Первый Президент: через ОЭСР в топ-30

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

Гульшара Абдыкаликова, государственный секретарь Республики Казахстан:

Сегодня он прочно и органично вошел в нашу жизнь. Его отмечают не только чисто официально, но и в кругу семьи за гостеприимным дастарханом. Праздник не просто полюбился людям, его смысл понят и одобрен народом.

Что очевидно, казахстанская нация верит, поддерживает и следует за своим Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Про уникальную личность нашего Лидера написано и сказано много. Как гласит казахская народная мудрость: «Жақсы тілектің шегі болмайды». И в будущем этот поток добрых и хороших пожеланий не иссякнет, потому что наш Президент – истинный сын своего народа.

С каждым годом все более отчетливее осознается масштаб поистине исполинской фигуры руководителя нашей страны. Как говорится, большое видится со временем и на расстоянии. Сколько судьбоносных и грандиозных дел совершено народом под его выверенным лидерством! Всех их не перечесть. Однако, чтобы упорядочить мысли, назову, на мой взгляд, самые крупные из них.

Созданы все необходимые основы нового государства – это Первая модернизация.Принята Стратегия-2030, построена Астана – Вторая модернизация.

Сегодня страна начала Третью модернизацию, реализуя План нации.

Думаю, что любой из казахстанцев может и сам при желании дополнить этот список.

Самый главный итог прошедших лет заключается в том, что создано демократическое и светское государство, успешно шагающее в ногу со временем. Казахстан сегодня признан, уважаем во всем мире, в результате – с нами хотят иметь дело.

Наше общество выросло из советских одежек. Поэтому многие, наверное, помнят, что в том социуме был один человек, который при жизни стал всенародным символом и не нуждался ни в какой дополнительной агитации и пропаганде. И сегодня у нас тоже сложилась примерно идентичная картина. В Стране Советов это был первый в мире космонавт Юрий Гагарин. В Республике Казахстан общенациональным символом страны является Первый Президент Нурсултан Назарбаев.

Наш Президент – человек современный, и это известно всем казахстанцам. Благодаря мощнейшему интеллекту и глубочайшему уму он ставит все время перед нами большие и опережающие свое время задачи. И главное – его решения всегда находятся в контексте глобальных инновационных трендов. Отслеживая все самое передовое, что есть в мире, наш Лидер идет дальше, предлагая новые пути развития, доселе не имеющиеся в глобальной теории и практике.

Несколько лет назад видный венесуэльский экономист, экс-исполнительный директор Всемирного банка Мойзес Наим ввел в мировой оборот понятие «революций множества, мобильности и ментальности».

Сегодня люди живут дольше, чем раньше. Стали здоровее, и их главные потребности в целом удовлетворены. Это суть множества.

Мобильность обусловлена динамично протекающими процессами глобализации. Она выражается в росте миграции, урбанизации и развитии средств коммуникаций, прежде всего Интернета.

И наконец, ментальность, которая подразумевает коренную трансформацию ценностей, стандартов и норм, отражает важность прав собственности, справедливости и открытости государственных органов.

В целом основными факторами этих революций являются уже упоминавшиеся глобализация, урбанизация плюс появление новых отраслей в мировой экономике, а также распространение английского в качестве языка межнационального общения.

Наш Президент не только великолепно знает мировой политико-экономический дискурс, но и, предвидя магистральные пути глобального прогресса, уверенно и эффективно ведет Казахстан к новым высотам.

У нас всегда есть свой план – и дальний, и на ближнюю перспективу. Самое основное – наши мысли всегда корректируются, исходя из текущих реалий. Сегодня страна реализует Стратегию-2050. Есть четкое видение по достижению главной цели – вхождения в число 30 наиболее передовых стран мира – это План нации.

Безусловно, определяющим вектором всесторонней модернизации является всеобъемлющее развитие экономики. Оно базируется на соблюдении принципа отхода от сырьевой направленности. При этом поставлена задача создать наукоемкую экономику на основе приоритетного развития конкурентоспособного человеческого капитала. Основным триггером выступает реализация инновационной индустриализации с инклюзивным курсом на цифровой Казахстан.

Блестящим примером государственного менеджмента высшего порядка является решение Главы государства о курсе на присоединение к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Сегодня в мире существуют различные интеграционные межгосударственные объединения. Однако самой мощной и определяющей является именно ОЭСР.

Несколько слов об истории этого альянса. Он был образован в 1961 году на базе Организации Европейского экономического сотрудничества, которая координировала американскую и канадскую помощь европейским странам в рамках известного плана Маршалла.

Миссия ОЭСР заключается в содействии политике, направленной на улучшение социально-экономического благосостояния людей во всем мире, что отражено в слогане организации Best policies for better life («Лучшая политика для лучшей жизни»).

Сегодня ОЭСР объединяет 35 стран, в том числе большинство государств ЕС. На них приходится 60% мирового ВВП. Структуру организации составляют около 250 комитетов, рабочих и экспертных групп.

