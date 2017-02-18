Отчёт пошёл

В чем отчитываются перед горожанами руководители районов

Бостандыкский район

Глава Бостандыкского района продолжает запланированные отчетные встречи с населением

В минувший четверг аким Бостандыкского района Беккали Торгаев провел встречу в Алматинком университете энергетики и связи, а в пятницу – в средней школе № 189 микрорайона Алатау. Активность населения очень высока – залы на четыреста мест не вмещают всех желающих.

В ходе отчетных встреч глава района особо подчеркнул, что вся работа, направленная на улучшение жизни людей, осуществляется в соответствии с целями и задачами, обозначенными в Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева.

В своем докладе аким подробно остановился на каждой из сфер жизни района. В частности, большое внимание он уделил вопросам благоустройства. Отметив при этом, что ощутимую помощь в обустройстве дворов, детских и спортивных площадок оказывают предприниматели в рамках социальной ответственности бизнеса.

Присутствовавшие на отчетной встрече представители компаний BI Group, Ata stroy, Global пообещали продолжить сотрудничество в этой сфере с районными властями и населением района, что было встречено горячим одобрением собравшихся горожан.

– Это здорово, что бизнесмены не снимают с себя ответственности за благоустройство территории нашего района,– отметил Беккали Торгаев. – В прошедшем году за счет их средств было оборудовано 23 детские спортивные площадки. 40 фасадов многоквартирных жилых домов района были обновлены также предпринимателями. Радует то, что бизнес не остается в стороне от любых проблем: зимой, когда из-за обильно выпавшего снега в школе № 38 обвалилась крыша гардероба, строительная компания BI Group по своей инициативе взяла эту проблему на себя и оперативно отремонтировала кровлю. Фирма Global в прошедшем году провела ремонт в квартирах трех ветеранов, а в дни аномального снегопада выделила коммунальным службам района пять единиц техники и два погрузчика. Надеюсь, в этом году такое сотрудничество будет продолжено.

Большинство вопросов горожан традиционно касалось проблем благоустройства и ЖКХ.

Жители домов № 39 и 39а по улице Маркова попросили сделать въезд в их двор и отремонтировать тротуары по западной стороне ниже улицы Тимирязева. Ответ: эти работы включены в план на текущий год.

Представитель КСК «Машиностроитель», что на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова, во-первых, попросила обустроить во дворе детскую площадку, а во-вторых, помочь в решении проблемы со студентами, которые заполонили их внутридворовую территорию.

С аналогичной проблемой пришла и представительница домов на углу улиц Сатпаева и Желтоксан, рядом с университетом «Туран».

Участковый инспектор полиции участка № 58, присутствовавший в зале, отчитался, что студентов к административной ответственности привлекают регулрно, но…

– Это мало что решит, – тут же отреагировал аким. –Поручаю руководителю МПС района провести работу с ректорами учебных заведений. Как не раз справедливо отмечал Глава государства, частные вузы не должны ограничиваться только образованием, они обязаны уделять внимание вопросам воспитания. А ко всем жителям я вновь обращаюсь с просьбой не быть равнодушными, не проходить мимо, когда видите, что молодые люди щелкают семечки, плюют, сидят на спинках скамеек, поставив ноги на сиденье. Делайте замечания, воспитывайте! Давайте всегда помнить о принципе нулевой терпимости, провозглашенном Президентом!

С жалобами на отсутствие уличного и дворового освещения пришли жители микрорайонов Нурлытау и Алатау, представители КСК «Автомобилист» и «Коктем-1», дома № 14 микрорайона Коктем-2.

Так как эта проблема звучала и на всех предыдущих встречах с населением, Беккали Торгаев дал задание специалистам акимата и ТОО «Алматы Кала Жарык» промониторить и доложить о состоянии освещения во всех 665 дворах района, а также в недавно присоединенных к городу районах.

