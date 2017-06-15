По главной улице с комфортом

Алматинские улицы реконструируют с приоритетом для пешеходов

Об этом акиму города Бауыржану Байбек доложили специалисты в рамках выездного совещания. Так, в текущем году будет обустроено 16 пешеходных зон в каждом районе, а также реконструированы с приоритетом для пешеходов улицы Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, проспект Жибек жолы и площадь «Астана».



В целом в мегаполисе продолжается системная работа по созданию комфортных условий для горожан, благоустройству парков и скверов, организации велодорожек, демонтажу заборов, ограждающих общественное пространство. В частности, в Алмалинском районе полностью благоустроят участки улиц Дуйсенова от Аренского до Гайдара, а также Карасай батыра от Абылай хана до Масанчи. В Бостандыкском районе обновят улицы Тимирязева от реки Есентай до Байтурсынова протяженностью 2,5 км.

Проекты предполагают укладку брусчатки, арыков, установку урн, лавочек, демонтаж ограждений и др. Здесь установят спортивные и детские площадки, высадят деревья, участки украсят живой изгородью и цветочными клумбами.

Виктор АНДРЕЕВ