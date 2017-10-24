Отечественный газ проложил путь в Азию

Казахстан начал экспорт газа в Китай

Первые кубометры отечественного голубого топлива были отправлены через магистральный и транснациональный газопроводы Бейнеу – Бозой – Шымкент и Центральная Азия – Китай в Поднебесную. Длина этого экспортного маршрута составляет порядка трех тысяч километров, а по пути его обслуживают более десяти мощных компрессорных станций. До этого наш газ экспортировался только через Россию в Европу.

Таким образом, открыта китайская страница в истории экспорта казахстанского газа. Торжественное мероприятие по случаю экспорта первых кубометров казахстанского газа прошло в пригороде Шымкента на газоизмерительной станции «Акбулак» и в режиме онлайн транслировалось в диспетчерском центре АО «КазТрансГаз» в Астане. Начиная с 16 октября в течение года на восток будет поставлено 5 млрд кубометров отечественного голубого топлива.

Ресурсной базой станут месторождения на западе Казахстана, а также имеющиеся запасы природного газа из подземных газохранилищ национального оператора. В этом году в Казахстане будет добыто

40 млрд кубометров газа. Из них 16 млрд планируется для экспорта, а остальное для удовлетворения потребностей внутреннего рынка страны.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал этот момент историческим. «Результатом успешной работы национальной компании «КазМунайГаз» и национального оператора «КазТрансГаз» стало заключение контракта с китайской стороной о поставках газа на экспорт. 5 млрд кубометров газа будут экспортированы в Китай. И это только начало, первый шаг. Мы имеем технические возможности и пропускную способность газопроводов, чтобы поставлять до 10 млрд кубометров. Сегодняшнее событие стало началом новой вехи развития отечественной газовой отрасли», – заявил глава Минэнерго.

Как отметил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, проделанная работа – это выполнение задач, поставленных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

– Президент страны поручил обеспечить бесперебойную, стабильную подачу газа в южные регионы нашей страны. Как вы видите, сегодня эта задача успешно решена. Теперь с введением в строй новых инфраструктурных объектов газовой отрасли появилась возможность поставлять излишки газа в Китайскую Народную Республику, – сказал он.

Выход на восточный рынок был долог и тернист. Закрепить свои экспортные позиции на одном из самых крупнейших и экономически привлекательных рынков мира «КазТрансГазу» позволила активная работа по полной технической перестройке всей газотранспортной системы страны. В частности, была сдана третья нитка магистрального газопровода Казахстан – Китай, завершено строительство газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, построены высокотехнологичные газокомпрессорные станции «Бозой», «Караозек», а также дожимная компрессорная станция «Акыртобе», введена в эксплуатацию установка по осушке газа, реконструированы подземные газохранилища «Бозой» и «Полторацкое», усилена их надежность. Разработана и одобрена генеральная схема газификации страны до 2030 года. И национальный оператор в рамках данной схемы проводит широкомасштабную работу по подключению населенных пунктов к системе газоснабжения.

Благодаря всей этой работе внутренний рынок полностью обеспечивается отечественным голубым топливом. В зимний период исчезли такие проблемы, как отключение газа и нехватка давления в газопроводах. 8 млн жителей страны получают самый экологичный вид топлива более чем в 1600 населенных пунктах. Нужно особо отметить одну важную вещь – казахстанские потребители получают газ по сниженным ценам. По словам главы «КазМунайГаза» Сауата Мынбаева, возглавляемая им компания за счет поступлений от экспорта и операций с товарным газом субсидирует внутренний рынок и не допускает повышения цены для конечного потребителя. Год назад говорилось о том, что убытки национального оператора из-за реализации дешевого газа внутри страны составляют 50–60 млрд тенге в год.

Анастасия МАЛЫШЕВА