Присутствовавшая на отчетной встрече председатель КСК «Орбита» Галина Потешкина высказала свои впечатления от встречи с главой района:

– Коротко, ясно, по делу, все вопросы охвачены, – оценила отчет председатель КСК. – Хочу отметить, что с приходом Беккали Торгаева у нас активно стали проводиться работы по благоустройству. 17 дворов из 38 нашего КСК обустроены в прошлом году за счет средств местного бюджета. Фасады шести домов по программе модернизации обновлены, причем кредитные деньги будут возмещаться за счет средств, поступающих от наружной рекламы.

Директор ТОО «ПромЭнергоСервис» Серик Заитов добавил:

– Встречи акима с населением, по моему мнению, проходят очень продуктивно. Глава района буквально держит руку на пульсе проблем: все обращения граждан, все вопросы записываются, тут же даются поручения ответственным лицам. Радует, что люди, пришедшие на встречу, настроены на позитивный диалог, на сотрудничество с властями. Такой диалог состоялся, думаю, эффект от него будет обязательно!

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Жетысуский район

Жители района получают ответы на самые волнующие вопросы

Глава административной единицы Талгат Разаков провел очередные отчетные встречи с населением. Собрания прошли в Доме культуры микрорайона Первомайский и общеобразовательной школе № 137 в микрорайоне Айнабулак-2. Талгат Разаков доложил о результатах социально-экономического развития района за прошедший год, заострил внимание на текущих проблемах и планах властей по их разрешению. Руководитель района акцентировал внимание на Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Участники встречи воспользовались возможностью напрямую обратиться к акиму и профильным ведомствам с насущными вопросами. В микрорайоне Первомайский пожаловались на плохую работу светофоров вдоль Капшагайской трассы. Но также поступила и благодарность акиму района за построенные детские площадки. Жители Айнабулака-2 выступили с просьбой отрегулировать график движения маршрута № 20, заменившего 58-й. Сетует местное население и на отсутствие надземного пешеходного перехода по улице Жумабаева возле супермаркета «Рамстор». Аким обещал взять под контроль беспокоящие проблемы в сфере ЖКХ, уличного благоустройства и работы общественного транспорта. Адресовать свои вопросы собравшиеся смогли как в устной, так и в письменной форме.

Заслуги властей в проведении большой работы по развитию района, в частности в области бизнес-среды, отметил генеральный директор ТОО «Темирбетон-1» Аскар Бискультанов.

– Я, как представитель строительной промышленности, как участник программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», хочу отметить, что за 2016 год акиматом проведена работа по активному вовлечению предприятий района в данную программу, – сказал глава предприятия. – В прошлом году наблюдался системный спад экономической активности, который, конечно, сказался и на экономических показателях нашего предприятия. Однако в такое сложное время завод не остановил программу модернизации и благодаря привлеченным средствам Национального фонда РК в рамках Программы финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности продолжил свою программу модернизации. Параллельно приобретено в лизинг различное оборудование и получено финансирование оборотного капитала за счет аналогичных средств.

Господин Бискультанов подчеркнул, что руководитель района в своем докладе уделил особое внимание Посланию Главы государства народу Казахстана. Бизнесмен полностью поддерживает предложения Главы государства по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.

– Аппарат акима Жетысуского района уделяет большое внимание тенденциям в развитии религиозной ситуации. В районе систематически проводятся мероприятия по недопущению радикализма в деятельности отдельных религиозных формирований, – добавил он. – Одним из ключевых направлений борьбы с терроризмом в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи. Считаю, что каждый из нас должен нести свою лепту в формировании в обществе нулевой терпимости, связанной с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений. Необходимо поднять на новый уровень духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, подключить к этой деятельности НПО и традиционные религиозные объединения. Мы свою очередь планируем проводить профилактические лекции для молодых рабочих нашего завода.

Поддерживает представителя предпринимательского сектора мастер производственного цеха Алматинского автомеханического колледжа Бауыржан Пантаев.

– Хочу отметить достижения района в сфере образования и организации досуга молодежи. Это повышение уровня образования наших выпускников, что позволяет ежегодно достигать высоких результатов на ЕНТ. Увеличивается количество участников городских и республиканских олимпиад. В рамках программы ГЧП строятся новые спортивные и детские площадки, что значительно повысило количество молодежи, увлекающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни, – отметил представитель колледжа. – Кроме того, я, как работник сферы профессионально-технического образования, полностью поддерживаю предложения Главы государства по реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», который охватит безработную и самозанятую молодежь, людей, не имеющих профобразования, но трудоспособных. Немаловажным для экономики страны считаю обновление профессиональных стандартов с ориентацией на рынок труда и самым передовым опытом обучения на производстве.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Ауэзовский район

Аким Ауэзовского района Алтай Рахимбетов с участием депутата маслихата Алматы Махамбета Хасенова и заместителя начальника Местной полицейской службы РУВД Айдара Нагашбаева на базе Алматинского государственного колледжа новых технологий и школы № 158 провел очередные отчетные встречи с жителями микрорайонов

Глава района представил информацию по выполнению городских программ, благоустройству дворовых территорий, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда, обеспечения жителей района электричеством, газом, теплом и водой. На встрече с акимом жители Ауэзовского района задавали много разных вопросов как в устном, так и в письменном виде. Одни горожане просили помочь с уборкой дворов, очисткой арыков и решить проблему стихийной торговли, другие обратили внимание на запущенные остановки, разбитые дороги и плохое освещение. Алтай Рахимбетов, внимательно выслушав все предложения и замечания, пообещал разобраться. По некоторым вопросам Алтай Рахимбетов дал поручения ответственным работникам аппарата акима и руководителям районных служб. Первыми на диалог пошли пенсионеры, которых волнует отсутствие освещения в некоторых дворах и качество дорог.

Житель микрорайона:

– Я насчет освещения. У нас перед пятым домом есть, а вот четвертый дом – там нет освещения внутри подъезда. И еще у нас пешеходный тротуар превратили в дорогу, там седьмая школа-гимназия, все, кто подъезжает, все проезжают мимо наших домов и выезжают на дорогу. Нам бы хотелось, чтобы дорогу отремонтировали, там у нас такие ямы большие.

– Сейчас разрабатывается ПСД по освещению дворов. Микрорайон 5, дом 4 – ваш двор попал в этом году в этот список. Сейчас будет разработана ПСД, и в летний период ваше дворовое освещение будет отремонтировано, поставим новые столбы. Что касается тротуаров, совместно с Управлением автомобильных дорог мы выедем, посмотрим, если они действительно в плачевном состоянии, мы в этом году включим в план работы, – ответил Алтай Рахимбетов.

– В докладе своем вы сказали, что в 2016 году были проведены работы по арычной системе по проспекту Абая от проспекта Саина до улицы Момышулы. Я и мои соседи неоднократно обращались по проблеме арычной системы в третьем микрорайоне. Потому что по Абая стоят дома № 25, 26, 27, 28, которые во время дождей постоянно топит. Были даже случаи, когда жильцы вызывали службу спасения, потому что подвальное помещение затопляет, – рассказал коренной житель города.

– Да, там арыки были реконструированы по линии Управления природных ресурсов. Но, к сожалению, за арычной системой уклон так спланирован, что все эти дождевые воды попадают к вашим домам. Сейчас мы это все обследовали. Как весенний период наступит, мы вам эту проблему решим, – ответил аким Ауэзовского района.

Говорили жильцы и о нехватке остановок – всего их по району 159. Состояние фасада отдельных многоэтажек тоже беспокоит население. В этом году, кстати, планируется поменять лифты и починить кровли 19 многоэтажек.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, отчетная встреча акима района с населением пройдет в 10 утра в Алматинском государственном колледже энергетики и электронных технологий, который расположен на улице Жандосова, 65.