Сотрудничество Республики Казахстан с ОЭСР началось в 2010 году путем присоединения к Евразийской программе конкурентоспособности (ЕПК). В 2015-м была подписана Страновая программа сотрудничества на 2015–2016 годы. На сегодня выполняется второй раунд на 2017–2018 годы.

В соответствии с поручением Главы государства в рамках Третьей модернизации для внедрения лучшего опыта и рекомендаций ОЭСР была утверждена «дорожная карта». Она содержит 535 рекомендаций.

На сегодня Казахстан участвует в 34 рабочих органах организации. Мы представлены в таких структурах, как комитеты государственного управления, по охране окружающей среды, по цифровой экономике, по индустрии, инновациям и предпринимательству, по научной и технологической политике, антикоррупционной сети и других.

С начала 2017 года экономика Казахстана вступила в траекторию восстановительного роста. Немаловажную роль в этом сыграли стандарты и рекомендации ОЭСР, имплементированные в государственные программные документы: План нации, Концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года, проект Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года и другие.

В республике созданы институциональные рамки для реализации Страновой программы. Работает Координационный совет по взаимодействию с ОЭСР под председательством Премьер-министра. Для обеспечения совместной работы госорганов с секретариатом ОЭСР и его рабочими органами в посольство Казахстана в Париж направлен спецпредставитель.

Первым направлением работы в рамках Страновой программы является приведение норм национального законодательства в соответствие со стандартами и принципами ОЭСР. Казахстан уже присоединился к 14 правовым инструментам организации. Среди них можно отметить Декларацию о «зеленом» росте, Декларацию о международных инвестициях и многонациональных предприятиях, рекомендацию Совета по вопросам гендерного равенства в области занятости, образования и предпринимательства.

Второе направление сотрудничества – участие в работе структур ОЭСР. Ведется целенаправленная работа по расширению присутствия в рабочих органах. За 3 года сотрудничества в Париж было направлено порядка 30 делегаций. Тем самым Казахстан получил уникальную возможность участвовать в разработке новой правовой базы организации.

Буквально недавно, в октябре, к нам приезжал генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа. Он встречался с представителями руководства Казахстана и участвовал в главном событии в рамках ЕПК – Неделе Евразии, которая прошла в Алматы. Проведение столь масштабного мероприятия позволило привлечь внимание мирового сообщества к передовым реформам, реализуемым в нашей стране.

Третье направление – это организация страновых обзоров, в рамках которых осуществляется сравнительный анализ реформ в Казахстане относительно стандартов и лучших практик стран ОЭСР. По результатам вырабатываются конкретные рекомендации. Всего проведено 13 обзоров по 8 приоритетам.

Первый приоритет – стимулирование экономического роста и повышение устойчивости казахстанской экономики. Для этого проведен комплексный страновой обзор Казахстана. Рекомендации использованы при разработке новой модели экономического роста и учтены в проекте Стратегического плана развития страны до 2025 года.

Второй приоритет – госуправление и институциональные реформы. Особо актуальным стало проведение функционального обзора, который предусматривает совершенствование структуры госуправления. В этих целях принят новый Закон «О государственной службе», внедрена трехступенчатая система отбора госслужащих. Увеличивается количество госуслуг, оказываемых без прямого контакта с услугодателями. На сегодня более 47% услуг оказаны в онлайн-режиме, 24% – по принципу «единого окна». Принята Антикоррупционная стратегия на 2015–2025 годы.

Третий приоритет – конкурентоспособность и бизнес-климат. Важное значение имеют создание благоприятного бизнес-климата и устранение административных барьеров. До конца года планируется принять единый закон, которым будут внесены изменения и дополнения в 15 кодексов и 103 закона.

В целях снижения доли участия государства в экономике до 15% в ВВП реализуется Комплексный план приватизации, рассчитанный до конца 2018 года. Принято решение о реализации 903 предприятий в рамках процесса приватизации. Законодательное закрепление принципов Yellow Pages сократило виды деятельности для государства в экономике на 47% (с 652 до 346).

Четвертый приоритет – региональное развитие. Обеспечение независимости местного самоуправления и демократизации формирования их бюджетов является одним из основных принципов ОЭСР. Данные принципы полностью инкорпорированы в недавних законодательных изменениях по вопросам развития местного самоуправления. Начата масштабная работа по становлению названного института. В целях укрепления роли населения введена выборность акимов населенных пунктов на уровне 97%. С 1 января 2018 года будет внедрен самостоятельный бюджет в регионах с численностью населения свыше 2 тыс. человек, а с 2020 года – повсеместно.

Пятый приоритет – здравоохранение, занятость и социальная интеграция. Проведен обзор по системе здравоохранения. Начато внедрение обязательного медицинского страхования. Работает национальная скрининговая программа. За 2016 год выполнено 11,1 млн скрининг-обследований взрослых и детей. Реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Ее участниками стали свыше 400 тыс. человек. Уровень безработицы в стране в течение последних лет сохраняется на 5%.

