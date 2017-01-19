Перечень нормативных правовых актов местных представительных и исполнительных органов, зарегистрированных Департаментом юстиции города Алматы за 4 квартал 2016 года

1. Постановление акимата города Алматы от 2 сентября 2016 года № 3/426 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 29 сентября 2015 года № 3/569 «Об утверждении регламентов государственных услуг в области технической инспекции, оказываемых в городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1319 от 04 октября 2016 года.

2. Решение VIII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 16 сентября 2016 года № 33 «О дополнительном предоставлении лекарственных средств». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1320 от 06 октября 2016 года.

3. Решение VIII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 16 сентября 2016 года № 32 «Об установлении размеров социальной помощи и определение перечня отдельных категории нуждающихся граждан». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1321 от 07 октября 2016 года.

4. Постановление акимата города Алматы от 14 сентября 2016 года № 3/436«О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Алматы от 25 марта 2016 года № 1/105 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере поддержки предпринимательской деятельности, оказываемых в городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1322 от 11 октября 2016 года.

5. Постановление акимата города Алматы от 22 сентября 2016 года № 3/454 «Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача удостоверения реабилитированному лицу». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1323 от 17 октября 2016 года.

6. Постановление акимата города Алматы от 21 сентября 2016 года № 3/450 «Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача акта экспертизы (протокол испытаний), выдаваемой ветеринарными лабораториями». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1324 от 18 октября 2016 года.

7. Постановление акимата города Алматы от 27 сентября 2016 года № 3/479 «Об определении критериев по выбору видов отчуждения коммунального имущества города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1325 от 25 октября 2016 года.

8. Постановление акимата города Алматы от 27 сентября 2016 года № 3/477 «Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере земельных отношений в городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1326 от 25 октября 2016 года.

9. Постановление акимата города Алматы от 17 октября 2016 года № 4/497 «Об утверждении регламентов государственных услуг в области агропромышленного комплекса, оказываемых в городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1327 от 14 ноября 2016 года.

10. Решение X сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 ноября 2016 года № 53 «О внесении изменений в решение внеочередной XXV-й сессии маслихата города Алматы V– го созыва от 15 апреля 2014 года № 210 «Об установлении перечня памятных дат и праздничных дней для оказания социальной помощи, а также кратности оказания социальной помощи». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1328 от 21 ноября 2016 года.

11. Совместное постановление акимата города Алматы от 16 ноября 2016 года № 4/543 и решение маслихата города Алматы от 15 ноября 2016 года № 51 «О переименовании некоторых улиц города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1329 от 28 ноября 2016 года.

12. Решение внеочередной XI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 ноября 2016 года № 62 «Об оказании единовременной социальной помощи к 25 – летию Независимости Республики Казахстан отдельным категориям нуждающихся граждан». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1330 от 30 ноября 2016 года.

13. Решение внеочередной XI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 ноября 2016 года № 61«О внесении изменений и дополнения в решение внеочередной XLVII сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 10 декабря 2015 года № 395 «О бюджете города Алматы на 2016-2018 годы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1331 от 30 ноября 2016 года.

14. Постановление акимата города Алматы от 6декабря 2016 года № 4/569 «О признании утратившим силу структурного элемента постановления акимата города Алматы от 3 февраля 2015 года №1/61 «О переименовании коммунального государственного учреждения «Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и сельского хозяйства города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1332 от 15 декабря 2016 года.

15. Решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017-2019 годы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1333 от 20 декабря 2016 года.

16. Постановление акимата города Алматы от 6 декабря 2016 года № 4/571 «О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 15 июня 2015 года №2/354 «Об утверждении Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1334 от 21 декабря 2016 года.

17. Постановление акимата города Алматы от 2 декабря 2016 года № 4/565 «О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 8 июля 2015 года № 3/429 «О лишении статуса памятников истории и культуры местного значения и исключении их из Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1335 от 23 декабря 2016 года.

18. Решение ХII сессии маслихата города Алматы VI созываот 9 декабря 2016 года № 69 «О внесении дополнений в решение внеочередной XLI сессии маслихата города Алматы V созыва от 23 июля 2015 года № 347 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1336 от 27 декабря 2016 года.

19. Решение ХII сессии маслихата города Алматы VI созываот 9 декабря 2016 года № 68 «О внесении изменений в решение VIII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 16 сентября 2016 года № 32 «Об установлении размеров социальной помощи и определение перечня отдельных категорий нуждающихся граждан». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1337 от 27 декабря 2016 года.

20. Постановление акимата города Алматы от 5 декабря 2016 года № 4/566«Об утверждении регламента государственной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведение торгов (конкурсов, аукционов)». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1338 от 30 декабря 2016 года.