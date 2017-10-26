Откуда рельсы растут?

Обратил внимание на «столбы», что стоят на улице Шевченко – те, старые-престарые, на которых до сих пор держатся остатки трамвайных проводов.

Посмотрите на них и вы при случае и отметьте их форму: это старые рельсы, сваренные по две. Так вот, на каждой из них есть клеймо – где и когда они производились.

Большинство рельсов-столбов изготовлено в России на заводах… имени Сталина (сколько же их было «сталинских» предприятий?!). Но есть и зарубежное производство: Германия, город Бохум.

Доподлинно невозможно установить, как в город Алма-Ату, по улицам которой первый трамвай прогромыхал 7 ноября 1937 года, попали рельсы, изготовленные в России в 1927 году. Более того, одна рельсина, что вкопана в землю в 20 метрах от юго-западного угла пересечения улиц Шевченко и Наурызбай батыра, отлита в дальнем зарубежье… в 1842 году!

Встречаются образцы 1930-х, 40-х и 50-х годов. С этими-то понятно – в Союзе все было для всех. Но зачем было тащить в Казахстан артефакт XIX века?

Старые железнодорожники пояснили, но в виде версии: рельсы, что использовались для трамвайных проводов, не трамвайного типа, это изделие большего размера для настоящих железных дорог. Когда строился «Турксиб», вместе с новыми рельсами везли и бэушные пути – так, на всякий пожарный, вспомогательный случай…

Другого объяснения пока что нет. Если есть информация на эту тему, будем рады продолжить тему.

Василий ШУПЕЙКИН

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА