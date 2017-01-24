В Алматы полным ходом идет подготовка к аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

Мурат Абдушукуров, председатель координаци-онного Совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других военных конфликтов:

- В соответствии с реализацией Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» Главы государства Н. А. Назарбаева, в котором пошагово расписывается развитие нашего государства, планируется проведение комплексной аттестации государственных служащих корпуса «Б».

Нурсултан Абишевич сказал: «Сильным и успешным будет только государство с современным, профессиональным и автономным государственным аппаратом», и данная аттестация направлена для выявления по выдвижению на принципе меритократии тех профессионалов, которые будут активно продвигать исторические реформы.

Человек, идущий на государственную службу, должен давать себе отчет, что он будет служить своему народу, своей стране, что это большая ответственность и почет. Он должен знать, что от него требуется профессиональное отношение к делу, честность и неподкупность. Он должен понимать, что идет служить народу, а не наоборот.

«Патриот должен быть готов отдать жизнь за Родину, но верх патриотизма – это всю жизнь служить Родине, народу», – говорил один из мудрых политиков. Каждый государственный служащий должен быть настоящим патриотом Родины.

Отрадно, что для обеспечения объективности в состав аттестационных комиссий войдут представители вышестоящих органов, общественных объединений и советов, представители академической среды, депутаты маслихатов.

Мы надеемся, что после аттестации на государственной службе будут работать настоящие патриоты своей Родины.

Тамара Климова, доцент, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, кандидат социологических наук

В соответствии с 15-м шагом Плана нации «100 конкретных шагов» в первом полугодии текущего года будет проведена комплексная аттестация государственных служащих корпуса «Б».

Государственная служба является важным социальным институтом общества, обеспечивающим функционирование всех подсистем общественной жизни – экономики, культуры, политики, социальной сферы.

Республика Казахстан за короткий исторический период прошла путь от командно-административной системы управления страной до государства с рыночной экономикой, новой административно-управленческой моделью развития. Сложилась принципиально новая структура государственной службы, которая практически осуществила первые рыночные преобразования в стране.

В результате динамичных процессов реформирования в течение последних лет создана национальная модель государственной службы со своей спецификой, особенностями, которые обусловлены системой государственного управления и общественно-политического устройства Казахстана.

Государственная служба независимого Казахстана стала механизмом модернизации общества переходного этапа. Главной движущей силой государственного развития являются госслужащие, которые реализуют государственную политику и решают вопросы как стратегического развития страны, так и повседневной жизнедеятельности людей.

В настоящий момент перед страной стоят новые задачи, которые определяют следующий этап ее развития. Это такие задачи, как вступление в число 50 развитых стран мира, повышение благосостояния всех казахстанцев, формирование интеллектуальной нации, индустриально-инновационное развитие в контексте мировых глобализационных процессов.

Решающим фактором в процессе динамичного развития Казахстана выступает государственная служба, ее способность выполнять эффективно функции социального государства, адекватно реагировать на внешние требования. Государственная служба как социальный институт оказывает серьезное влияние на развитие общественных структур, формирование норм, правил и системы социальных ценностей.

Государственная служба – это система ролей, статусов, ценностей и связей, которая характеризуется сложной структурой с точки зрения социологического анализа. С одной стороны, это профессиональная деятельность, с другой – это образ жизни и мышления.

Очень важно при решении вопроса о принятии на государственную службу учитывать не только профессиональные компетенции и знания той сферы, в которой будет работать госслужащий, но и личностные качества: толерантность, гуманизм, высокая степень интеллигентности и нравственности.

В Алматы прошли семинары-совещания по вопросам аттестации госслужащих

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы проведен семинар-совещание с сотрудниками Управления финансов города Алматы и Ревизионной комиссии города Алматы, на котором рассмотрены вопросы проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

Главным специалистом Управления государственной службы департамента А. Байгалиевым обращено внимание присутствующих на цели и задачи проводимой аттестации, на этапы ее проведения, а также на план мероприятий, выработанный департаментом в целях реализации основных положений Указа Президента РК № 404 от 30.12.2016 года «О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

В докладе разъяснен порядок проведения аттестации, приведены уровни аттестации, а также предоставлена информация по кругу лиц, не подлежащих аттестации с показом слайдов и видеоролика.

Также семинар-совещание прошел с руководителями служб управления персоналом территориальных государственных органов г. Алматы с участием представителя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Л. Кудековой, на котором рассмотрены вопросы проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

В своем докладе главный эксперт Департамента государственной службы агентства Кудекова Л.С. разъяснила порядок проведения аттестации, уровни аттестации и и дала информацию по лицам, которые не подлежат аттестации.

В ходе семинара был показан видеоролик, в котором разъяснены все этапы предстоящей аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

В ходе семинара даны ответы на поставленные вопросы присутствующих.