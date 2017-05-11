По новым стандартам

На базе городской клинической больницы № 5 в Медеуском районе открылась новая поликлиника

В новом четырехэтажном здании расположены центры семейного, детского здоровья, а также сурдологический и реабилитационный центры. Поликлиника имеет физиодиагностическое отделение, клинико-диагностическую централизованную лабораторию, к которой прикреплены пять лечебных учреждений. Здесь обрабатывается до 20 тысяч анализов пациентов в день.

Поликлиника будет ежедневно обсуживать до 600 человек.

– В целях уменьшения очередей и повышения удобства пациентов в поликлинике отошли от традиционного понятия регистратуры, – говорит главный врач больницы № 5 Болат Садыков. – Встречать, консультировать и сопровождать посетителей будут специально обученные менеджеры, оснащенные рациями. Сейчас наши специалисты работают на самом современном европейском оборудовании. К примеру, оно установлено в кабинете отоларинголога. В кабинете офтальмолога имеется авторефлектометр, особенность которого в том, что он не только моментально определяет глазное давление, но и очень быстро выявляет болезни глаз у детей до двух месяцев.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