Перераспределение полномочий между ветвями государственной власти в Казахстане

Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев 15 декабря 2016 года во время торжественного собрания в честь 25-летия Независимости страны в Астане заявил о необходимости перераспределения полномочий между ветвями власти. При этом сохранится президентская форма правления.

История Независимости показывает, что успех строительства нового государства, реформ обеспечен прежде всего сильной президентской властью. Как отметил глава государства, «Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления, как это и предусмотрено нашей Конституцией. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между Президентом, правительством и Парламентом. Специаль­­ная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно, и самой Конституции Республики Казахстан».

А в конечном итоге – это перезагрузка всего государства в целом. Реформа предполагает коренное изменение баланса между полномочиями Президента, парламента и правительства. Если раньше в процессе становления государства все строилось вокруг главенствующей президентской вертикали, то данная реформа предполагает серьезное перераспределение властных полномочий и улучшение системы противовесов и сдержек. Повышение роли Парламента и передача правительству большого числа полномочий по урегулированию социально-экономических процессов позволит Президенту сосредоточиться на выработке «стратегических решений во внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности всего государства».

Ведь перераспределение власти – это важный элемент управления. Не нужно к этому относиться как к чему-то новому. Каждая политическая система нуждается в постоянном обновлении, если этого не происходит, то данная система перестает отвечать требованиям времени. Именно поэтому Президент периодически производит обновление власти, перезагрузку ее основных элементов. Эта инициатива о перераспределении как раз таки и является такой контрольной точкой.

В связи с этим перераспределение власти будет способствовать уравновешиванию межотраслевых отношений, для того чтобы не было дисбаланса между ветвями власти. Это также важно в качестве профилактики. И данная инициатива Главы государства назрела давно, но никто не ожидал, что она будет в скором времени реализована и коснется всех ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной.

Это новый шаг в сторону развития президентской республики с элементами президентско-парламентского правления, модернизации системы государственных органов, который повысит их эффективность и ответственности системы в целом. Как отметил наш Президент Н.А. Назарбаев, «важно усилить роль Парламента в формировании правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом. Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства».

Для рассмотрения данных вопросов была образована рабочая группа, в состав которой входят представители Парламента, правительства, Верховного суда РК и иных государственных органов, а также представители юридической общественности и научно-экспертного сообщества.

Как прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев, «рабочей группой предложен целый комплекс поправок, направленных на перераспределение организационно-правовых полномочий Главы государства в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности, которые возможно передать в компетенцию правительства. Это функции по формированию перечня объектов, не подлежащих передаче для целей государственно-частного партнерства, определению приоритетных секторов экономики в целях их стимулирования, утверждению порядка присуждения почетных званий для субъектов бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность и внесших значительный вклад в развитие благотворительности, а также по образованию Республиканской бюджетной комиссии и утверждению ее положения и состава, определению системы государственного планирования и некоторые другие».

Важно отметить, что такой масштабный пересмотр функций ставит во главе угла вопрос повышения ответственности правительства в целом и его членов в отдельности. Таким образом, образуется новая реальность, в условиях которой Правительство Республики Казахстан будет работать. Это логическое продолжение государственной политики формирования и развития конкурентоспособной национальной экономики, определенной специальным обращением Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Передача от Главы государства функций, присущих исполнительной власти, еще больше поднимает его роль как высшего политического арбитра не только в отношении создания новой конфигурации системы сдержек и противовесов между ветвями власти, но и как гаранта единства народа и государственной власти, как Лидера нации.

Программа Президента позволяет адаптировать страну к тем структурным изменениям, которые происходят сегодня в мире. Перераспределение полномочий повысит политическую эффективность как ветвей власти, так и управленческой элиты. И в целом повысит эффективность правительства при осуществлении своих функций.

Канат БАЗАРБАЕВ, заместитель руководителя Департамента юстиции г. Алматы