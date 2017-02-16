Отчёт пошёл

В чем отчитываются перед горожанами руководители районов

Медеуский район



В ходе отчетных встреч аким Медеуского района Ержан Жилкибаев особо подчеркнул, что вся работа, направленная на улучшение жизни людей, осуществляется в соответствии с целями и задачами, обозначенными в Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева

В ходе выступления в городском Дворце школьников глава административной единицы отметил, что сегодня район обеспечивает в масштабах города 70 процентов финансовых операций, 30 процентов налоговых поступлений, пятую часть розничного и оптового товарооборота, две трети внутреннего регионального продукта и 20 процентов всех инвестиций.

– Несмотря на экономический кризис, Медеуский район остается наиболее перспективной и стабильной площадкой для начала новых бизнес-инициатив. Базисом экономики района является малый и средний бизнес. В рамках программ «Карта поддержки предпринимательства», «Дорожная карта бизнеса – 2020», «Жибек жолы» в районе реализовано 33 проекта на 16 миллиардов тенге с созданием 2200 новых рабочих мест, – отметил Ержан Жилкибаев.

В своем докладе аким подробно остановился на каждой из сфер жизни района. В частности, большое внимание он уделил вопросам благоустройства. Отметив при этом, что с учетом проведенных строительных и ремонтных работ протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 288 километров, таким образом их доля составила 80 процентов.

– Что касается остановочных комплексов, многие из них сегодня не соответствуют современным стандартам и даже более того – нарушают архитектурный облик города. В прошлом году мы демонтировали 12 старых остановок, в том числе на Кульджинском, Талгарском трактах, в микрорайоне Думан, на пересечении улиц Гоголя и Фурманова. Взамен поставили новые современные остановки. В этом году работа продолжится, – сказал аким района.

Жителей же в основном волновали вопросы, связанные с благоустройством района. В частности, Акмарал Наурызбеккызы спросила, когда на улице Горной проведут канализацию, и получила ответ, что строительство инженерных сетей водоотведения начнется уже во втором полугодии текущего года.

Жительница Медеуского района Лариса Сыдина, в свою очередь, пожаловалась на отсуствие освещения и антисанитарное состояние подземного перехода близ ледового дворца «Халык Арена». Аким тут же дал поручение одному из своих заместителей взять данный подземный переход на постоянный контроль.

– Я живу на проспекте Достык и заметила, что от множеста автобусов идет черный дым. Прошу принять меры к данным автопаркам и решить эту проблему, – волнуется об экологии города Ирина Шептунова.

Аким подчеркнул, что в данный момент все автобусные парки обновляются.

– Ситуация находится на контроле, по вашему обращению я лично переговорю с руководителем городского Управления пассажирского транспорта, – сказал Ержан Жилкибаев.

Ульяна Силова поблагодарила районный акимат за новую остановку на пересечении улиц Жолдасбекова и Мендикулова и поинтересовалась, планируется ли установить там скамейки. Глава района ответил утвердительно и тут же поручил своему заместителю заняться решением вопроса.



Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Ауэзовский район

В 2016 году получили свое продолжение ключевые программы и проекты, имеющие важное значение для социально-экономического развития района

Об этом сказал аким Ауэзовского района Алтай Рахимбетов на отчетной встрече с жителями района, которая состоялась

14 февраля на базе общеобразовательной школы

№ 153 и 15 февраля в детской городской клинической больнице № 2 с участием заместителя акима города Алматы Румиля Тауфикова и депутата городского маслихата Шавката Умарова и Махамбета Хасенова. В мероприятиях приняли участие депутаты городского маслихата, представители городских управлений, руководители служб района, представители неправительственных организаций и средств массовой информации, ветеранской общественности и жители. Алтай Рахимбетов вниманию присутствующих представил информацию по строительству и ремонту дорог, освещению улиц, канализации, обеспечению питьевой водой, природным газом, вывозу мусора, транспортной перевозке пассажиров, здравоохранению и профилактике заболеваний, а также профилактике правонарушений. Заслушав выступление главы района, присутствующие задали свои наболевшие вопросы и внесли свои предложения.

Жительница микрорайона Аксай-3б пожаловалась на стихийный ремонт машин на малой Толе би и спросила, когда это будет устранено, а еще – будет ли продолжена программа модернизации жилья.

