Пик пройден

“Вечерка” выяснила как идет работа в городских ЦОНах

Алатауский район

Обслуживание посетителей проходит в оперативном порядке.

– Очередь снижается, наши специалисты делают все для того, чтобы жителям района, пришедшим в центр обслуживания населения, услуга была оказана как можно быстрее, – сказал главный специалист Тимур Арынов.

Он напомнил, что Алатауский ЦОН, как и все другие центры обслуживания населения города, принимают граждан с восьми утра до восьми вечера.

– К услугам посетителей – горячий чай, печенье, конфеты. В фойе работает справочное бюро, где можно получить необходимую информацию, – сказал Тимур Арынов.

Также он сообщил, что в ЦОНе дежурят медицинские работники. Пока за медпомощью никто не обращался, но врачи находятся в полной профессиональной готовности.

Тимур Арынов напомнил правила регистрации. Они общие как для временной постановки на учет, так и для постоянной.

– Для того чтобы пройти эту юридическую процедуру, житель района должен прийти к нам с человеком, которого он хочет зарегистрировать, у обоих должны быть удостоверения личности. Остальную документацию мы оформим уже здесь, в ЦОНе, – заключил он.

Напомним, по окончании Универсиады-2017 в Алатауском районе распахнет двери новый ЦОН. Он разместится на территории Атлетической деревни. ЦОН расположится в двухэтажном здании общей площадью около 1260 кв. м. На первом этаже планируется размещение сектора самообслуживания Connection Point с пятью терминалами пункта общественного доступа, сектора выдачи готовых документов, консультации, зоны ожидания и детской площадки. Второй этаж предусматривает размещение операционного зала и отдела миграционной полиции УВД района.

В данный момент ЦОН района расположен в помещении площадью 700 кв. м, численность работников составляет 84 человека с пропускной способностью до 500 посетителей в день. Согласно статистике в 2016 году отделом было оказано более 800 тысяч услуг, что в полтора раза превышает данные за предыдущий год.

Следует отметить, что переезд в новое помещение значительно повысит качество оказания государственных услуг и позволит увеличить пропускную способность граждан примерно до 1,5 тысячи человек в день.

Юрий ЮРОВ

Ауэзовский район

Представители центра обслуживания населения заверяют, что у них ажиотаж в связи с временной регистрацией пошел на спад. А ведь еще недавно здесь выстраивались длинные очереди желавших получить временную регистрацию. Столпотворение началось в минувшие выходные, люди буквально штурмовали центры обслуживания населения, просиживая в очередях по несколько часов. Однако сегодня ситуация стабилизировалась, как отмечают в районном ЦОНе.

– В отделе миграционной полиции по-прежнему большой наплыв посетителей, а непосредственно в центре обслуживания населения ситуация уже стабилизировалась. Однако наш ЦОН по-прежнему работает с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед, – рассказывает руководитель ЦОНа Канат Айманов. – Вчера еще наблюдался большой наплыв посетителей. Мы постоянно делаем отчеты, которые направляем в городской акимат. В минувший вторник сотрудники ЦОНа обслужили порядка 770 человек, получивших временную регистрацию, и более 150 – постоянную.

А чтобы людям было более комфортно ждать своей очереди, акимат района организовал в ЦОНе чай и угощения для всех желающих.

Леля ВЕРЕСОВА

Медеуский район

По словам сотрудников центра обслуживания населения Медеуского района, в эти дни у них наблюдается большой наплыв посетителей. Уже более 650 граждан обратились по вопросу регистрации. Время работы ЦОНа в связи с участившими обращениями продлено. Ведь помимо этого у нас оказываются и другие услуги: регистрация рождения, брака – люди в принципе спокойны.

– Наш ЦОН, как и все в Алматы, работает с 8.00 до 20.00 с перерывом на обед, – говорит специалист по приему документов Динара Байрамова. – В данный момент временная регистрация проходит согласно электронной очереди. Чтобы выполнить эту процедуру, владельцу недвижимости нужно прийти вместе с гражданами, которых он желает прописать. В основном регистрируют родственников – супругов, детей, бабушек и дедушек. Около 40 процентов из тех, кто обращается, – арендодатели.

Сроки временной прописки – от трех месяцев до одного года, количество регистрируемых зависит от заявления владельца недвижимости.

Теперь в ЦОНе работают медики, которые в случае необходимости окажут первую медицинскую помощь, также организована раздача еды и напитков.

Нелли СТАСОВА

Бостандыкский район

В центре обслуживания населения района отмечают снижение количества обращений в связи с временной регистрацией. В отделе миграционной полиции посетителей по-прежнему много, однако непосредственно в ЦОНе такого ажиотажа, который наблюдался в первые дни, уже нет.

В минувший вторник в центре обслуживания населения по данному вопросу приняли 735 человек, 493 из них получили временную регистрацию, остальные – постоянную.

– Могу сказать, что наплыв граждан сегодня уменьшился. При этом мы продолжаем работать все дни, кроме воскресенья, с 8.00 до 20.00. Это делается для того, чтобы не создавались очереди. Всех людей обслуживают максимально быстро, – разъяснил ситуацию руководитель центра обслуживания населения Бекжан Коржинбаев.

В ожидании своей очереди люди пьют кофе или чай со сладостями. Также в ЦОНе дежурят медицинские работники, которые в случае надобности могут оказать посетителям первую медпомощь.

– Мы держим ситуацию под контролем и ежедневно направляем отчеты в городской акимат, – отметил Бекжан Коржинбаев.

Леля ВЕРЕСОВА

Наурызбайский район

Районный ЦОН размещен в новом помещении и обладает необходимыми мощностями для обслуживания большого количества граждан.

– Поэтому никакого аврала не было, все проходит в штатном порядке, – сообщил нам руководитель отдела контроля государственных услуг и развития информационных технологий акимата Алматы Марлен Касенов.

Он проинформировал, что на 10 января текущего года в ЦОНе Наурызбайского района обслужено 655 человек по вопросам регистрации.

– Из них 511 посетителей обратились за временной регистрацией, 144 – за постоянной, – предоставил статистику Марлен Касенов.

Напомним, новое помещение районного ЦОНа распахнуло двери для посетителей летом 2015 года.

Большое внимание в центре обслуживания населения уделено созданию комфортных условий для получателей услуг. ЦОН оснащен новой мебелью, имеется парковка на 30 автомобилей, для людей с ограниченными возможностями предусмотрен пологий пандус, работает кнопка вызова.

Юрий ЮРОВ

Жетысуский район

Столь огромного наплыва посетителей в ЦОНе не видели давно.

– Раньше мы ежедневно принимали у себя по 200–300 граждан, – говорит руководитель ЦОНа Асет Жетписбаев. – За четыре последних дня к нам обратилось 2332 человека. По временной регистрации – 1949 граждан. Чтобы обслужить всех, пришлось работать в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00. В понедельник и вторник время приема продлилось с 8.00 до 20.00. ЦОН работает без обеда. Вместе с 50 нашими специалистами дают консультации представители Налогового комитета. Находятся здесь и врачи.

Если сначала мы проводили регистрацию на компьютере и отправляли данные в миграционную полицию через электронную систему, то теперь она отключена. И граждане вынуждены заполнять в ЦОНе заявления и бланки вручную и самостоятельно нести их в миграционку, так что сейчас там огромные очереди. С проблемой столкнулись многие граждане, которые не узаконили домостроений, приобретенных за «красной чертой».

Вместе с тем общественная приемная Жетысуского районного филиала партии «Нур Отан» совместно с Жетысуским районным отделением «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» – филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» провели единый день приема. Данное мероприятие проводилось для ознакомления внесенными изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации государственных услуг в социально-трудовой сфере и улучшениями качества предоставляемых государственных услуг. Жители района активно интересовались вопросами регистрации по месту жительства. Всего был принят 41 гражданин, 23 посетителям была оказана помощь.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Алмалинский район

На сегодняшний день пик большого наплыва граждан по вопросам регистрации пройден. Об этом сообщают в отделе контроля государственных услуг и развития информационных технологий акимата Алматы.

Сотрудники ЦОНа ведут прием оперативно, посетители получают услуги своевременно.

Согласно статистике на 10 января по вопросам регистрации ЦОН Алмалинского района обслужил 751 посетителя. Из них 648 человек обратились за временной регистрацией, 103 – за постоянной.

Как и в других семи центрах обслуживания населения города, по инициативе акимата мегаполиса к услугам посетителей – легкий фуршет.

Юрий ЮРОВ

Турксибский район

На территории центра обслуживания населения установили два мобильных ЦОНа, что позволило ускорить процесс выдачи людям документов.

– Очередь снизилась существенно – на 50 процентов, сейчас, как свидетельствует электронное оборудование, она не превышает 20 человек. В зале стало гораздо просторнее, все услуги оказываются оперативно и качественно, все проходит в рабочем порядке, – сказала нам руководитель районного ЦОНа Арайлым Айжанова.

Она сообщила, что по инициативе городского акимата в ЦОНы привозят угощение для посетителей.

– Мы во дворе установили палатку, где любой желающий может попить чай, угоститься кондитерскими изделиями, это делает процесс ожидания комфортнее, – отметила Арайлым Айжанова.

Также в ЦОНе дежурят медицинские работники. Это четыре доктора поликлиники № 9, они могут измерить давление, проконсультировать по медицинским вопросам.

Георгий ХИНИЧ