Юлия ЖОРОВА

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Наурызбайский район

Аким Наурызбайского района Сайран Сайфеденов продолжает отвечать на самые наболевшие вопросы жителей

В основном людей волнуют вопросы, связанные с благоустройством территории. В числе первоочередных – газификация, водоснабжение, улучшение качества дорог и вечернее уличное освещение.

– Отчетные встречи проводятся уже не первый год. За это время мы не раз смогли убедиться в их эффективности. Такой формат позволяет представителям местной власти вступить в прямой диалог с жителями, выслушать их пожелания, замечания, просьбы. Ну и, конечно же, отчитаться о том, что было сделано. Таким образом, мы можем работать в тандеме, – сказал глава Наурызбайского района.

В своем докладе аким особо остановился на благоустройстве вверенной ему административной единицы. В частности, отметил, что общая протяженность обустроенных пешеходных зон на сегодня составляет 2100 метров, автомобильных дорог – 170 километров, тротуаров – 39 километров. Ведутся работы по пробивке улицы Абая протяженностью 1,2 километра до западных границ района. Кроме того, в прошлом году были введены выделенные полосы для общественного транспорта, построены 30 остановок современного формата.

– Мы тщательно следим за состоянием района. Каждый день делаем обходы, смотрим, где не убран снег или образовалась наледь, – говорит Сайран Сайфеденов. – Вместе с тем проблема вывоза мусора все еще остается актуальной. Сегодня в районе обустроено 26 контейнерных площадок из 36 планируемых. Также в текущем году мы установим 191 новый мусорный бак.

Когда пришло время вопросов и ответов, жители интересовались в основном благоустройством дорог. В частности, будет ли расширяться улица Кунаева и когда установят уличное освещение на верхней части улицы Хажимукна. Аким района пояснил, что участок улицы Кунаева от улицы Саина до Яссауи, а потом и до Рыскулова планируется расширить на восемь метров. Также будет осуществлена пробивка улицы Абая, в дальнейшем на территории района планируется строительство станции метро.

– По поводу установки дорожных знаков – мы работаем совместно с административной полицией. Что касается наружного вечернего освещения, то сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, куда войдет и улица Хажимукана, – заверил Сайран Сайфеденов.

Также подробно рассказал о развитии здравоохранения

– В прошлом году проведен текущий ремонт двух врачебных амбулаторий и капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта «Курамыс». В нынешнем году планируется открытие еще двух медучреждений. В частности, в микрорайоне Калкаман завершено строительство поликлиники № 35 на 200 посещений. С этого года там будут оказывать медицинскую помощь жителям микрорайонов Калкаман, Шугыла и жилого комплекса «Премьера». Также в западной части микрорайона Акжар за счет частного инвестора строится поликлиника на 500 посещений. Здесь будут обслуживать людей, проживающих в микрорайонах Шугыла, Наурыз, Абайские дачи. Ожидается, что поликлиника начнет работать уже в марте, – сказал аким района.

По теме здравоохранения выступила также главный врач поликлиники № 27 Жанна Иманбекова.

– Открытие в Наурызбайском районе новых поликлиник, оснащенных самым современным оборудованием, говорит о том, что здоровью людей здесь уделяется большое внимание. Это очень большой труд. Например, нашей поликлинике администрация района оказала всестороннюю поддержку. Также в микрорайоне Таусамалы началось строительство поликлиники на 500 посещений. Сдать ее планируется в 2018 году, – сказала Жанна Иманбекова.

Коснувшись в своем докладе актуальных вопросов образования, Сайран Сайфеденов отметил, что дефицит мест в школах вышел на тридцать процентов:

– Эту проблему планируется решить с помощью строительства новых учебных заведений на 1200 мест в микрорайонах Шугыла и Акжар.

В ходе встречи жители не только обращались к представителям районной администрации с наболевшими вопросами и предложениями, но и благодарили за проделанную работу. В завершение встречи глава района вручил многодетным матерям подвески «Алтын алка» и «Кумис алка».

