Отработки полиции в преддверии спортивного форума приносят совершенно неожиданные результаты

Еще в октябре 2015 года 40-летний гражданин Т., на тот момент являвшийся директором одного из ТОО, путем предоставления в качестве залога фиктивных документов на АЗС получил кредит в размере 50 миллионов тенге. Тогда же он попал в поле зрения оперативников, было возбуждено досудебное расследование, но… гражданин Т. исчез.

– Подозреваемый был объявлен в межгосударственный розыск, – сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

И вот в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия в преддверии Универсиады-2017 разыскиваемый попался бдительным полицейским, был задержан в Алматы и водворен в изолятор временного содержания.

А всего с начала ОПМ в Алматы разыскан и задержан 21 уголовный преступник. Кроме того, полицейские мегаполиса помогли отыскать своим коллегам из Восточного Казахстана, Астаны и Павлодара беглецов, разыскиваемых за совершение мошенничества, умышленное причинение вреда здоровью человека и кражу чужого имущества.

Усиленно в этом году раскрывались и ликвидировались притоны.

Очередная проверка сотрудниками Местной полицейской службы Турксибского района гостиниц и квартир, расположенных неподалеку от проспекта Сейфуллина, а также лиц, сдающих помещения в наем по часовому тарифу, принесла неприятности содержателям подобных заведений в виде крупных штрафов и лишения гостиничного бизнеса.

– Нами ранее были опечатаны гостиница «Актумар» и квартира, расположенная в одном доме по улице Р. Зорге. Согласно решению суда деятельность этих объектов приостановлена на три года. Однако, как установлено, они продолжали функционировать и по-прежнему осуществляли свою незаконную деятельность. Отмечу, что эта гостиница и квартира ранее были выявлены участковыми инспекторами, а их владельцы привлечены к административной ответственности за предоставление помещений для занятия проституцией. Санкция этой статьи предусматривает административный штраф в размере от 340 до 450 тысяч тенге, – информировал начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев.

К слову, в этой гостинице в момент полицейской проверки находились 8 девушек легкого поведения. За сутки же в районное Управление внутренних дел были доставлены 39 представительниц этой профессии, которые впоследствии были привлечены к административной ответственности за приставание к гражданам в общественных местах.

Василий ШУПЕЙКИН, Ирина ВАСИЛЬЕВА