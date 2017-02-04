Персональная ответственность каждого за проводимые реформы

В Астане прошло расширенное заседание Правительства с участием Главы государства.

В ходе заседания были обсуждены ключевые цели и задачи Послания народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность». Глава государства поручил принять во внимание целевые индикаторы Стратегии «Казахстан-2050» при разработке Стратегического плана развития до 2025 года.

На совещании были заслушаны доклады председателя Национального банка, заместителя премьер-министра – министра сельского хозяйства, министров национальной экономики, финансов, по инвестициям и развитию, а также акимов Восточно-Казахстанской, Алматинской и Западно-Казахстанской областей.

Нурсултан Назарбаев в своем выступлении отметил необходимость обеспечения устойчивого роста ВВП на уровне 5%, указав на имеющийся потенциал для дальнейшего развития экономики страны.

– Импортозамещение в ближайшие годы может дать до 5% роста ВВП. Прирост только в приоритетных секторах промышленности при активных мерах господдержки экспорта может составить 6 миллиардов долларов. Это может обеспечить увеличение экспорта в размере до 20% и увеличение ВВП в размере до 5%. Вклад только Кашагана оценивается на уровне 2-2,5% ВВП в среднесрочной перспективе, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на простаивающие проекты в регионах, реализованные в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Нурсултан Назарбаев поручил акимам совместно с институтами развития и другими государственными органами исправить сложившуюся ситуацию.

Бизнес-климат

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание присутствующих на тенденции снижения выпуска товаров и услуг малого и среднего бизнеса, сокращения количества субъектов МСБ и занятых в нем граждан.

Глава государства отметил наличие большого количества нормативных правовых актов, регламентирующих бизнес, и поручил сократить избыточные барьеры, не связанные с безопасностью и охраной здоровья граждан.

– Правительство рапортует, что отменены плановые проверки, внедрены новые системы управления рисками, госуслуги переводятся в электронный формат. Однако фактического сокращения численности сотрудников проверяющих органов не произошло. Поручаю Правительству совместно с Генеральной прокуратурой и НПП «Атамекен» провести масштабную ревизию контрольно-надзорных функций. Срок – до конца квартала, – сказал Президент Казахстана.

Наряду с этим Нурсултан Назарбаев поручил провести работу по гуманизации действующего законодательства в сфере бизнеса, а также по упрощению процедур администрирования при разработке нового Налогового кодекса.

– Необходимо провести ревизию и отменить все неэффективные налоговые льготы и преференции. Налоговое законодательство должно стимулировать деловую активность, инвестиции и снижать долю теневой экономики, – сказал Глава государства.

Расширение границ для предпринимательства

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость снижения доли государственных предприятий, важность формирования точного списка организаций, которые обоснованно останутся в государственной собственности по итогам приватизации.

– Поручаю Правительству подготовить исчерпывающий перечень организаций и предприятий, которые должны остаться за государством в соответствии с принципами Yellow Pages. Все не вошедшие в этот перечень предприятия должны быть приватизированы либо ликвидированы до 2020 года. Ранее утвержденный перечень Комплексного плана приватизации необходимо реализовать до конца 2018 года, а не 2020 года, – поручил Президент Казахстана.

Глава государства также указал на недостаточную работу по развитию государственно-частного партнерства, подчеркнув прямую ответственность акимов за этот участок работы.

– ГЧП надо развивать. Особенно в коммунальной и социальной сферах. При размещении госзаказа у государственных организаций, как у исполнителей, не должно быть преимуществ перед частными. Правительство должно оказывать всю необходимую поддержку, в том числе по упрощению процедур, координации и методологии, инфраструктуре. Необходимо предлагать бизнесу четкие условия, обеспечивать гарантии госзаказа на долгосрочной основе, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Сфера государственных закупок

Президент Казахстана обратил внимание на необходимость создания условий в сфере государственных закупок, которые позволят обеспечить импортозамещение и развитие отечественного производства.

В этой связи Глава государства поручил Правительству совместно с акиматами и бизнес-сообществом установить конкретные целевые индикаторы по увеличению местного содержания на крупных предприятиях.

Наряду с этим Нурсултан Назарбаев отметил важность оказания мер поддержки отечественным производителям со стороны государства.

– Нужно обеспечить заключение долгосрочных договоров, так называемых оффтэйк контрактов. Надо внедрять современные технологии и инновации. При разработке проектно-сметной документации по бюджетным объектам необходимо закладывать в первую очередь отечественную продукцию. Нужно создать единую IT-платформу по закупкам и производителям, – поручил Президент Казахстана.

Развитие АПК

Президент Казахстана подчеркнул вопрос недостаточного использования потенциала аграрного сектора в экономике страны, отметив незначительный рост объема производства прошлого года в сравнении с уровнем пятилетней давности.

– Финансовое положение агрохолдингов в неудовлетворительном состоянии. Большие средства выделяются на субсидирование закупа и лизинга сельхозтехники. В то же время эта работа не систематизирована и не организована должным образом. Закуп сельхозтехники в страну осуществляется от разных производителей. Поэтому отсутствует унификация запчастей. Не используется рационально машинный парк. В одном регионе комбайны стоят, в других – не хватает, – сказал Глава государства.

В этой связи Генеральной прокуратуре совместно со Счетным комитетом было поручено провести соответствующую проверку, а заместителю премьер-министра – министру сельского хозяйства кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев поручил до 1 марта текущего года выработать согласованные решения акимов трех зерновых регионов в отношении проблемных агрохолдингов.

Здравоохранение

Глава государства особо отметил важность проводимых реформ в сфере здравоохранения, указав на ожидаемое повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с результатами преобразований.

Президент Казахстана подчеркнул низкую эффективность бюджетных средств, выделенных на развитие отрасли.

– Оборудование, закупаемое из разных стран, в ряде регионов не используется. Как его обслуживать, если нет унификации? Есть вопросы и по лекарственному обеспечению. Хочу подчеркнуть, государство обеспечивает нормативными лекарствами бесплатно. В то же время не дают строить новые фармацевтические производства, боятся конкуренции, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев поручил министру здравоохранения проанализировать и принять решения по всем проблемным вопросам, обеспечить качественную реализацию реформ, а также провести кадровую ревизию на предприятии «СК Фармация».

Образование

Глава государства подчеркнул значимость перехода на 12-летнее образование, трехъязычное обучение и новую систему ЕНТ, указав при этом на недостаточно эффективное информирование населения по содержанию данных реформ.

В этой связи Президент Казахстана поручил ответственным государственным органам принять соответствующие меры.

Эффективное использование государственного бюджета

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что на сегодняшний день все проводимые реформы обеспечены необходимыми источниками финансирования. При этом, по информации Счетного комитета, в прошлом году были выявлены финансовые нарушения в размере более 160 млрд тенге.

– К административной ответственности привлечены 47 должностных лиц, к дисциплинарной – 223. По сравнению с 2015 годом объем выявленного неэффективного использования бюджетных средств вырос в три раза и составил 382 миллиарда тенге. Поручаю Правительству создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступно-халатного отношения к государственным средствам. Сначала необходимо проверить министерства образования, здравоохранения, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства также предложил наделить руководителей государственных органов правом оптимизации кадровых единиц с перераспределением высвободившихся средств, предназначенных для оплаты их труда между другими сотрудниками.

В завершение заседания Нурсултан Назарбаев, напомнив присутствующим о предстоящей международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане и необходимости рационального использования ее инфраструктуры в последующем, указал на персональную ответственность каждого руководителя за проводимые реформы и реализацию поставленных задач.