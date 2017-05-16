В мегаполисе возобновили старейший автобусный маршрут и соединят «Орбиту» велодорогой с центром города

Об этом журналистам сообщил руководитель городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов. Велокоридор планируется проложить от микрорайона Орбита до Зеленого базара. На протяжении веломаршрута появятся 20 станций по прокату двухколесного транспорта Almaty Bike. В последующем планируется довести количество городских станций проката до 200.

Между тем заместитель начальника Управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев напомнил любителям двухколесного транспорта, что на велосипедах в целях соблюдения норм безопасности нужно ездить по велодорожкам.

– Категорически запрещается ездить по полосам, выделенным для общественного транспорта, – сказал Жандос Мураталиев.

Он отметил, что согласно требованиям при строительстве дорог нужно обязательно обустраивать не только тротуары, но и велосипедные дорожки.

Тем временем, со вчерашнего дня в городе возобновил работу автобусный маршрут № 2.

Как сообщили в городском Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, такое решение принято по многочисленным просьбам жителей Медеуского, Жетысуского, Турксибского районов . Обслуживание данного маршрута с 15 мая будет осуществлять ТОО «Greenbuscompany».



В связи с дублированием автобусного маршрута № 86 на участке от проспекта Суюнбая до микрорайона Горный Гигант в схему маршрута № 86 внесены изменения.



Юрий ЮРОВ