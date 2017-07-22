Открыт текущий счет для приема отчислений и взносов в ФОМС

С 1 июля в Казахстане внедряется система обязательного социального страхования. Все работодатели и индивидуальные предприниматели будут перечислять отчисления и взносы за себя и своих сотрудников в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Оператором по учету отчислений и взносов определена государственная корпорация «Правительство для граждан».

Для формирования платежных поручений по обязательным отчислениям и взносам для плательщиков доработана автоматизированная система «Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных взносов», которая размещена на сайте НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», и установить ее можно на безвозмездной основе: www.gov4c.kz».

В связи с внедрением системы обязательного социального медицинского страхования открыт текущий счет для перечисления организациями, предприятиями и другими плательщиками отчислений и взносов по системе обязательного социального медицинского страхования со следующими реквизитами:

Наименование Реквизиты Бенефициар НАО ГК «Правительство для граждан» Банк бенефициара НАО ГК «Правительство для граждан» БИК бенефициара БИК GCVPKZ2A ИИК бенефициара KZ92009MEDS368609103 БИН бенефициара БИН 160440007161

При перечислении отчислений и взносов в Фонд социальногомедицинского страхования предусмотрено использование следующих кодов назначения платежей (КНП):

121 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 122 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование 123 Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование 124 Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование

Бостандыкское районное отделение департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат», филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы