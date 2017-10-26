Партия «Нұр Отан» проводит Республиканский конкурс карикатур на антикоррупционную тематику в рамках проекта «Страна без коррупции – процветающая страна»

В рамках Программы противодействия коррупции на 2015-2025 годы партией «Нұр Отан» проводится реализация проекта «Страна без коррупции – процветающая страна».

Реализация проекта направлена на повышение антикоррупционной культуры населения, разъяснение антикоррупционной политики, вовлечение институтов гражданского общества, неправительственных организаций, населения в антикоррупционную деятельность.

В этой связи партия «Нұр Отан» проводит Республиканский конкурс карикатур на антикоррупционную тематику.

Целями конкурса являются: антикоррупционное воспитание и повышение правовой культуры населения через создание карикатур на антикоррупционную тематику, стимулирование творческой деятельности, направленной на изучение проблем противодействия коррупции, популяризация государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Республике Казахстан, привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия коррупции в современном обществе, формирование в обществе «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции.

Для определения условий проведения конкурса, критериев конкурсного отбора претендентов на победу, порядка награждения победителей, разработано Положение о конкурсе.

С данным Положением можно ознакомиться на сайте партии «Нұр Отан», а также на сайтах областных (городских) филиалов партии «Нұр Отан».

Конкурсные работы представляются со дня объявления конкурса и до 28 ноября 2017 года в Центральный аппарат партии «Нұр Отан» (г. Астана, ул. Кунаева 12/1, этаж 5, кабинет 511/3, Департамент партийного контроля, с пометкой «Республиканский конкурс карикатур на антикоррупционную тематику», конт.тел (8-7172-70-76-09). Также можете обратиться за дополнительной информацией в Алматинский городской филиал партии «Нұр Отан» по номеру 8 (7272)79-88-49.

Итоги конкурса будут подведены 29 ноября 2017 года.

Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте партии «Нұр Отан». Победители будут приглашены в региональный филиал партии «Нұр Отан» для торжественного награждения.