваетесь к нашим проблемам и предложениям. Вопрос мой непосредственно касается медицины. Ждем уже не один год, когда у нашего микрорайона будет своя поликлиника.

– Очень актуальный вопрос – нехватка медицинских учреждений. В микрорайоне Мамыр у нас есть свободный участок площадью свыше 4 га. В этом году управлению строительства выделены деньги для разработки проектно-сметной документации, и на этом свободном участке будут построены школа, детский сад и медицинское учреждение. В прошлом году микроучасток обслуживался совместно с Наурызбайским районом в поликлинике № 7 и еще в одной частной клинике. Это скоро изменится, и многие смогут пойти в поликлиники по своему микроучастку. Многие, особенно люди старшего поколения, сейчас у нас прикреплены к государственным поликлиникам, но вы можете прикрепиться к частной поликлинике на бесплатной основе. За это государство будет начислять частным клиникам дотацию. Все это направленно на то, чтобы снизить нагрузку на государственные учреждения, – сообщил глава района.

Алтай Рахимбетов, ответив на все вопросы жителей, дал задание руководителям служб района по мере возможности реализовать просьбы населения. Жители района, выразив благодарность акиму и сотрудникам аппарата акима, призвали горожан быть культурными и соблюдать чистоту и порядок вокруг себя.

Во встречах приняли участие депутаты городского маслихата по Ауэзовскому району, представители акимата Алматы, городских управлений, заместители акима Ауэзовского района, начальники аппарата акима района и районных отделов городских управлений, руководители районных служб, ветеранская общественность, председатели комитетов местного самоуправления, КСК и жители микрорайонов.

Участником отчетной встречи акима района с жителями стал проректор по учебной части, доктор технических наук Казахского университета путей сообщения, профессор, академик НАН МиТ РК, академик МАИН Асемхан Кайнарбеков.

– Встреча созвучна с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева. Сегодня аким района говорил о реформе в медицине и не только. В нынешнем году продолжим заниматься реализацией всех положений, которые определил Президент в своем Послании народу Казахстана. Мы, преподаватели и студенты университета, будем вносить свой вклад в развитие страны.

Юлия ЖОРОВА

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Бостандыкский район

Первая из традиционных ежегодных отчетных встреч акима Бостандыкского района Беккали Торгаева с населением прошла в микрорайоне Алмагуль

Актовый зал школы-гимназии № 146 не смог вместить всех, желающие встретиться с акимом и получить ответы из первых уст на свои вопросы стояли в проходах, тем более что на встрече присутствовал депутат маслихата – главный врач ГКБ № 7 Марат Абдуллаев.

Аким Бостандыкского района, остановившись на ключевых целях и задачах Послания Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация», зачитал собравшимся отчет о проделанной в прошедшем году работе. Беккали Торгаев подробно остановился на показателях района в различных сферах – образовании, строительстве, коммунальном хозяйстве, инвестициях, благоустройстве. Особо аким района остановился на успехах в здравоохранении: младенческая смертность в 2016 году снизилась с 15,7 до 11,2 случаев, а материнская – до нуля. Также подробно был освещен вопрос ЖКХ, и самая его больная часть – работа КСК, в которых зачастую отсутствует прозрачность в расходовании средств, что и вызывает основной вал жалоб горожан.

– Жители многоквартирных домов должны и сами проявлять активность, контролировать работу своих КСК, – отметил Беккали Торгаев. – Безответственность и пассивность некоторых квартировладельцев только способствуют нарастанию проблем в этой сфере.

Большинство вопросов собравшихся традиционно касались тем благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница микрорайона Алмагуль попросила организовать работу по ограждению детских площадок заборами, так как, по ее словам, в районе ЦОНа очень интенсивное движение, у приезжающих в ЦОН возникают проблемы с парковкой и зачастую они останавливаются на тротуарах и в прилегающих дворах, что создает угрозу безопасности детей.

Житель микрорайона Орбита пожаловался на то, что в его квартире температура не поднимается выше 20 градусов. Аким пообещал, что на следующей неделе его посетит комиссия.

