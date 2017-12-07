Открылся центр обслуживания студентов

В КазНПУ им. Абая состоялось торжественное открытие цифрового центра обслуживания студентов «Шапағат». Центр создан в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РК решением наблюдательного совета университета и по инициативе ректора Такира Балыкбаева в рамках реализации задач по повышению качества оказания государственных услуг и изменению системы образования, указанных в Послании Главы государства

Ректор университета Такир Балыкбаев и заместитель акима Медеуского района города Алматы Гани Майлыбаев торжественно открыли новый центр. В приветственной речи Такир Балыкбаев поздравил присутствующих с открытием центра, состоявшимся в канун Дня Первого Президента Республики Казахстан. В свою очередь Гани Майлыбаев отметил: «Открытие центра «Шапағат» является важным событием в кузнице педагогического образования. Это вклад Такира Оспановича в развитие университета в современных условиях. Центр является системой, нацеленной на максимальное улучшение всестороннего взаимодействия со студенческим сообществом, он позволит экономить время и денежные средства студентов».

В ходе мероприятия ректор ознакомил участников церемонии с услугами и функциями центра. «Шапағат» состоит из секторов и отделов, предоставляющих учебно-образовательные, культурно-досуговые, социально-бытовые услуги. Одним из самых многофункциональных секторов является учебный, действующий по принципу одного окна. Услуги для студентов предоставляют также студенческий отдел, сектор обеспечения международной академической мобильности, офис регистратора, паспортный стол и финансовая служба. Здесь студенты, магистранты, докторанты и их родители смогут получать необходимые документы и консультации, в том числе от представителя Банка Астаны – консультации по финансовым вопросам.

Центр «Шапағат» находится в учебном корпусе № 1, в нем все предназначено для удобства и комфорта посетителей. Безусловно, его создание будет способствовать повышению культуры и качества оказания предоставляемых услуг обучающимся.