– То, что происходит в районе малой Толе би, мы с вами этот вопрос обсуждали. На данном участке действительно производится самовольный ремонт машин, рейды постоянно проводятся, но должного эффекта нет. На сегодняшний день на месте, где находился рынок, будет отведено компанией ГКП «Алматы техпаркинг» место для автостоянки, по самой же улице Толе би на данном участке поставим запрещающие знаки для стоянки, чтобы предотвратить данный беспорядок. Что касается программы модернизации ЖКХ, эта программа будет продолжена. На данный момент документы для участия в программе подготовлены у 21 дома. В этом году они получат деньги для ремонта: кто-то – кровли, кто-то получит деньги на ремонт шахты лифта и многого другого, – отметил аким района.

Также было много вопросов от жителей по поводу уличного освещения, ремонта тротуаров и дорог, прогулочных зон, сноса ветхого жилья и многих других проблемных зон.

Алтай Рахимбетов, ответив на все вопросы жителей, дал задание руководителям служб района по мере возможности реализовать просьбы населения.

Юлия ЖОРОВА

Алмалинский район

Плохая работа КСК, некачественная уборка придомовых территорий и улиц. Эти и многие другие вопросы жители Алмалинского района обозначили во время очередных встреч с акимом района Жасуланом Естеновым, которые прошли в средней школе № 128 и КазУМОиМЯ имени Абылай хана

Так жильцы, проживающие на ул. Ади Шарипова, 32, недоумевают, почему ежемесячно, платя достаточно высокие целевые на содержание своего дома (около трех тысяч тенге), они не могут добиться ремонта своих подъездов. Также при любой аварийной ситуации с водоснабжением в квартирах здесь отключают весь дом по причине сломанных вентилей в подвалах. Кроме этого, владельцы квартир собрали КСК средства на установку пластиковых окон в подъездах, многие из которых быстро пришли в негодность. Ремонтировать их никто не спешит. Также стало «доброй» традицией без соответствующих разрешений уничтожать зеленые насаждения во дворе.

Аким района призвал жителей более активно принимать участие в решении не­удовлетворительной работы КСК.

– В первую очередь это забота жильцов, – сказал Естенов. – Но со своей стороны отдел ЖКЖ нашего района готов вам в этом помочь. Председатель КСК должен регулярно отчитываться перед жильцами, на что расходуются целевые. Я поручаю отделу ЖКХ выяснить, что происходит в КСК «Айна» и почему во дворе уничтожают деревья.

– Мы живем в центре города, и нам бы хотелось, чтобы наш район процветал. Но из года в год нас волнует один и тот же вопрос по очистке внутридворовых территорий от мусора, снега, а также приведения в порядок арычной сети, – говорит алматинец, проживающий на пересечении ул. Шевченко и Мирзояна. – Я хотел бы внести предложение создать в рамках района одну механизированную колонну из техники, которую нужно поставить на баланс КСК. Так как Закон о жилищных отношениях сегодня явно устарел и не работает, возможно, это можно сделать в рамках государственно-частного партнерства, о котором постоянно говорит наш Президент. Другой мой вопрос касается гаражей, которые стоят вплоть до проспекта Абая. Очень просим эти убогие строения убрать или хотя бы привести в нормальный вид.

– Сегодня на нашем рынке много предприятий, которые оказывают услуги по очистке города. И отдельно создавать какие-то дополнительные структуры для уборки придомовых территорий за счет бюджета я не вижу смысла, – ответил Естенов. – У нас есть нерадивые КСК, с которых и нужно индивидуально спрашивать по данной проблеме. Согласен, с гаражами нужно что-то делать. Даже в аулах нет таких строений! На Абая и Манаса будет строиться большой жилой комплекс, и подрядчик планирует выкупить эти гаражи и затем их снести. Однако прежде с управлением земельных отношений предстоит выяснить, устанавливались ли они самовольно или у их владельцев есть соответствующие документы.

Родители учащихся школы № 75 высказали на встрече обеспокоенность безопасностью своих детей. Единственный перекресток по улице Руднева и Шакарима оснащен пешеходным переходом. Но пройти по нему практически невозможно, так как приходится преодолевать преграду машин, которые паркуются где придется. Аким района обещал совместно с дорожной полицией рассмотреть возможность установки там знака, запрещающего парковку, а также другие варианты решения проблемы.

