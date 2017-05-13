По программе «Туған жер» будет оказана помощь детскому дому № 1

Сумма поддержки – 170 млн тенге. Меморандум об этом подписали акимат и Управление образования города Алматы, ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» и частный фонд «Благотворительный фонд «Халык».

По словам заместителя директора ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» Гайшы Сыздыковой, предполагается реконструировать спортивный зал, блок питания, приобрести компьютерную технику. Кроме того, будет благоустроена территория, обновлена ресурсная база.

– Для нас большая честь в числе первых включиться в исполнение президентской программы «Туған жер». Совместными усилиями мы хотим реконструировать детский дом № 1, сделать его образцовым, – подчеркнула Гайша Сыздыкова.

Она отметила, что в детском доме, где воспитывается 109 детей в возрасте от 3 до 18 лет, большой блок работы отведен улучшению образовательных процессов, приведению их к более высокому уровню.

– Предполагается обучение информационным технологиям, расширение внеклассной работы – будет большое количество кружков. Предусмотрено повышение квалификации педагогов детского дома, – отметила Гайша Сыздыкова.

Напомним, ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» создан по инициативе Президента Республики Казахстан 15 декабря 1998 года. Миссия фонда – содействие развитию системы образования Казахстана в соответствии с международными стандартами.

Юрий ЮРОВ