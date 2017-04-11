Перечень нормативных правовых актов местных представительных и исполнительных органов, зарегистрированных Департаментом юстиции города Алматы за I квартал 2017 года

1. Постановление акимата города Алматы от 20 декабря 2016 года № 4/602 «О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 18 ноября 2015 года № 4/635 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсами, оказываемых в городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1339 от 10 января 2017 года.

2. Постановление акимата города Алматы от 22 декабря 2016 года № 4/606 «Об установлении цен на услуги, оказываемые коммунальными государственными казенными предприятиями Управления образования города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1340 от 18 января 2017 года.

3. Постановление акимата города Алматы от 30 декабря 2016 года № 4/621 «Об утверждении регламентов государственных услуг в области электроэнергетики, оказываемых Управлением энергетики и коммунального хозяйства города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1341 от 26 января 2017 года.

4. Решение акима Наурызбайского района города Алматы от 5 января 2017 года № 1 «О внесении изменения в решение акима Наурызбайского района города Алматы от 25 февраля 2015 года №1 «Об образовании избирательных участков по Наурызбайскому району городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1342 от 06 февраля 2017 года.

5. Постановление акимата города Алматы от 30 января 2017 года № 1/31 «О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 17 июня 2016 года № 2/280 «Об утверждении перечня организаций по профессиональному обучению участников Программы «Дорожная карта занятости 2020» на 2016–2017 учебные годы с указанием стоимости обучения в разрезе специальностей (профессий)». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1343 от 08 февраля 2017 года.

6. Постановление акимата города Алматы от 30 января 2017 года № 1/32 «О признании утратившим силу структурного элемента постановления акимата города Алматы от 8 декабря 2015 года №4/653 «О переименовании коммунального государственного учреждения «Управление Туризма города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1344 от 14 февраля 2017 года.

7. Постановление акимата города Алматы от 27 января 2017 года № 1/23 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Алматы от 27 сентября 2016 года № 3/477 «Об утверждении регламентов оказания государственных услуг в сфере земельных отношений в городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1345 от 22 февраля 2017 года.

8. Постановление акимата города Алматы от 01 февраля 2017 года № 1/34 «О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 18 ноября 2015 года № 4/636 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, оказываемых в городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1346 от 03 марта 2017 года.

9. Постановление акимата города Алматы от 06 февраля 2017 года № 1/35 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 23 ноября 2015 года № 4/646 «Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния, оказываемых в городе Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1347 от 06 марта 2017 года.

10. Постановление акимата города Алматы от 27 февраля 2017 года № 1/67 «О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 30 июля 2015 года № 3/477 «Об утверждении Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление физической культуры и спорта города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1348 от 13 марта 2017 года.

11. Решение внеочередной XIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 3 марта 2017 года № 78 «О внесении изменений в решение XII-й сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1349 от 13 марта 2017 года.

12. Решение маслихата города Алматы от 17 февраля 2017 года № 72 XIII сессия VI созыва «О повышении базовой ставки земельного налога и ставки единого земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1350 от 14 марта 2017 года.

13. Решение XIII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 17 февраля 2017 года № 75 «О внесении изменений в решение VI сессии маслихата города Алматы IV созыва от 12 декабря 2007 года № 45 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1351 от 15 марта 2017 года.

14. Решение XIV внеочередной сессии маслихата города Алматы VI созыва от 03 марта 2017 года № 88 «О внесении изменений и дополнений в решение XXIII сессии маслихата города Алматы V созыва от 19 декабря 2013 года № 196 «О возмещении затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1352 от 18 марта 2017 года.

15. Решение акима Бостандыкского района города Алматы от 7 марта 2017 года №01 «Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата акима Бостандыкского района города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1353 от 27 марта 2017 года.

16. Решение акима Ауэзовского района города Алматы от 9 марта 2017 года № 01 Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата акима Ауэзовского района города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1354 от 27 марта 2017 года.

17. Решение акима Жетысуского района города Алматы от 10 марта 2017 года № 03 Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата акима Жетысуского района города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1355 от 27 марта 2017 года.

18. Решение акима Медеуского района города Алматы от 10 марта 2017 года № 06-01/1 «Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата акима Медеуского района города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1356 от 28 марта 2017 года.

19. Решение акима Алмалинского района города Алматы от 10 марта 2017 года № 02 «Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата акима Алмалинского района города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1357 от 29 марта 2017 года.

20. Решение акима Алатауского района города Алматы от 13 марта 2017 года № 1 «Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата акима Алатауского района города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1358 от 29 марта 2017 года.

21. Постановление акимата города Алматы от 10 марта 2017 года № 1/80 «Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1359 от 30 марта 2017 года.

22. Решение акима Турксибского района города Алматы от 15 марта 2017 года № 01 «Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата акима Турксибского района города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1360 от 30 марта 2017 года.

23. Решение акима Наурызбайского района города Алматы от 9 марта 2017 года №2 Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата акима Наурызбайского района города Алматы». Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы за № 1361 от 31 марта 2017 года.