– Сегодня мы заслушали отчет акима района за 2016 год, в котором поднимались вопросы социально-экономического характера, – говорит учитель русского языка школы № 128 Маржан Сутбаева. – Основной упор был сделан на Послании Президента, в котором ставятся стратегические вопросы развития нашего государства, вхождения Казахстана в тридцатку развитых стран. Также поднимались вопросы обучения и развития подрастающего поколения. Основной акцент был сделан на обновленную систему образования. Учителя должны уделять больше внимания функциональному развитию молодежи, внедрению в школе трехязычия, без чего невозможно развитие нашей страны. Важно, что на встрече говорилось не только о строительстве новых объектов образования, но и безопасности школьников.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Бостандыкский район

В соответствии с графиком продолжаются отчетные встречи с населением акима Бостандыкского района.

Очередные встречи прошли в школе-гимназии № 60 микрорайона Орбита-1 и ЦГКБ № 12. Встречи с Беккали Торгаевым собирают полные залы – каждый день около 400 человек. В мероприятиях приняли участие руководители городских и районных служб, представители общественных организаций.

Глава района ознакомил собравшихся с пятью приоритетами Послания Президента «Третья модернизация Казахстана», рассказал о социально-экономическом развитии вверенной ему административно-территориальной единицы и предметно ответил на вопросы жителей, большая часть которых – проблемы благоустройства и ЖКХ.

В частности, житель дома № 2 микрорайона Орбита-1 поднял вопрос о проблеме с канализационной системой в их доме, где неоднократно происходят подтопления, а КСК не устраняет эту неисправность, в то время как жители исправно оплачивают расходы по содержанию жилья. Аким отметил, что такая проблема подпадает под «красный список», и тут же поручил представителю «Тоспа Су» взять этот вопрос на контроль и решить его.

Поступила жалоба на плохую очистку дворов от снега и наледи. Беккали Торгаев отметил, что коммунальные службы, несмотря на аномальные снегопады этой зимы, справляются со своей работой.

– Я сам, как и многие горожане, с лопатой в руках участвовал в расчистке снега, – сказал аким. – Но сами видите, насколько осложняют очистку дорог стоящие по обочинам авто – под ними уже образовалась наледь толщиной сантиметров 10–15. Из-за безалаберности автомобилистов теперь коммунальщикам намного сложнее очищать дороги. Что касается дворов, то это целиком ответственность КСК. Человек, выходя утром из подъезда, не должен проходить по неочищенному двору. И это уже ваша ответственность – контролируйте работу своих КСК, не будьте равнодушными. Этой зимой 15 КСК нашего района были оштрафованы за неуборку дворов от снега на сумму около двух с половиной миллионов тенге. А ведь это деньги из ваших карманов!

Поступило предложение в Парке Первого Президента оборудовать велодорожки и разрешить кататься на роликах и скейтах. Также большая проблема для инвалидов попасть в этот парк – надземный переход не оборудован подъемниками, а лестницы – пандусами. Аким ответил, что в планах предусматривается строительство велосипедной зоны, будут оборудованы два входа. Но пока дендропарк не готов к этому. Зато здесь есть 61 спортивный тренажер, которыми могут пользоваться все желающие. Работы по установке лифтов-подъемников на надземных переходах для людей с ограниченными возможностями будут проведены в апреле-мае.

От родителей учащихся школы-гимназии № 60 поступил вопрос о расширении этого учебного заведения – о возможности пристройки к зданию, а также о капитальном ремонте, в котором особенно нуждается система отопления.

– Население района растет, детей становится больше, – отметил аким. – Если в 2015 году у нас в школах было более 700 свободных мест, то сейчас возник дефицит – более 2000 мест. Решаться эта проблема будет за счет внебюджетных средств.

Представитель Департамента образования отметил, что на этот год подана заявка на проект пристройки по пяти школам района. В их число входит и школа-гимназия № 60. По вопросу капитального ремонта – проект находится на рассмотрении в Управлении строительства.

Остро встал вопрос об общественном транспорте: жители микрорайона пожаловались на невозможность без пересадки доехать, например, до ЦОНа.

– Почему убрали автобус маршрута № 98? – спрашивали орбитовцы.

Представитель Управления пассажирского транспорта дал ответ, что частный перевозчик ликвидировал этот маршрут из-за малого количества пассажиров. Это вызвало искреннее недоумение у собравшихся.

Беккали Торгаев отметил, что в связи с ориентацией горожан на пользование общественным транспортом и учитывая интересы жителей района, вопрос о восстановлении маршрута необходимо срочно рассмотреть.

Проживающие на углу улиц Сатпаева и Жарокова обратились с жалобой на расположенные в этом густонаселенном районе АЗС и автомойку.

– Нахождение в этом районе такого опасного и вредного для здоровья людей объекта совершенно недопустимо! – возмущались жители многоэтажек. – Это же взрывоопасно, мы дышим бензином и выхлопами заправляющихся машин!

