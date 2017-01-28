Отношения между работодателем и работником

На вопросы наших читателей отвечает руководитель отдела контроля трудовых отношений

На вопросы наших читателей отвечает руководитель отдела контроля трудовых отношений Управления государственной инспекции труда и миграции г. Алматы Шолпан Есентаева.

– Имеет ли право работодатель переводить работника без его согласия на другую работу либо расторгнуть трудовой договор, если на предприятии уменьшились объемы работ?

– В соответствии со ст. 41 Трудового кодекса Республики Казахстан работодатель в случае производственной необходимости, в том числе временного замещения отсутствующего работника, имеет право переводить работника без его согласия на срок до трех месяцев в течение календарного года на другую не обусловленную трудовым договором и не противопоказанную ему по состоянию здоровья работу в той же организации, в той же местности либо в структурное подразделение работодателя, расположенное в другой местности, с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе.

Согласно ст. 42 Кодекса предусмотрено право перевода работника в случае простоя без его согласия на весь период простоя на другую не противопоказанную по состоянию здоровья работу.

При временном переводе на другую работу в случае простоя оплата труда работнику производится по выполняемой работе.

Также в Кодексе предусмотрено основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае:

– снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния предприятия (п.п. 3, ст. 52 Кодекса).

Осознавая реалии сегодняшнего дня, в условиях экономического кризиса работодателю предоставлено право применять данное основание, но с обязательным одновременным соблюдением следующих условий:

– закрытие структурного подразделения (цеха, участка);

– отсутствие возможности перевода работника на другую работу;

– письменное уведомление не менее чем за один месяц представителей работников с указанием причин, послуживших основанием для расторжения трудового договора (наличие непосредственной связи между экономическими изменениями у работодателя и необходимостью расторжения трудового договора).

При расторжении трудового договора в данном случае работодатель обязан письменно уведомить работника о расторжении трудового договора за пятнадцать рабочих дней, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более длительный срок уведомления. По соглашению сторон срок уведомления может быть заменен выплатой заработной платы, пропорциональной неотработанному сроку. В уведомлении работодатель обязан указать причины, послужившие основанием для расторжения трудового договора.

Предусмотрена выплата компенсации в связи с потерей работы в размере средней заработной платы за два месяца, в отличие от общего основания сокращения, которое существует и в действующем Кодексе, где предусмотрена компенсация только за один месяц.

– Каков порядок расторжения трудового договора как несоответствующего занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации?

– Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 52 Кодекса трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случае:

– несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.

Расторжение трудового договора по указанному основанию должно основываться на решении аттестационной комиссии, в составе которой должен участвовать представитель работников, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

Порядок, условия и периодичность проведения аттестации работников определяются коллективным договором или актом работодателя.

– При приеме на работу на какой срок устанавливается испытательный срок и обязательно ли уведомлять работника в случае расторжения?

– В соответствии со ст. 36 и ст. 37 Трудового кодекса РК при заключении трудового договора в трудовом договоре может быть установлено условие об испытательном сроке в целях проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе. Испытательный срок начинается с начала действия трудового договора.

Испытательный срок включается в трудовой стаж работника и не может превышать три месяца. Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств организаций испытательный срок может быть увеличен до шести месяцев.

Испытательный срок приостанавливается на период, когда работник фактически отсутствовал на работе.

При отрицательном результате работы работника в период испытательного срока работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор, уведомив его в письменной форме, с указанием причин, послуживших основанием для расторжения трудового договора.

Если срок испытания истек и ни одна из сторон не уведомила о расторжении трудового договора, то работник считается прошедшим испытательный срок.

– Может ли работодатель производить удержания из заработной платы работника без его согласия?

– Согласно ст. 115 Трудового кодекса РК удержания из заработной платы работника производятся по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан и настоящей статьей Кодекса.

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности перед организацией, в которой он работает, могут производиться на основании акта работодателя с письменным уведомлением работника:

– для погашения неизрасходованных и своевременно не возвращенных денежных сумм, выданных в связи с командировкой, а также в случае непредоставления подтверждающих расходы документов, связанных с командировкой;

– в случаях, предусматривающих возмещение работодателю затрат,

связанных с обучением работника, при наличии договора обучения, пропорционально недоработанному сроку отработки при досрочном расторжении трудового договора;

– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

– в случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, за исключением п. 3 ст. 95 настоящего Кодекса;

– в иных случаях при наличии письменного согласия работника.

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным листам, а также в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан и настоящей статьей Кодекса, размер ежемесячного удержания не может превышать пятьдесят процентов причитающейся работнику заработной платы.