Показатели компетентности

100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ

Нурия Ниязова, депутат маслихата г. Алматы, член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана:

– 25 января 2017 года в 21.00 наше внимание было приковано к телеэкранам, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между тремя ветвями власти. Несколькими днями позже, 31 января, наш Елбасы обратился к народу Казахстана с Посланием, в котором говорилось о Третьей модернизации Казахстана – глобальной конкурентоспособности.

И вопросы перераспределения власти, и Послание Президента РК Нурсултана Абишевича о Третьей модернизации нашей республики не возможны без формирования профессионального госаппарата.

Президентом страны подписан соответствующий Указ о проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

С 1 февраля 2017 года стартовал второй этап проведения комплексной аттестации государственных служащих корпуса «Б».

Аттестация государственных служащих будет проведена на трех уровнях в зависимости от категории занимаемой должности. Во всех территориальных департаментах сформированы региональные сетевые графики проведения аттестации.

В связи с этим 6 февраля 2017 года я посчитала своим долгом посетить Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы.

Совместно с сотрудниками данного ведомства мы обошли все аудитории, в которых проходит тестирование, есть зал ожидания для тестируемых, организована работа медицинского пункта.

С уверенностью могу сказать, что подготовка для обеспечения своевременного и качественного проведения аттестации была детально рассмотрена и учтены все вопросы организационного процесса. Это и продуманные входы – как центральный, так и отдельный, а также парковка на достаточное количество мест со специальными указателями. Более того, четко организован график по прибытию госслужащих на прохождение аттестации:

– В день предусмотрено четыре потока по 29 человек;

– Время, отведенное для тестирования, составляет 120 минут, количество вопросов – 220;

– За 20 минут до начало тестирования аттестуемые в специально отведенной просторной комнате ожидают, чтобы одновременно приступить в аудитории к комплексному тестированию;

– В непосредственной близости с комнатой ожидания находится медпункт, имеющий в штате врача и медицинскую сестру. Медицинский кабинет укомплектован всеми необходимыми средствами для экстренного оказания помощи;

– Для хранения личных вещей в гардеробе предусмотрены специальные закрывающиеся ячейки.

Учитывая ограниченные сроки, своевременность проведения аттестации зависит от слаженной работы. Поэтому очень высоко хотелось бы отметить все предусмотренные параметры для удобства граждан, проходящих важный этап в оценке своих возможностей.

Впервые при прохождении аттестации госслужащие проходят тестирование на оценку личностных качеств. Существенным отличием от предыдущих аттестаций является исключение из ее этапов тестирования на знание законодательства. Вместо этого служащие будут оцениваться на компетенции. Они разделяются на три блока: служение народу, эффективность, а также прозрачность и подотчетность.

Слово «аттестация» (лат. attestatio – свидетельство) – это:

– определение, установление соответствия уровня знаний квалификации работника, занимаемой им должности, месту, на которое он претендует; характеристика, заключение, отзыв о деловых качествах и знаниях работников.

Следовательно, очень грамотно распределены сами этапы по оценке личностных качеств по полной координации прохождения этапов на каждом уровне:

1) заполнение оценочных листов;

2) тестирование, на котором формируется портрет госслужащего, на оценку личных качеств на основе новой системы «Единой рамки компетенции»;

3) собеседование – индивидуальный подход сформированной комиссией (в составе не менее пяти человек), особое внимание уделяется порядку проведения собеседования.

Для обеспечения объективности процедур собеседования и повышения доверия к принятым решениям в составы аттестационных комиссий рекомендовано включить представителей агентства, представителей от вышестоящих госорганов, общественных объединений и советов, академической среды, а также депутатов маслихатов. Члены комиссий пройдут обучение навыкам ведения собеседования и определения компетенций в академии государственного управления и в региональных центрах обучения, функционирующих при аппаратах акимов.

Все новшества – это наша с вами модернизация по улучшению качества работы госслужащих. Может ли он всесторонне изучать ситуацию и принимать правильные решения, способен ли он своевременно реагировать на ее изменение. Важной компетенцией является наличие этичности у служащего.

Это большие перемены, вызывающие доверие. Изменился облик нашего времени и, соответственно, должны меняться и мы.

Нам с вами повезло – нам выпала честь жить в период времени, когда происходят перемены, и происходят они не без нашего с вами участия. А именно мы с вами вместе обсуждаем и решаем, каким будет наше законодательство, какие полномочия будут у нашего правительства.

Это нам делегирует наш Президент, наш Елбасы!

«Казахстан – молодое многонациональное, уверенное в своем будущем, динамично развивающееся государство! Мы прошли 25-летний путь становления. В следующие 25 лет нас ожидают еще более высокие рубежи.

Мы превратим Казахстан в еще более процветающую страну для наших потомков!» – Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Памятка для аттестуемого

Собеседование с аттестационной комиссией является завершающим этапом комплексной аттестации.

Собеседование проводится в форме интервью и направлено на выявление профессиональных и личностных качеств государственного служащего.

Собеседование проводится с обязательным ведением аудио- или видеозаписи.

Аттестационная комиссия должна руководствоваться принципами объективности, этичности и прозрачности.

Время проведения собеседования – 20 минут.

Аттестуемому задается пять вопросов. Время на ответ на каждый вопрос – не более четырех минут.

В ходе интервью аттестуемому могут задаваться дополнительные уточняющие (вспомогательные) вопросы.

Членам комиссии в ходе собеседования не допускается:

• вставать;

• выходить из помещения;

• разговаривать по телефону;

• вступать в полемику с аттестуемым;

• совершать иные действия, которые мешают ходу собеседования.

В ходе собеседования аттестуемый вправе:

• выбрать язык собеседования;

• уточнять у членов аттестационной комиссии заданный ему вопрос;

• попросить время для подготовки ответа на вопрос до одной минуты;

• обратиться за медицинской помощью в случае плохого самочувствия;

• попросить воды;

• указать на нарушение инструкции по проведению собеседования или методических рекомендаций аттестационной комиссии;

• в случае наличия каких-либо жалоб на действия аттестационной комиссии обратиться в мобильную группу Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК по г. Алматы по телефонам: 254-90-05, 254-90 -06, 254-90-20;

• совершать иные действия, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан и не мешают ходу собеседования.

В ходе собеседования аттестуемому запрещается иметь при себе:

принимающе-передающие электронные устройства;

документы, имеющие отношение к его профессиональной деятельности.