Аким пообещал взять этот вопрос на контроль и посоветовал жителям написать обращение о проведении внеплановой проверки этого объекта в Департамент по защите прав потребителей.

Жители горячо поблагодарили акима за работу по благоустройству территории района, в частности, улиц Навои и Мустафина, где были установлены урны и скамейки, улицы Тимирязева, где проложили велодорожки и поставили спортивные тренажеры, оборудовали детские площадки. Глава района пообещал, что работы по благоустройству южной стороны улицы Мустафина в этом году будут продолжены. Также продолжится озеленение, в частности, в парковой зоне возле школы-гимназии № 10.

– Без вашей поддержки и помощи акимат и коммунальные службы не смогут навести и поддерживать должный порядок, – обратился в заключение к собравшимся Беккали Торгаев. – Всем горожанам необходимо быть активными и неравнодушными, нетерпимыми к самым незначительным нарушениям. Это наш с вами город!

Отчетные встречи акима Бостандыкского района с населением будут продолжаться в соответствии с графиком до конца недели.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Жетысуский район

Аким района Талгат Разаков продолжает серию ежегодных отчетных встреч с населением.

Глава административной единицы начал с доклада о результатах социально-экономического развития района за отчетный период. Талгат Разаков акцентировал внимание на том, что Жетысуский район является одним из крупнейших торговых и промышленных центров мегаполиса, где сконцентрирован мощный экономический потенциал.

Диалоговыми площадками с участием депутатов городского маслихата и населения стали общеобразовательные школы №№ 109, 108 и 177. Аким ознакомил жителей уже нескольких округов с основными показателями в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса, социальной поддержки, образования, здравоохранения, деятельности КСК. Узнали жители и о планах властей на текущий год касательно строительства новых развязок, арычной сети, жилого комплекса, а также реконструкции водопроводных, канализационных и распределительных тепловых сетей.

Жители воспользовались возможностью напрямую обратиться к властям с беспокоящими их вопросами. Так, на первой встрече была затронута проблема подъемников на надземных пешеходных переходах – по факту они есть, но воспользоваться оборудованием невозможно. Как выяснилось, ответственных за обслуживание надземных переходов определит тендер, который в настоящее время продолжается. Сетовали присутствующие и на ликвидацию автобусного маршрута № 77, который для многих был единственным способом добраться до районного акимата и ЦОНа. Аким подтвердил, что данный маршрут действительно исключен решением городской комиссии, однако власти пообещали сделать все, чтобы возместить ущерб комфорту жителей. Планируется поднять вопрос о том, чтобы определенные маршруты проходили через микрорайон Кулагер. Болезненным транспортный вопрос Талгат Разаков назвал на встрече с жителями округа № 25, но выразил уверенность в том, что в ближайшее время проблема с маршрутной сеткой автобусов будет решена.

Жительница района Жамиля Конакпаева поблагодарила акима за включение дворов по проспекту Райымбека в возобновленную городскую программу «Алматинские дворы», попросив районного главу взять под личный контроль обустройство детских игровых площадок. Однако господин Разаков подчеркнул, что контроль за благоустройством дворов передан КСК и самим жителям.

– Вы сами должны контролировать. Пока председатель КСК и жители документ не подпишут, мы оплату не произведем, – сказал Талгат Разаков. – Важно, что сейчас у нас особое требование к оборудованию – оно должно быть сертифицированным. И если на первом этапе программы – в 2005–2007 годах – мы устанавливали качели, сделанные кустарным методом, то сейчас оборудование будет антивандальным и снабженным специальным покрытием. Детские площадки мы заасфальтируем, на них будет жидкая резина или резиновые плиты.

Волнует жетысусцев и вопрос по сносу ветхого жилья, освещения улиц и подземных переходов.

Преподаватель истории общеобразовательной школы № 108 Надежда Селиванова – постоянная участница отчетных встреч акима района с населением. За прошедший год, считает педагог, большой пласт работы проведены в отношении благоустройства – произведен ямочный ремонт дорог, улицы заасфальтированы.