Жители микрорайона Алмагуль пожаловались на то, что после строительства детского сада возле школы № 125 работы по благоустройству территории не были проведены должным образом. Эту межведомственную проблему аким пообещал решить в самое ближайшее время.

От многих жителей района поступила просьба организовать движение общественного транспорта по улице Розыбакиева, а также изменить маршрут автобуса № 135 таким образом, чтобы он проходил по улице Навои. Представитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответил, что этот вопрос находится в стадии проработки. Пока же по улице Розыбакиева пущен автобус маршрута № 81, что, по мнению проживающих в этом районе, совершенно недостаточно.

Были высказаны нарекания на отсутствие уличного и дворового освещения. В частности, на улицах Ходжанова, Дунаевского, Водопроводной, во дворе дома № 48 микрорайона Алмагуль. Вопрос был взят на контроль.

На просьбу пожилой горожанки оборудовать спуски к речке Большая Алматинка поручнями аким тут же поручил включить эту работу в перечень работ по благоустройству на 2017 год.

Поступило предложение, принятое к сведению, в парке по улице Жарокова обустроить велостоянку и спортивные тренажеры, чтобы молодежь могла заниматься спортом.

Жители дома № 308/4 по улице Навои (КСК «Геолог») выступили против того, что ТОО «Тениз КЗ» выкупило часть зеленой зоны, которая издавна благоустраивалась жителями окружающих домов. Теперь здесь планируется построить спортивный комплекс. Для решения этого спорного вопроса аким пригласил к себе на прием обе стороны конфликта для детального разговора.

Жители высказали благодарность районным властям за проделанную работу по благоустройству района. Отчетные встречи акима Бостандыкского района с населением будут продолжаться в соответствии с графиком.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Наурызбайский район

Первая отчетная встреча акима Наурызбайского района Сайрана Сайфеденова прошла в городской клинической больнице № 1

В актовом зале учреждения собрались жители микрорайонов Калкаман и Алты Алаш, а также представители жилого комплекса «Премьера». Присутствовали на встрече также сотрудники все экстренных служб района.

По традиции сначала перед собравшимися выступил глава административной единицы. В своем докладе он подробно остановился на том, что было сделано в каждой сфере в 2016 году, и рассказал о планах на текущий.

В частности, аким Наурызбайского района Сайран Сайфеденов отметил, что в 2016 году в рамках региональной программы «Жибек жолы» профинансировано четыре проекта на общую сумму 85 миллионов 300 тысяч тенге. Это позволило сохранить 21 рабочее место. Кроме того, в нынешнем году планируется создать еще 10 000 рабочих мест. Подробно остановился аким на проблемах и достижениях в сфере коммунального хозяйства. В частности, отметил, что в некоторых районах были сбои с вечерним освещением. Причина состояла в том, что систему модернизировали. Сегодня ее уже запустили, также, где нужно, заменили фонари. Так что проблема с освещением в некоторых микрорайонах решена. Вместе с тем аким отметил, что модернизация энергосистемы района продолжается. Практически удалось решить и стоявшую раньше остро проблему с газификацией. Сегодня газифицировано уже более 80,5 процента домов.

– Таких высоких результатов удалось добиться благодаря механизмам поддержки. Так как газификация обходится недешево, мы решили оказать помощь нуждающимся семьям. После проведения газа мы компенсировали 30 процентов от стоимости подключения участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и многодетным семьям. Однако остается актуальным вопрос водоотведения. В основном сегодня канализация не проведена в районы малоэтажной застройки. Это связано с тем, что удельные затраты на прокладку сетей здесь значительно выше, чем для многоэтажных зданий, – отметил аким.

Во время сессии вопросов и ответов жителей микрорайона Калкаман очень волновал вопрос качества дорог. В ответ на это аким района сказал, что сейчас там завершается большой проект по газо- и водоснабжению. Как только он завершится, улицы будут заасфальтированы.

Пенсионеров в свою очередь волновал вопрос, почему в городских поликлиниках много платных услуг. Аким выслушал все жалобы, напомнил о реформе системы здравоохранения в соответствии с задачами, поставленными в Послании Президента РК, и сказал, что все жалобы и предложения жителей будут рассмотрены и учтены.

Маргарита НЕЖДАНОВА