Шестой приоритет – образование и повышение квалификации. Начата работа по ориентированию учебных программ, образовательных стандартов на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации, формирование IT-знаний. Проводится масштабная цифровизация образовательного процесса и контента на всех уровнях образования. Охват Интернетом школ достиг 93%.

Внедряется политика трехъязычия и системного изучения английского языка. Планируется поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику. По «Индексу развития образования» ЮНЕСКО Казахстан в течение 10 лет входит в восьмерку лучших стран из более чем 100 государств мира.

Седьмой приоритет – окружающая среда. Наша страна приняла Концепцию «зеленой» экономики, ориентированную на достижение к 2050 году 50% доли использования альтернативной и возобновляемой электроэнергии. Казахстаном ратифицировано Парижское соглашение, принято обязательство по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году от уровня 1990 года. В 2016-м республика присоединилась к Декларации ОЭСР по «зеленому» росту и запустила «зеленую платформу действий».

Восьмой приоритет – статистика. С целью укрепления национальной статистической системы Казахстан продолжает работу по приведению отечественных стандартов статистики в соответствие со стандартами ОЭСР. Ведется работа по проектам «Внедрение системы национальных счетов», «Внедрение системы экономико-экологического учета» и «Внедрение индикаторов по «зеленому» росту и устойчивому развитию».

Вкратце вот такую масштабную работу проводит сегодня Казахстан, чтобы войти в самую сильную международную экономическую организацию развитых стран мира. Процесс присоединения к ОЭСР является сложным и, как показывает практика Южной Кореи, может занять от 10 до 20 лет. Но несомненно одно: чтобы стать одним из передовых государств мира, надо соответствовать стандартам и практикам организации, начиная с экономики и завершая социокультурным измерением.

Сегодня решение о вступлении страны в ОЭСР представляется совершенно очевидным. Как известно, на поверку все самое сложное на деле оказывается элементарно простым. Однако за кажущейся азбучной истиной скрываются масштаб и глубина мышления. Наш Президент не просто формирует повестку дня и принимает решения, а самое главное – четко формулирует пути достижения поставленных целей.

Стратегия-2050 как раз и есть наглядный пример высшего государственного пилотажа. Чтобы решить главную задачу, Елбасы принимает План нации, который разработан в соответствии со стандартами и практиками стран ОЭСР. Выводится аксиоматичная формула: вхождение в группу развитых государств мира означает стать членом ОЭСР. Это решение является одним из ярких свидетельств интеллектуальной мощи Первого Президента.

В свое время Нобелевский лауреат австрийский социальный мыслитель Элиас Канетти ввел в оборот теорию массовых символов. Согласно этому концепту у каждой нации есть свой массовый символ. Он всегда несет в себе черты, характерные для этой страны.

К примеру, Англия. Всем известно, что значит для англичан море. Благодаря власти над морем Британия стала когда-то самой могущественной империей мира. Для них море является всем и вся. А так как море всегда таит в себе постоянную опасность, то жители туманного Альбиона ищут в жизни безопасность и стабильность.

Что касается другой определяющей Европу страны – Германии, то ее массовым символом является войско. При этом войско немцам всегда представлялось в виде марширующего леса. Германцы – жители леса, поэтому в их характере ясно прослеживаются четкость, аккуратность и упорядоченность.

Анализируя нации Старого Света, пожалуй, никак нельзя обойти вниманием французов. Их массовый символ – свобода, равенство и братство. День взятия Бастилии, который отмечается ежегодно, наложил рельефный отпечаток на характер французов, отличающийся свободомыслием и непосредственностью.

У Казахстана до недавнего времени такого массового символа не было. Елбасы 11 сентября 2015 года на торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, сказал: «Нашу священную землю издревле называли Великой степью, а нас – детьми Великой степи. Мы зажгли новый маяк нашей Истории! Поэтому сегодня и навсегда наш Казахстан – это Ұлы Дала Елі! Это страна Великой преображенной Степи».

В этой мудрой мысли еще раз проявился высочайший интеллектуальный потенциал нашего Первого Президента как государственного, политического и духовного Лидера глобального уровня. Нурсултан Назарбаев является не только основателем нового современного государства – Республики Казахстан. Он ввел в мировой инклюзивный тезаурус знаковые, звучные и глубокие концепт-названия: Астана, Байтерек, страна Великой степи. Первый Президент стал сакральным символом Казахстана.

Сегодня наша страна встречает предстоящий праздник новыми достижениями. По итогам 10 месяцев рост экономики составил 4%. Сельчане собрали свыше 22 млн тонн зерна. Успешно реализован глобальный проект – «Астана ЭКСПО-2017». Казахстан уверенно выполняет ответственную миссию непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Впереди у страны новые высоты, новые горизонты, новые победы. Мы самоотверженно трудимся, поэтому есть успехи, есть хорошее настроение.

С наступающим Днем Первого Президента Республики Казахстан, уважаемые соотечественники! новых свершений, благополучия и процветания!