– Примером этой работы служит улица Жансугурова от проспекта Рыскулова до улицы Акпаева – сделан тротуар, бордюрами отделена мостовая, приведена в порядок остановка, – обратила внимание Надежда Селиванова. – Успешно решаются и вопросы с уличным освещением. Очень довольны мы тем, что рядом со школой установлены дорожные знаки – теперь мы спокойны за безопасность детей. Заметна работа и по благоустройству детских площадок, из 14 созданных в районе в нашем округе – пять. Особая забота проявляется о детях из малообеспеченных семей – через предоставление бесплатного питания в школах. Нельзя не отметить должное отношение властей и к ветеранам района, и, что важно, оказываемое им внимание не ограничивается праздничными поводами. Хочу поблагодарить Талгата Кошеновича за проделанную работу. Наш район не стоит на месте – он развивается вместе со всем мегаполисом.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Турксибский район

Очередные отчетные встречи акима Турксибского района Владимира Устюгова с жителями прошли в Доме культуры аэропорта и в школе № 32

В них приняли участие госинспектор Администрации Президента РК Нурлан Абдрахим, депутаты маслихата Болат Оспанов и Айбол Бекмухамбетов, представители городских и районных служб, общественные деятели.

Владимир Устюгов рассказал жителям о социально-экономическом развитии района и ответил на все их вопросы и предложения. В числе поднятых тем значились ремонт остановок и тротуаров, работа котельных и деятельность участковых инспекторов, строительство детских площадок, организация транспортных маршрутов и даже строительство почты. Обращения, касающиеся юридической сферы, прокомментировал Нурлан Абдрахим.

По поводу наведения чистоты на остановках и тротуарах глава района пояснил, что в нынешнем году к обслуживанию запланировано 412 улиц протяженностью 425 км, 89 тротуаров – 142,1 км и 224 остановки общественного транспорта. В настоящее время очистка проводится на 200 остановках общественного транспорта, тротуарах на 56 улицах протяженностью 120 км, в подземном переходе по ул. Шолохова и трех надземных переходах по ул. Майлина. В отношении теплоснабжения Владимир Устюгов сказал, что в сентябре нынешнего года планируется завершить строительство котельной по адресу: пр. Суюнбая, 667, которая будет обслуживать семь домов, или 255 квартир. Кроме того, управлением энергетики выделены средства в сумме 85 млн тенге на разработку ПСД сетей газоснабжения мкр. Альмерек и Кайрат, а также по оставшимся 80 домам на отдельных участках района, срок завершения намечен на август текущего года. Также в течение текущего года планируется продолжить благоустройство аллей в мкр. Жулдыз согласно проекту Яна Гейла на общую сумму 104 млн тенге. Вместе с тем в настоящее время ведется поиск инвесторов для строительства спортивных площадок в мкр. Жас канат на территории школ № 198 и № 195 в пос. Альмерек. Запланировано открытие дополнительных спортивных площадок за счет механизма государственно-частного партнерства в детском парке по ул. Тынышбаева. Роликовую площадку оборудует инвестор ИП «Шаяхметова», – сказал Владимир Устюгов и заверил присутствующих, что все поднятые ими проблемы взяты на личный контроль.

По мнению ветерана МВД РК полковника в отставке Багдагуль Туменбаевой, ежегодные отчеты акимов всех уровней перед населением являются неотъемлемой частью развития гражданского общества, предусмотренного планом Нации «100 конкретных шагов»:

– Мы, казахстанцы, находимся под впечатлением ежегодного Послания народу Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева и уверенны, что эффект от экономических инициатив Главы государства будет мощным и приведет уже в ближайшие годы к инновационному прорыву и подъему благосостояния граждан.

Президент ставит четкие задачи, действует система контроля, что дает высокие перспективы для развития регионов. Так, отчет акимаТурксибского района Устюгова Владимира Николаевича является ярким примером ответственного отношения к успешному выполнению задач, развития района, инфраструктуры, строительства объектов бизнеса, жилья, благоустройства и озеленения. Большая работа проводится по выполнению социальных программ. Так, более 11 тыс. жителей из числа социально защищаемой категории к 25-летию Независимости РК получили материальную поддержку в виде единовременной выплаты по 50 тыс. тенге. С 1 января текущего года внедрено поэтапное повышение государственных пособий и пенсий на 20%. При поддержке акимата, спонсоров, ветеранской организации внедрена система адресной и массовой деятельности по оказанию помощи нуждающимся в быту, организации культурно-массовых оздоровительных мероприятий. В Послании Главы государства отмечена необходимость нравственного и патриотического воспитания молодого поколения. В этом направлении в районе проводится работа во взаимодействии с учебными заведениями. Я как ветеран правоохранительных органов выражаю мнение старшего поколения, хочу высказать благодарность Главе государства, акимам города и района за заботу о пожилых людях.

Виктория ИЗБИЦКАЯ