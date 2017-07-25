Откройте квартиру

Арендодателей алматинского жилья призывают выйти из тени

Алматинцев, сдающих жилые помещения в аренду, призывают зарегистрировать этот вид деятельности. В противном случае за теневой бизнес на первый раз им грозит штраф свыше 30 тысяч тенге. Повторное денежное наказание увеличится вдвое.

– На данный момент по результатам подворового обхода, на регистрационный учет поставлено 1 457 арендодателей. С начала года самостоятельно зарегистрировались 2 798 квартсдатчиков. Таким образом, общее число зарегистрированных в течение года арендодателей составило 4 255 человек, что в пять раз больше аналогичного периода прошлого года.

В виде налогов, в бюджет поступило более 43 млн. тенге, – сообщил заместитель руководителя Департамента госдоходов по Алматы Канат Балтабеков.

Он также напомнил, что с нынешнего года регистрация в качестве индивидуального предпринимателя максимально упрощена. Достаточно представить в ЦОН уведомление о начале предпринимательской деятельности или направить его через электронный портал elicense.gov.kz.

Ставка налога, в зависимости от выбранного режима, может составлять от двух процентов.

Вместе с тем, для данной категории предпринимателей предусмотрена возможность задекларировать доходы по итогам года без регистрации в качестве ИП, но ставка налога в данном случае составит 10 процентов к доходу, полученному от аренды за год.

Преимущества законной деятельности заключаются в том, что регистрируясь в налоговом органе, предприниматель может уплачивать налог по льготной ставке, легализовать свои доходы в преддверии всеобщего декларирования, а также официально заключать договоры аренды. В случае возникновения с арендаторами проблем имущественного характера, подавать иски в суд.

Виктория Избицкая