– Я живу в Каменке уже 44 года. С тех пор как образовался Наурызбайский район и наш поселок стал частью города, он очень изменился. Стал красивым, благоустроенным, ЦОН у нас появился. Многое делается сегодня для пожилых людей. Им оказывают адресную социальную помощь, например приносят продуктовые корзины. Конечно, есть еще проблемные вопросы, но все они решаемы. Просто невозможно сделать все и сразу. Главное, забота и внимание, с которыми относятся сегодня к жителям. Хочется сказать за все это большое спасибо акимату, – подчеркнула кавалер орденов Трудовой Славы трех степеней, приравненная к Героям труда Валентина Кузьменко.

Елена СОКОЛОВА

Медеуский район

В центре Алматы, а именно в концертном зале Казгосфилармонии, состоялась очередная отчетная встреча с населением акима Медеуского района Ержана Жилкибаева

Стоит отметить, что антураж встречи был на самом высшем и изысканном уровне, включая в эту оценку применение IT-технологий и создание максимального комфорта для участников.

Впрочем, именно о том, как в фарватере реформ, объявленных на днях Президентом страны, с практическим воплощением их в повседневность обстоят дела в районе, и говорил районный глава административно-территориальной единицы. Его доклад мы уже публиковали, тем не менее каждый свой отчет в том или ином округе Ержан Жилкибаев, как говорится, привязывал к местности – а это все новые факты и данные.

Через людей, живущих и работающих в том или ином микрорайоне, через примеры деятельности неравнодушных горожан, пришедших на встречу, узнавали, чем и как живут медеусцы в целом.

Аким района выразил некоторым из них благодарность за труд на общее благо. Присутствовавшие аплодисментами отметили деятельность работника ТОО «Гринд лэнд» Оркена Ахметова, председателя районного общества инвалидов Любови Климко, председателя совета ветеранов Кима Серикбаева и других. Было приятно услышать похвалу и в адрес нашей газеты, с чтения которой, и особенно статей критической направленности, сотрудники акимата начинают рабочий день.

Более ста вопросов задали жители района своему акиму только за пять отчетных встреч. И по каждому из них принимались решения: что-то бралось на контроль исполнения. Другое находило ответ тут же. А по некоторым моментам аким отправлял чиновников на места прямо из зала.

Неблагополучное положение сложилось на улице Валиханова, и особенно в той ее части, где стоит школа № 52.

– Захватили торгаши все зеленые зоны и арычную систему! – рассказала местная жительница. И тут же руководители отделов благоустройства и торговли получили указание предметно разобраться с каждой торговой точкой.

Бизнесмены, обратившиеся с предложениями инвестирования, получили персональные приглашения на прием для доклада своих проектов.

Попросили жители вернуть им маршрутные автобусы № 14 и 19 в район Татарки, а в микрорайон Сулусай добавить подвижной состав. Аким тут же поднял с мест чиновников, ответственных за организацию движения общественного транспорта, и пообещал, что вскоре автобусный парк пополнится новыми специальными 60 автобусами для перевозки пассажиров в горных условиях. И благодаря им Сулусай станет ближе к центру города.

– Когда нашу улицу Аманжолова начнут чистить на регулярной основе, а не от случая к случаю? – спросила местная жительница.

– 93 улицы дополнительно мы включили в реестр мусороудаляющих предприятий, в том числе и вашу, – ответил аким.

Ержан Жилкибаев отметил, что среди вопросов тема ЖКХ и благоустройства, как правило, лидирует. А это верный признак того, что люди не хотят мириться с недостатками в работе коммунальщиков. Особую остроту имеют проблемы КСК. Вот и на этот раз не обошлось без праведной критики в адрес некоторых председателей. Аким предложил людям не мириться с нерадивыми домоуправленцами. А смело собирать собрания и переизбирать их.

Василий ШУПЕЙКИН