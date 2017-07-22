Открыт текущий счет для приема отчислений и взносов в ФОМС

С 1 июля в Казахстане внедряется система обязательного социального страхования. Все работодатели и индивидуальные предприниматели будут перечислять отчисления и взносы за себя и своих сотрудников в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Оператором по учету отчислений и взносов определена государственная корпорация «Правительство для граждан».
Для формирования платежных поручений по обязательным отчислениям и взносам для плательщиков доработана автоматизированная система «Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных взносов», которая размещена на сайте НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», и установить ее можно на безвозмездной основе: www.gov4c.kz».
В связи с внедрением системы обязательного социального медицинского страхования открыт текущий счет для перечисления организациями, предприятиями и другими плательщиками отчислений и взносов по системе обязательного социального медицинского страхования со следующими реквизитами:
|Наименование
|Реквизиты
|Бенефициар
|НАО ГК «Правительство для граждан»
|Банк бенефициара
|НАО ГК «Правительство для граждан»
|БИК бенефициара
|БИК GCVPKZ2A
|ИИК бенефициара
|KZ92009MEDS368609103
|БИН бенефициара
|БИН 160440007161
При перечислении отчислений и взносов в Фонд социальногомедицинского страхования предусмотрено использование следующих кодов назначения платежей (КНП):
|121
|Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
|122
|Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
|123
|Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование
|124
|Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование
Бостандыкское районное отделение департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат», филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы