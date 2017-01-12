Пик пройден

В Алматы спал ажиотаж вокруг обязательной регистрации по месту жительства

Социальная температура, поднявшаяся в связи с законодательным новшеством, постепенно приходит в норму. Обязательная регистрация по временному месту проживания вызвала неоднозначную реакцию как на площадках Казнета, так и в оффлайн-пространстве. Власти обещали ответить игнорирующим букву закона штрафными санкциями – до 10 МРП, а это почти 23 тысячи тенге. Новость об адмвзысканиях вызвала небывалый ажиотаж в алматинских ЦОНах, однако уже сегодня, как выясняла «Вечерка», центры возвращаются к привычному ритму.

Полиция успокаивает: у тех, кто не успел пройти регистрацию, еще есть время до начала проверки – официально стартует она через месяц. Недавние же визиты участковых в квартиры алматинцев связаны с контролем безопасности в городе в преддверии Всемирной зимней Универсиады. При обходе в основном проверяется подучетный контингент – ранее осужденные, состоящие на учете в психдиспансере, имеющие сложности с алкоголем, наркотиками, неблагополучные семьи. Проверяют стражи порядка и владельцев оружия.

Между тем в ДВД отреагировали на опасения алматинцев, не исключающих, что массовой проверкой могут воспользоваться злоумышленники. Полиция и «Вечерка» готовы подсказать, как простыми способами каждый может протестировать участкового на подлинность, обезопасив себя и свое жилище. Прежде всего стоит помнить: граждане не обязаны впускать человека в погонах в дом. Отказ же ревизора от представления, предъявления служебного удостоверения и запрет на ведение видеосъемки послужат первым сигналом к набору «102». Но это еще не все признаки…

Марина Пестрякова

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