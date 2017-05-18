Отцы и эти...

В Алматы 156 должников-алиментщиков объявлены в розыск

Злостных неплательщиков будут привлекать к уголовной ответственности. Наказание предусмотрено до трех лет ограничения либо лишения свободы.

За неисполнение решения суда по взысканию алиментов 43 алматинца уже арестованы.

– Родители-должники не понимают, что привлечение их к уголовной или административной ответственности в будущем отразится на их же детях. Например, если они потом захотят работать на государственной службе, то не смогут этого сделать, из-за того, что один из родителей привлечен за злостное неисполнение судебного решения, – сказала старший прокурор городской прокуратуры Алия Салимбаева.

Сегодня за неуплату алиментов должников не выпускают за рубеж, ограничивают их в вождении автотранспорта, злостных неплательщиков и вовсе лишают водительских прав.

По словам прокуроров, сегодня в Алматы почти две тысячи мужчин уклоняются от выплаты алиментов. Для этого они прибегают к различным ухищрениям – намеренно занижают свой доход, получают «серую» зарплату, скрываются и даже отказываются от собственных детей.

Имена всех разыскиваемых алиментщиков отражены на специальном портале Генпрокуратуры.

Виктор Андреев