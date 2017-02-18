Память бессмертна

18 января, православные христиане отмечают Вселенскую родительскую мясопустную субботу

Этот день предназначен для всецерковного поминовения усопших. Православная церковь эту субботу посвящает поминовению всех ушедших в мир иной от прародителя человеческого рода Адама до наших дней. Святая Церковь, основываясь на апостольском учении, установила совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто, где, когда и как бы ни кончил земную жизнь, не лишился ее молитв. Таким образом, каждому дается шанс на спасение души. В этот день в церкви проводятся вселенские панихиды – читаются молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни. Принято особо молиться за тех, кого настигла безвременная смерть в чужой стране, вдали от родных, в море, в горах, от голода или болезней, в сражении, во время стихийных бедствий, кто не успел покаяться перед смертью и над кем не было совершено погребального обряда. Заупокойная служба называется «Память, совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших». По старой церковной традиции в этот день люди подают записки с именами близких умерших и молятся за упокоение их души в загробном мире. Прихожане приносят в храм постные продукты и вино для совершения литургии, которые освящаются во время богослужения и позже раздают окружающим. Также в этот день принято подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться об усопших. После посещения храмов православные отправляются на кладбище, читают молитвы за упокой души умерших родственников, приводят в порядок могилы. В родительские субботы принято готовить кутью – обязательное блюдо поминальной трапезы.

Мясопустной субботу называют, потому что с нее начинается мясопустная неделя, когда последний раз перед Великим постом разрешена мясная пища. А следующее за ней воскресенье считается Малой масленицей, так как выходной предшествует масленичной неделе.

Мясопустная родительская суббота – одна из самых древних по происхождению. Специальная Вселенская суббота упоминается еще в V веке в преданиях Саввы Освященного. Однако есть доказательства и более раннего празднования этого дня. Согласно преданию в Мясопустную родительскую субботу еще гонимые и никем не признанные христиане собирались вместе, чтобы почтить память замученных и казненных братьев и сестер по вере, не получивших должного погребения. Этот день был выбран не случайно – воскресенье после Мясопустной субботы посвящается напоминанию о Страшном суде Христовом, который будет над всеми людьми при втором пришествии, когда определится вечная участь каждого человека.

Всего в году две Вселенских родительских субботы. Это Мясопустная и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы, в этом году выпадает на 3 июня). В эти два дня совершаются особые богослужения – вселенские панихиды. Остальные родительские субботы специально отведены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