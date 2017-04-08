Пасхальное чудо

В Алматы прибывает уникальная икона «Умягчение злых сердец»

Эта великая святыня православия по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетит нашу страну в пасхальный период.

Образ Пресвятой Богородицы, представляющий собой небольшую икону, отпечатанную полиграфическим способом, прославился необычайным явлением. На протяжении почти 20 лет икона непрерывно мироточит – на ее поверхности обильно выделяется благовонное масло, обладающее целебными свойствами.

Чудесное явление началось в 1999 году, после того как бумажная икона Богородицы «Умягчение злых сердец» была освящена на мощах блаженной старицы Матроны в Покровском монастыре в Москве. Известие о чуде мироточения распространилось вначале среди верующих жителей Москвы и Ярославля, а затем на поклонение к иконе Божией Матери стали приезжать люди из разных областей России. По молитвам перед мироточивой святыней происходили исцеления, люди получали ответ на свои молитвы, обретали утешение в скорбях, находили выход из непростых житейских обстоятельств.

Икона Царицы Небесной «Умягчение злых сердец» объехала всю Центральную Россию, побывала на Дальнем Востоке, Камчатке, на Алтае и Урале, трижды – на Сахалине. Много путешествует святыня и за пределами России. Была на Украине, в Белоруссии, Молдове, Франции, Бельгии, Грузии, Греции, Чехии, США, Германии, Австралии, Италии, на Афоне.

Миро, источаемое образом Божией Матери, дважды брали на экспертизу. Сначала – комиссия по описанию чудесных явлений, происходящих в Русской православной церкви. Хранителям святыни сообщили, что вещество, по традиции называемое миром, на 90 процентов состоит из белка. Телеканалом «Рен ТВ» был снят документальный фильм, рассказывающий о чудотворной иконе. В нем сообщалось, что эксперты обнаружили в составе мира вещество, которое содержится в смоле лиственного дерева, произрастающего в Западной Аравии. Его смола обладает лечебными свойствами и используется в медицинской промышленности.

Для хранения этой святыни был изготовлен особый киот, а в подмосковной деревне Бачурино построена часовня, позднее ставшая храмом.

Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» еще называют «Симеоново проречение». На ней символически изображено пророчество праведного Симеона Богоприимца, произнесенное им в Иерусалимском храме в день Сретения Господня: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец».

Образ «Умягчение злых сердец» пишется с вонзенными в сердце Божией Матери семью мечами или стрелами, поэтому иногда эту икону называют «Семистрельная».

С древних времен к молитвам перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» верующие прибегают, прося исправить неблагополучные отношения в семьях, вернуть любовь между родными и близкими, примирить враждующих, защитить от напастей невидимых и видимых врагов.

В Алматы икона прибудет 19 мая. Вечером этого дня святыню встретят в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря города. Здесь можно будет поклониться чудотворному образу до 25 мая. А 31 мая в Софийском соборе состоится Божественная Литургия и проводы иконы.

Наталья Вержбицкая